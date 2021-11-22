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Гороскоп на 23 ноября для всех знаков зодиака

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
22 ноября, 18:00
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Астрологический прогноз на 23 ноября для всех знаков зодиака
Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня / Фото: Коллаж: Сегодня

Астрологи дали прогноз на 23 ноября 2021 года. Наступает период духовного роста и саморазвития. Однако для многих знаков зодиака желательно держать язык за зубами.

Гороскоп на 23 ноября для Овна

Овен (21 марта – 20 апреля)
Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Сегодня

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Если вы хотите гордиться результатом своего труда, желательно плодотворно поработать в одиночестве, никого к себе не привлекая. Вы будете чрезвычайно активны не только в решении проблем, но и в создании разногласий.

Гороскоп на 23 ноября для Тельца

Телец (21 апреля – 21 мая)
Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Сегодня

На вашем пути может возникнуть немало мелких препятствий, которые смогут доставить какие-то неудобства. Будьте внимательны. Прежде, чем бросаться на помощь окружающим, убедитесь, на самом ли деле они в этом нуждаются.

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Гороскоп на 23 ноября для Близнецов

Близнецы (22 мая – 21 июня)
Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Сегодня

Вы сумеете заметить, чем отличаетесь от окружения, но не спешите делиться со всеми этой новостью. Вас могут неправильно понять. Лучше проявите свою индивидуальность в решении рабочих и личных вопросов.

Гороскоп на 23 ноября для Рака

Рак (22 июня – 22 июля)
Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Сегодня

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Подходящий день для проведения деловых встреч, переговоров и приятных дружеских бесед ни о чем. Выберите то, что вам нужно и основательно подготовьтесь к предстоящему мероприятию, чтобы произвести впечатление.

Гороскоп на 23 ноября для Льва

Лев (23 июля – 21 августа)
Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Сегодня

Даже непредвиденные трудности, которые могут вдруг появиться, не собьют вас с пути. Действуйте, как считаете нужным. В этот день будет полезно устроить небольшой праздник для близких, причем без особого повода.

Гороскоп на 23 ноября для Девы

Дева (22 августа – 23 сентября)
Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Сегодня

Вы сможете подчинить своей воле практически любого человека. Однако это совершенно не значит, что этим следует регулярно злоупотреблять. Соберите все свои чувства и эмоции и бросьте их на борьбу с текущей проблемой.

Гороскоп на 23 ноября для Весов

Весы (24 сентября – 23 октября)
Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Сегодня

Вас ждет приятный во всех отношениях день. Жаль, что он не будет длиннее, чем остальные. При построении планов оставьте небольшую лазейку, поскольку велика вероятность того, что придется что-то спешно менять.

Гороскоп на 23 ноября для Скорпиона

Скорпион (24 октября – 23 ноября)
Скорпион (24 октября – 23 ноября) / Фото: Сегодня

Что бы сегодня ни произошло, успех вам гарантирован. Даже если в первой половине дня будет казаться, что все ниже среднего. Не раскрывайте свои карты раньше времени. И не делитесь ни с кем своими планами, еще не время.

Гороскоп на 23 ноября для Стрельца

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)
Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Сегодня

Увы, отвлечься от трудов и отдохнуть у вас не получится – работа отнимет все силы. Но зато вы совершенно добровольно и без посторонней помощи покажете себя в лучшем виде. Постарайтесь побыть в одиночестве.

Гороскоп на 23 ноября для Козерога

Козерог (23 декабря – 20 января)
Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Сегодня

Самое время взять себя в руки, унять эмоции и действовать хладнокровно и решительно. Тогда вы достигните успеха. Будьте аккуратны в своих высказываниях в адрес окружающих людей, а заодно не разболтайте секретную информацию.

Гороскоп на 23 ноября для Водолея

Водолей (21 января – 19 февраля)
Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Сегодня

Вы слишком требовательны к себе, от этого все ваши проблемы. Живите проще и получайте удовольствие от каждого момента жизни. Кстати, в этот день вам будут попадаться люди, которые не поймут ваших шуток.

Гороскоп на 23 ноября для Рыб

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Сегодня

Постарайтесь избегать разговоров на тему лидерства, а в чем-то даже уступить оппозиции. Иначе бунт в коллективе гарантирован. Отдавая мелочи, вы сохраните более глобальные вещи и принципы.

Смотрите видеогороскоп на 2021 год:

Ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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