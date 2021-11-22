Гороскоп на 23 ноября для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на 23 ноября 2021 года. Наступает период духовного роста и саморазвития. Однако для многих знаков зодиака желательно держать язык за зубами.
Гороскоп на 23 ноября для Овна
Если вы хотите гордиться результатом своего труда, желательно плодотворно поработать в одиночестве, никого к себе не привлекая. Вы будете чрезвычайно активны не только в решении проблем, но и в создании разногласий.
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Гороскоп на 23 ноября для Тельца
На вашем пути может возникнуть немало мелких препятствий, которые смогут доставить какие-то неудобства. Будьте внимательны. Прежде, чем бросаться на помощь окружающим, убедитесь, на самом ли деле они в этом нуждаются.
Гороскоп на 23 ноября для Близнецов
Вы сумеете заметить, чем отличаетесь от окружения, но не спешите делиться со всеми этой новостью. Вас могут неправильно понять. Лучше проявите свою индивидуальность в решении рабочих и личных вопросов.
Гороскоп на 23 ноября для Рака
Подходящий день для проведения деловых встреч, переговоров и приятных дружеских бесед ни о чем. Выберите то, что вам нужно и основательно подготовьтесь к предстоящему мероприятию, чтобы произвести впечатление.
Гороскоп на 23 ноября для Льва
Даже непредвиденные трудности, которые могут вдруг появиться, не собьют вас с пути. Действуйте, как считаете нужным. В этот день будет полезно устроить небольшой праздник для близких, причем без особого повода.
Гороскоп на 23 ноября для Девы
Вы сможете подчинить своей воле практически любого человека. Однако это совершенно не значит, что этим следует регулярно злоупотреблять. Соберите все свои чувства и эмоции и бросьте их на борьбу с текущей проблемой.
Гороскоп на 23 ноября для Весов
Вас ждет приятный во всех отношениях день. Жаль, что он не будет длиннее, чем остальные. При построении планов оставьте небольшую лазейку, поскольку велика вероятность того, что придется что-то спешно менять.
Гороскоп на 23 ноября для Скорпиона
Что бы сегодня ни произошло, успех вам гарантирован. Даже если в первой половине дня будет казаться, что все ниже среднего. Не раскрывайте свои карты раньше времени. И не делитесь ни с кем своими планами, еще не время.
Гороскоп на 23 ноября для Стрельца
Увы, отвлечься от трудов и отдохнуть у вас не получится – работа отнимет все силы. Но зато вы совершенно добровольно и без посторонней помощи покажете себя в лучшем виде. Постарайтесь побыть в одиночестве.
Гороскоп на 23 ноября для Козерога
Самое время взять себя в руки, унять эмоции и действовать хладнокровно и решительно. Тогда вы достигните успеха. Будьте аккуратны в своих высказываниях в адрес окружающих людей, а заодно не разболтайте секретную информацию.
Гороскоп на 23 ноября для Водолея
Вы слишком требовательны к себе, от этого все ваши проблемы. Живите проще и получайте удовольствие от каждого момента жизни. Кстати, в этот день вам будут попадаться люди, которые не поймут ваших шуток.
Гороскоп на 23 ноября для Рыб
Постарайтесь избегать разговоров на тему лидерства, а в чем-то даже уступить оппозиции. Иначе бунт в коллективе гарантирован. Отдавая мелочи, вы сохраните более глобальные вещи и принципы.
Смотрите видеогороскоп на 2021 год:
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