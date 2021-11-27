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Гороскоп на 28 листопада для всіх знаків зодіаку

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
27 листопада, 18:00
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Астрологічний прогноз на 28 листопада для всіх знаків зодіаку
Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні / Фото: Колаж: Сьогодні

Астрологи дали прогноз на 28 листопада 2021 року. Вихідний принесе для багатьох знаків розслабленість та довгоочікуваний відпочинок, але це не дає вам приводу для лінощів.

Гороскоп на 28 листопада для Овна

Овен (21 березня – 20 квітня)
Овен (21 березня – 20 квітня) / Фото: Сьогодні

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Якщо вам хочеться щось змінити в кар'єрі або особистому житті, наважуйтесь, настав час. Добре, що ваші друзі можуть будь-коли звернутися до вас по допомогу. Але з іншого боку, ви закинули свої справи.

Гороскоп на 28 листопада для Тельця

Телець (21 квітня – 21 травня)
Телець (21 квітня – 21 травня) / Фото: Сьогодні

Пам'ятайте про тих, хто вам небайдужий, і вони, у свою чергу, не забудуть про вас. Добре слово буде приємнео будь-якій людині, тож хваліть оточуючих. Не варто залишатися в гордій самоті.

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Гороскоп на 28 листопада для Близнят

Близнюки (22 травня – 21 червня)
Близнюки (22 травня – 21 червня) / Фото: Сьогодні

Тримайте те, що відбувається навколо вас, під своїм контролем. Варто хоч ненадовго відволіктися – і все піде не так, як ви хотіли. Щоб відволіктися від проблем, вам будуть корисні помірні фізичні навантаження.

Гороскоп на 28 листопада для Рака

Рак (22 червня – 22 липня)
Рак (22 червня – 22 липня) / Фото: Сьогодні

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Навіть якщо вам дуже хочеться промовчати, все одно доведеться висловити свою думку, бо крім вас це зробити нікому. Влаштуйте змагання та приверніть до нього домашніх, щоб трохи розвантажити себе.

Гороскоп на 28 листопада для Лева

Лев (23 липня – 21 серпня)
Лев (23 липня – 21 серпня) / Фото: Сьогодні

На вас зачекалися домашні клопоти, в які ви охоче, але без особливого бажання зануритеся на весь день. Зате сім'я буде просто щаслива бачити свого Лева діяльним і заповзятливим.

Гороскоп на 28 листопада для Діви

Діва (22 серпня – 23 вересня)
Діва (22 серпня – 23 вересня) / Фото: Сьогодні

Перебуваючи в чудовому настрої, ви внесете нотку легкості і невимушеності у загальну напругу ситуації. І проблеми розтануть, як у небі хмари, а ви вийдете гідними переможцями.

Гороскоп на 28 листопада для Терезів

Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Терези (24 вересня – 23 жовтня) / Фото: Сьогодні

Цього дня все може піти не за планом. Плити проти течії нерозумно, тому краще терпляче перечекати, доки ця хвиля схлине сама собою. Приборкайте свої емоції – все одно від них не буде толку.

Гороскоп на 28 листопада для Скорпіона

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада) / Фото: Сьогодні

Якщо не справляєтеся з поставленим завданням самостійно, покличте на допомогу сім'ю. Згуртуйте колектив, і тоді у вас все вийде швидко та весело. Схвалення близьких буде гарантовано.

Гороскоп на 28 листопада для Стрільця

Стрілець (24 листопада – 22 грудня)
Стрілець (24 листопада – 22 грудня) / Фото: Сьогодні

Ваші близькі цікавляться не вашими планами на майбутнє, а сьогоденними справами. Реагуйте на їхні запитання спокійно, щоб не посваритися. І не починайте жодних глобальних змін. День підходить для розслаблення.

Гороскоп на 28 листопада для Козорога

Козеріг (23 грудня – 20 січня)
Козеріг (23 грудня – 20 січня) / Фото: Сьогодні

Не варто недооцінювати удачу, яка потрапила до вас у руки. Користуйтеся цією зоряною годиною, сміливо будуйте плани та дійте. А ось здоров'я ігнорувати не варто, проведіть хоч би профілактику.

Гороскоп на 28 листопада для Водолія

Водолій (21 січня – 19 лютого)
Водолій (21 січня – 19 лютого) / Фото: Сьогодні

Чим би ви не вирішили зайнятися у свій вихідний, налаштуйтеся на позитив і приємні емоції. Настрій дня повністю залежатиме від вашого бажання. Найкраще відкладіть справи та проведіть час у хорошій компанії.

Гороскоп на 28 листопада для Риб

Риби (20 лютого – 20 березня)
Риби (20 лютого – 20 березня) / Фото: Сьогодні

Не дозволяйте нікому затоптати ентузіазм, що прокинувся у вас – і тоді ви будете здатні багато чого зробити і встигнути. Нехай відпочивають ті, кому нічого більше робити, а ви сповнені грандіозних бажань та планів.

Дивіться відеогороскоп на 2021 рік :

Раніше ми публікували любовний гороскоп на 2022 рік для всіх знаків зодіаку.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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