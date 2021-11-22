Гороскоп на 23 листопада для всіх знаків зодіаку

Астрологічний прогноз на 23 листопада для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на сьогодні / Фото: Колаж: Сьогодні

Астрологи дали прогноз на 23 листопада 2021 року. Настає період духовного зростання і саморозвитку. Проте для багатьох знаків зодіаку бажано тримати язик за зубами.

Гороскоп на 23 листопада для Овна

Овен (21 березня – 20 квітня) / Фото: Сьогодні

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Якщо ви хочете пишатися результатом своєї праці, бажано плідно попрацювати на самоті, нікого не привертаючи до себе. Ви будете надзвичайно активні не лише у вирішенні проблем, а й у створенні розбіжностей.

Гороскоп на 23 листопада для Тельця

Телець (21 квітня – 21 травня) / Фото: Сьогодні

На вашому шляху може виникнути чимало дрібних перешкод, які зможуть завдати якихось незручностей. Будьте уважні. Перш, ніж кидатися на допомогу оточуючим, переконайтеся, чи насправді вони цього потребують.

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Гороскоп на 23 листопада для Близнят

Близнюки (22 травня – 21 червня) / Фото: Сьогодні

Ви зможете помітити, чим відрізняється від оточення, але не поспішайте ділитися з усіма цією новиною. Вас можуть неправильно зрозуміти. Краще виявіть свою індивідуальність у вирішенні робочих та особистих питань.

Гороскоп на 23 листопада для Рака

Рак (22 червня – 22 липня) / Фото: Сьогодні

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Вдалий день для проведення ділових зустрічей, переговорів і приємних дружніх бесід ні про що. Виберіть те, що вам потрібно і підготуйтеся до майбутнього заходу, щоб справити враження.

Гороскоп на 23 листопада для Лева

Лев (23 липня – 21 серпня) / Фото: Сьогодні

Навіть непередбачені труднощі, які можуть з'явитися, не зіб'ють вас зі шляху. Дійте, як вважаєте за потрібне. Цього дня буде корисно влаштувати невелике свято для близьких, без особливого приводу.

Гороскоп на 23 листопада для Діви

Діва (22 серпня – 23 вересня) / Фото: Сьогодні

Ви зможете підкорити своїй волі практично будь-яку людину. Однак це зовсім не означає, що цим слід регулярно зловживати. Зберіть усі свої почуття та емоції та киньте їх на боротьбу з поточною проблемою.

Гороскоп на 23 листопада для Терезів

Терези (24 вересня – 23 жовтня) / Фото: Сьогодні

На вас чекає приємний у всіх відношеннях день. Шкода, що він не буде довшим за решту. При побудові планів залиште невелику лазівку, оскільки велика ймовірність того, що доведеться щось спішно міняти.

Гороскоп на 23 листопада для Скорпіона

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада) / Фото: Сьогодні

Хоч би що сьогодні сталося, успіх вам гарантовано. Навіть якщо в першій половині дня здаватиметься, що все нижче за середнє. Не розкривайте карти раніше часу. І не ділитесь ні з ким своїми планами, ще не час.

Гороскоп на 23 листопада для Стрільця

Стрілець (24 листопада – 22 грудня) / Фото: Сьогодні

На жаль, відволіктися від праці і відпочити у вас не вийде – робота забере всі сили. Але ви абсолютно добровільно і без сторонньої допомоги покажете себе в кращому вигляді. Постарайтеся побути на самоті.

Гороскоп на 23 листопада для Козорога

Козеріг (23 грудня – 20 січня) / Фото: Сьогодні

Саме час взяти себе в руки, вгамувати емоції і діяти холоднокровно й рішуче. Тоді ви досягнете успіху. Будьте обережні у своїх висловлюваннях на адресу оточуючих , а заразом не розголосіть секретну інформацію.

Гороскоп на 23 листопада для Водолія

Водолій (21 січня – 19 лютого) / Фото: Сьогодні

Ви надто вимогливі до себе, від цього усі ваші проблеми. Живіть простіше та отримуйте задоволення від кожного моменту життя. До речі, цього дня вам траплятимуться люди, які не зрозуміють ваших жартів.

Гороскоп на 23 листопада для Риб

Риби (20 лютого – 20 березня) / Фото: Сьогодні

Намагайтеся уникати розмов на тему лідерства, а в чомусь навіть поступитися опозиції. Інакше бунт у колективі гарантований. Віддаючи дрібниці, ви збережете більш глобальні речі та принципи.

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