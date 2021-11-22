Лайфхакер
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🔔 Загроза війни з Росією 🇺🇦 Річниця Євромайдану 🔱 "Вагнергейт" - хто виявився "кротом"? 💡 Велике оновлення мереж

Створюємо затишок

Чистимо пальто

Зберігаємо прикраси

Як садити ліщину

Догляд за тваринами

Подорож на авто
СЬОГОДНІ Лайфхакер Свята

Гороскоп на 23 листопада для всіх знаків зодіаку

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
22 листопада, 18:00
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Астрологічний прогноз на 23 листопада для всіх знаків зодіаку
Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні / Фото: Колаж: Сьогодні

Астрологи дали прогноз на 23 листопада 2021 року. Настає період духовного зростання і саморозвитку. Проте для багатьох знаків зодіаку бажано тримати язик за зубами.

Гороскоп на 23 листопада для Овна

Овен (21 березня – 20 квітня)
Овен (21 березня – 20 квітня) / Фото: Сьогодні

Реклама

Якщо ви хочете пишатися результатом своєї праці, бажано плідно попрацювати на самоті, нікого не привертаючи до себе. Ви будете надзвичайно активні не лише у вирішенні проблем, а й у створенні розбіжностей.

Гороскоп на 23 листопада для Тельця

Телець (21 квітня – 21 травня)
Телець (21 квітня – 21 травня) / Фото: Сьогодні

На вашому шляху може виникнути чимало дрібних перешкод, які зможуть завдати якихось незручностей. Будьте уважні. Перш, ніж кидатися на допомогу оточуючим, переконайтеся, чи насправді вони цього потребують.

Реклама

Гороскоп на 23 листопада для Близнят

Близнюки (22 травня – 21 червня)
Близнюки (22 травня – 21 червня) / Фото: Сьогодні

Ви зможете помітити, чим відрізняється від оточення, але не поспішайте ділитися з усіма цією новиною. Вас можуть неправильно зрозуміти. Краще виявіть свою індивідуальність у вирішенні робочих та особистих питань.

Гороскоп на 23 листопада для Рака

Рак (22 червня – 22 липня)
Рак (22 червня – 22 липня) / Фото: Сьогодні

Реклама

Вдалий день для проведення ділових зустрічей, переговорів і приємних дружніх бесід ні про що. Виберіть те, що вам потрібно і підготуйтеся до майбутнього заходу, щоб справити враження.

Гороскоп на 23 листопада для Лева

Лев (23 липня – 21 серпня)
Лев (23 липня – 21 серпня) / Фото: Сьогодні

Навіть непередбачені труднощі, які можуть з'явитися, не зіб'ють вас зі шляху. Дійте, як вважаєте за потрібне. Цього дня буде корисно влаштувати невелике свято для близьких, без особливого приводу.

Гороскоп на 23 листопада для Діви

Діва (22 серпня – 23 вересня)
Діва (22 серпня – 23 вересня) / Фото: Сьогодні

Ви зможете підкорити своїй волі практично будь-яку людину. Однак це зовсім не означає, що цим слід регулярно зловживати. Зберіть усі свої почуття та емоції та киньте їх на боротьбу з поточною проблемою.

Гороскоп на 23 листопада для Терезів

Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Терези (24 вересня – 23 жовтня) / Фото: Сьогодні

На вас чекає приємний у всіх відношеннях день. Шкода, що він не буде довшим за решту. При побудові планів залиште невелику лазівку, оскільки велика ймовірність того, що доведеться щось спішно міняти.

Гороскоп на 23 листопада для Скорпіона

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада) / Фото: Сьогодні

Хоч би що сьогодні сталося, успіх вам гарантовано. Навіть якщо в першій половині дня здаватиметься, що все нижче за середнє. Не розкривайте карти раніше часу. І не ділитесь ні з ким своїми планами, ще не час.

Гороскоп на 23 листопада для Стрільця

Стрілець (24 листопада – 22 грудня)
Стрілець (24 листопада – 22 грудня) / Фото: Сьогодні

На жаль, відволіктися від праці і відпочити у вас не вийде – робота забере всі сили. Але ви абсолютно добровільно і без сторонньої допомоги покажете себе в кращому вигляді. Постарайтеся побути на самоті.

Гороскоп на 23 листопада для Козорога

Козеріг (23 грудня – 20 січня)
Козеріг (23 грудня – 20 січня) / Фото: Сьогодні

Саме час взяти себе в руки, вгамувати емоції і діяти холоднокровно й рішуче. Тоді ви досягнете успіху. Будьте обережні у своїх висловлюваннях на адресу оточуючих , а заразом не розголосіть секретну інформацію.

Гороскоп на 23 листопада для Водолія

Водолій (21 січня – 19 лютого)
Водолій (21 січня – 19 лютого) / Фото: Сьогодні

Ви надто вимогливі до себе, від цього усі ваші проблеми. Живіть простіше та отримуйте задоволення від кожного моменту життя. До речі, цього дня вам траплятимуться люди, які не зрозуміють ваших жартів.

Гороскоп на 23 листопада для Риб

Риби (20 лютого – 20 березня)
Риби (20 лютого – 20 березня) / Фото: Сьогодні

Намагайтеся уникати розмов на тему лідерства, а в чомусь навіть поступитися опозиції. Інакше бунт у колективі гарантований. Віддаючи дрібниці, ви збережете більш глобальні речі та принципи.

Дивіться відеогороскоп на 2021 рік:

Раніше ми публікували любовний гороскоп на 2022 рік для всіх знаків зодіаку.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Лайфхаки для життя
Більше новин
Реклама
Останні новини
Більше новин
Всі новини Life
Показати більше
Все про зірок
Більше новин
Привітання на усі випадки життя
Лайфхак тижня
Як обладнати приміщення для тварин
Хакнути
Чи легко справляєтеся з чищенням ківі?
Місячний календар на тиждень
22 - 28 листопада
Вплив на життя
Сприятливі та небезпечні дні у листопаді
Місячний календар
Що треба робити?
Лайфхакер
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти