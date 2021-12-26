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Гороскоп на 27 грудня для всіх знаків зодіаку

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
26 грудня, 18:00
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Астрологічний прогноз на 27 грудня для всіх знаків зодіаку
Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні / Фото: Колаж: Сьогодні

Астрологи дали прогноз на 27 грудня 2021 року. Складний день, коли варто стримувати негативні емоції, щоб уникнути непотрібних конфліктів.

Гороскоп на 27 грудня для Овна

Овен (21 березня – 20 квітня)
Овен (21 березня – 20 квітня) / Фото: Сьогодні

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Навіть якщо ви щось робите з найкращих намірів, не варто шахраювати і когось обманювати. Всі проблеми можна вирішити, не вводячи нікого в оману. Присвятіть час своєму іміджу – можливо, його час оновити?

Гороскоп на 27 грудня для Тельця

Телець (21 квітня – 21 травня)
Телець (21 квітня – 21 травня) / Фото: Сьогодні

Нарешті ви зможете визначитися з пріоритетами. І навіть дізнаєтеся, у який бік рухатися, щоб бути ближче до заповітної мети. Але деякі перешкоди ще є – ви зможете подолати їх з допомогою друзів.

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Гороскоп на 27 грудня для Близнят

Близнюки (22 травня – 21 червня)
Близнюки (22 травня – 21 червня) / Фото: Сьогодні

Вас чекає прекрасний день. Можете сміливо планувати зустрічі, бесіди, поїздки, побачення, шопінг – все вам на руку і пройде без затримки. Обов'язково знайдіть час для відпочинку, він важливий для вас зараз.

Гороскоп на 27 грудня для Рака

Рак (22 червня – 22 липня)
Рак (22 червня – 22 липня) / Фото: Сьогодні

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У вас є всі можливості змінити своє життя на краще й оптимізувати якісь сфери в ньому. У ваших інтересах поспішити, поки цього не зробив хтось інший. Краще беріть все під свій контроль.

Гороскоп на 27 грудня для Лева

Лев (23 липня – 21 серпня)
Лев (23 липня – 21 серпня) / Фото: Сьогодні

Приділіть увагу фінансовим питанням – це найкраще, що варто зробити цього дня. Щоби щось запрацювало, його потрібно штовхати і ворушити, а не пускати на самоплив, інакше опинитеся в болоті, з якого вам і вилазити.

Гороскоп на 27 грудня для Діви

Діва (22 серпня – 23 вересня)
Діва (22 серпня – 23 вересня) / Фото: Сьогодні

Уникайте конфліктів – вони дуже ймовірні через те, що ви постійно спізнюватиметеся. Візьміть це до уваги, коли щось плануватимете, і зробіть собі запас часу. Він не буде зайвим.

Гороскоп на 27 грудня для Терезів

Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Терези (24 вересня – 23 жовтня) / Фото: Сьогодні

Шукайте компромісне рішення – воно допоможе вибратися з будь-якого глухого кута й уникнути непорозумінь з близькими людьми. Це ваш єдиний вихід, навіть якщо ви точно знаєте, що маєте рацію.

Гороскоп на 27 грудня для Скорпіона

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада) / Фото: Сьогодні

Ви даремно витрачаєте величезну кількість енергії. Краще в цей час займіться іншою справою – більш важливою та необхідною на цей момент. І не забувайте про профілактику сезонних захворювань.

Гороскоп на 27 грудня для Стрільця

Стрілець (24 листопада – 22 грудня)
Стрілець (24 листопада – 22 грудня) / Фото: Сьогодні

Ваші ідеї, безумовно, прекрасні й заслуговують на увагу. Але втілювати в життя все і відразу немає сенсу – ви встигнете тільки все почати, але ризикуєте нічого не завершити. Не поспішайте, дійте послідовно.

Гороскоп на 27 грудня для Козорога

Козеріг (23 грудня – 20 січня)
Козеріг (23 грудня – 20 січня) / Фото: Сьогодні

Які б емоції ви не відчували, ваше обличчя має бути незворушне – не давайте приводу оточенню вас викрити. Будьте готові поступитися дрібницями, щоб виграти у більш серйозному і важливому.

Гороскоп на 27 грудня для Водолія

Водолій (21 січня – 19 лютого)
Водолій (21 січня – 19 лютого) / Фото: Сьогодні

Ви будете надто зациклені на своїй значущості – це не завжди корисно. Не варто ігнорувати проблеми близьких. Будьте уважніші до них, інакше доведеться вибачатися за свою поведінку.

Гороскоп на 27 грудня для Риб

Риби (20 лютого – 20 березня)
Риби (20 лютого – 20 березня) / Фото: Сьогодні

Бережіться холоду та протягів, зима буде до вас неласкова цього дня. А ігри зі здоров'ям вам нині ні до чого. По змозі залишайтеся вдома під теплим пледом із чашкою глінтвейну або ромашкового чаю.

Раніше ми публікували любовний гороскоп на 2022 рік для всіх знаків зодіаку.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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