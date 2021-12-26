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Гороскоп на 27 декабря для всех знаков зодиака

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
26 декабря, 18:00
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Астрологический прогноз на 27 декабря для всех знаков зодиака
Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня / Фото: Коллаж: Сегодня

Астрологи дали прогноз на 27 декабря 2021 года. Сложный день, когда стоит сдерживать негативные эмоции, чтобы избежать ненужных конфликтов.

Гороскоп на 27 декабря для Овна

Овен (21 марта – 20 апреля)
Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Сегодня

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Даже если вы действуете из лучших побуждений, не стоит мошенничать и кого-то обманывать. Все проблемы можно решить, не вводя никого в заблуждение. Посвятите время своему имиджу – возможно, его пора обновить?

Гороскоп на 27 декабря для Тельца

Телец (21 апреля – 21 мая)
Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Сегодня

Наконец-то вы сумеете определиться с приоритетами. И даже будете знать, в какую сторону двигаться, чтобы приблизиться к заветной цели. Но некоторые помехи еще есть – вы сможете решить их с помощью друзей.

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Гороскоп на 27 декабря для Близнецов

Близнецы (22 мая – 21 июня)
Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Сегодня

Вас ждет прекрасный день. Можете смело планировать встречи, беседы, поездки, свидания, шопинг – все играет вам на руку и пройдет без запинки. Обязательно найдите время для отдыха, он важен для вас сейчас.

Гороскоп на 27 декабря для Рака

Рак (22 июня – 22 июля)
Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Сегодня

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У вас есть все возможности изменить свою жизнь к лучшему и оптимизировать какие-то сферы в ней. В ваших интересах поспешить, пока этого не сделал кто-нибудь другой. Лучше берите все под свой контроль.

Гороскоп на 27 декабря для Льва

Лев (23 июля – 21 августа)
Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Сегодня

Займитесь денежными вопросами – это лучшее, что стоит сделать в этот день. Чтобы что-то заработало, его нужно пинать и шевелить, а не пускать на самотек, иначе окажетесь в болоте, из которого вам же и вылезать.

Гороскоп на 27 декабря для Девы

Дева (22 августа – 23 сентября)
Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Сегодня

Не вступайте в конфликты – они очень вероятны из-за того, что вы будете постоянно опаздывать. Примите это к сведению, когда будете что-то планировать, и сделайте себе запас времени. Оно не будет лишним.

Гороскоп на 27 декабря для Весов

Весы (24 сентября – 23 октября)
Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Сегодня

Ищите компромиссное решение – оно поможет выбраться из любого тупика и избежать недоразумений с близкими людьми. Это ваш единственный выход, даже если вы точно знаете, что правы.

Гороскоп на 27 декабря для Скорпиона

Скорпион (24 октября – 23 ноября)
Скорпион (24 октября – 23 ноября) / Фото: Сегодня

Вы напрасно тратите огромное количество энергии. Лучше в это же время займитесь другим делом – более важным и нужным на данный момент. И не забывайте о профилактике сезонных заболеваний.

Гороскоп на 27 декабря для Стрельца

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)
Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Сегодня

Ваши идеи, безусловно, прекрасны и заслуживают внимания. Но воплощать в жизнь все и сразу не имеет смысла – вы успеете только все начать, но рискуете ничего не завершить. Не торопитесь, действуйте последовательно.

Гороскоп на 27 декабря для Козерога

Козерог (23 декабря – 20 января)
Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Сегодня

Какие бы эмоции вы ни испытывали, ваше лицо должно быть невозмутимым – не давайте окружающим повода вас разоблачить. Будьте готовы уступить в мелочах, чтоб выиграть в более серьезном и важном.

Гороскоп на 27 декабря для Водолея

Водолей (21 января – 19 февраля)
Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Сегодня

Вы будете слишком зациклены на собственной значимости – это не всегда полезно. Не стоит игнорировать проблемы близких. Будьте внимательнее к ним, иначе придется извиняться за свое поведение.

Гороскоп на 27 декабря для Рыб

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Сегодня

Берегитесь холода и сквозняков, зима будет к вам неласкова в этот день. А игры со здоровьем вам сейчас ни к чему. По возможности оставайтесь дома под теплым пледом с чашкой глинтвейна или ромашкового чая.

Ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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