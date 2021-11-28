Гороскоп на 29 ноября для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на 29 ноября 2021 года. День обещает быть монотонным, размеренным и пассивным, и его лучше провести в покое и уединении.
Гороскоп на 29 ноября для Овна
Вдохновение может появиться в самый неподходящий момент. Так что будьте готовы к тому, что оно вас посетит. Дайте волю фантазии – изобрести колесо у вас уже не получится, но вот усовершенствовать его вы сможете.
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Гороскоп на 29 ноября для Тельца
Если вы сомневаетесь в том, что сможете отвечать за собственные слова, то лучше промолчите. Вероятна вероятность оплошать. А излишняя подозрительность может обидеть окружающих. Прислушайтесь к их просьбам.
Гороскоп на 29 ноября для Близнецов
У вас будет получаться лучше всего то, что связано с финансами. Вы даже сможете взять на себя решение чужих проблем, только поосторожничайте. Ваши коллеги могут высказать неожиданную идею – прислушайтесь к ней.
Гороскоп на 29 ноября для Рака
У вас будут все основания чувствовать себя на высоте. Войдя в эту роль, постарайтесь привести свои дела в полный порядок. От вас потребуется практичность и рационализм. Можете даже рассчитывать на бонусы.
Гороскоп на 29 ноября для Льва
Расслабляться сейчас явно не время. Если вы не хотите мириться с законами толпы, действуйте по-своему, но имейте в виду, что вам придется отстаивать свое мнение. У вас пока мало единомышленников.
Гороскоп на 29 ноября для Девы
Постарайтесь завершить те дела, которые накопились за последнее время. Сейчас это будет проще сделать, чем в другие дни. Не имеет смысла обвинять кого-то в своих промахах – все претензии предъявляйте к себе.
Гороскоп на 29 ноября для Весов
Не обращайте внимания на неодобрительные высказывания окружающих людей в ваш адрес. Видимо, это от зависти. А сам день постарайтесь провести в спокойной обстановке. Так думается плодотворнее.
Гороскоп на 29 ноября для Скорпиона
Переложите на какое-то время груз ответственности на более подходящие плечи. Вам необходима пауза. Зато потом с новыми силами вы сможете забрать все свои и даже чужие обязательства, если захотите.
Гороскоп на 29 ноября для Стрельца
У вас появится шанс наверстать упущенное – вам виднее, в какой именно сфере. Вы сможете действовать быстро, но при этом особо не спешить. Прежде чем принять окончательное решение, выслушайте всех, кто хочет вам помочь.
Гороскоп на 29 ноября для Козерога
Своей таинственностью и уходом в себя вы привлечете к себе любопытствующих. Ваши благие намерения рискуют превратиться в ошибку, так что лучше не предпринимать никаких серьезных шагов и действий.
Гороскоп на 29 ноября для Водолея
Обдумывайте свои возможности, а не обязательства. Это более приятное занятие, которое к тому же добавит вам уверенности в себе. Все дела запланируйте на первую половину дня. А вторую часть посвятите себе.
Гороскоп на 29 ноября для Рыб
Вы можете оказаться не в курсе реального положения вещей, и ваше вмешательство навредит в первую очередь вам самим. Так что прежде чем что-то делать, соберите информацию. Вас ожидают приятные перемены.
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