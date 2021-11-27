Гороскоп на 28 ноября для всех знаков зодиака

Астрологический прогноз на 28 ноября для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня / Фото: Коллаж: Сегодня

Астрологи дали прогноз на 28 ноября 2021 года. Выходной принесет для многих знаков расслабленность и долгожданный отдых, но это не дает вам повода для лени.

Гороскоп на 28 ноября для Овна

Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Сегодня

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Если вам хочется что-то изменить в карьере или личной жизни, решайтесь, наступило самое время. Хорошо, что ваши друзья могут в любое время обратиться к вам за помощью. Но, с другой стороны, вы забросили свои дела.

Гороскоп на 28 ноября для Тельца

Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Сегодня

Помните о тех, кто вам небезразличен, и они, в свою очередь, не забудут о вас. Доброе слово будет приятно любому человеку, так что хвалите окружающих. Не стоит оставаться в гордом одиночестве.

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Гороскоп на 28 ноября для Близнецов

Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Сегодня

Держите происходящее вокруг вас под своим контролем. Стоит хоть ненадолго отвлечься – и все пойдет не так, как вы хотели. Чтобы отвлечься от проблем, вам будут полезны умеренные физические нагрузки.

Гороскоп на 28 ноября для Рака

Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Сегодня

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Даже если вам очень хочется промолчать, все равно придется высказать свое мнение, потому что, кроме вас, это сделать некому. Устройте соревнование и привлеките к нему домашних, чтобы немного разгрузить себя.

Гороскоп на 28 ноября для Льва

Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Сегодня

Вас заждались домашние хлопоты, в которые вы с готовностью, но без особого желания занырнете на весь день. Зато семья будет просто счастлива лицезреть своего Льва деятельным и предприимчивым.

Гороскоп на 28 ноября для Девы

Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Сегодня

Пребывая в прекрасном расположении духа, вы внесете нотку легкости и непринужденности в общее напряжение ситуации. И проблемы растают, как в небе облака, а вы выйдете достойным победителем.

Гороскоп на 28 ноября для Весов

Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Сегодня

В этот день все может пойти не по плану. Плыть против течения неразумно, поэтому лучше терпеливо переждать, пока эта волна схлынет сама собой. Укротите свои эмоции – все равно от них не будет толку.

Гороскоп на 28 ноября для Скорпиона

Скорпион (24 октября – 23 ноября) / Фото: Сегодня

Если не справляетесь с поставленной задачей самостоятельно, позовите на помощь семью. Сплотите коллектив, и тогда у вас все получится быстро и весело. Одобрение близких будет вам гарантировано.

Гороскоп на 28 ноября для Стрельца

Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Сегодня

Ваши близкие интересуются не вашими планами на будущее, а текущими делами. Реагируйте на их вопросы спокойно, чтобы не поссориться. И не затевайте никаких глобальных перемен. День подходит для расслабления.

Гороскоп на 28 ноября для Козерога

Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Сегодня

Не стоит недооценивать удачу, которая попала к вам в руки. Пользуйтесь этим звездным часом, смело стройте планы и действуйте. А вот здоровье игнорировать не стоит, проведите хотя бы профилактику.

Гороскоп на 28 ноября для Водолея

Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Сегодня

Чем бы вы ни решили заняться в свой выходной, настройтесь на позитив и приятные эмоции. Настрой дня будет всецело зависеть от вашего желания. Лучше всего отложите дела и проведите время в хорошей компании.

Гороскоп на 28 ноября для Рыб

Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Сегодня

Не позволяйте никому затоптать проснувшийся в вас энтузиазм – и тогда вы будете способны многое сделать и успеть. Пусть отдыхают те, кому нечего больше делать, а вы полны грандиозных желаний и планов.

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