Гороскоп на 4 января для всех знаков зодиака

Астрологический прогноз на 4 января для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня / Фото: Коллаж: Сегодня

Астрологи дали прогноз на 4 января 2022 года. После периода праздников и расслабления наступает день активных действий, когда все задуманное ранее получится реализовать.

Гороскоп на 4 января для Овна

Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Сегодня

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Задуманное в этот день может в скором будущем воплотиться в жизнь. Но есть одно условие: старайтесь никому не рассказывать о своих загаданных желаниях. Чем меньше об этом знают – тем больше у вас шансов.

Гороскоп на 4 января для Тельца

Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Сегодня

Для того, чтоб уберечься от возможных неприятностей в делах, постарайтесь никого не посвящать в свои планы. Также избегайте откровенных разговоров, а на прямые вопросы можно отшутиться, чтобы никого не обидеть.

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Гороскоп на 4 января для Близнецов

Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Сегодня

Проявите нестандартный подход к делам и решению возникающих проблем – это лучшее решение. В эмоциональном отношении день потребует поддержки близких вам людей – не отказывайтесь от помощи.

Гороскоп на 4 января для Рака

Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Сегодня

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Хорошее время для начала какого-то движения. Хватит витать в облаках – пора действовать! Упорство в достижении поставленных целей и личное обаяние помогут достичь высоких результатов.

Гороскоп на 4 января для Льва

Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Сегодня

В этот день не стоит совершать крупные покупки. Зато будет полезно заняться новым для вас делом – не пропустите выгодное предложение. Также обратите внимание на семью – ваши близкие нуждаются в вас.

Гороскоп на 4 января для Девы

Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Сегодня

Будьте готовы к неожиданным вопросам, которые вам зададут близкие люди – они не безразличны к вам. Ваши желания повлекут за собой дополнительные финансовые расходы, но вам будет сложно устоять.

Гороскоп на 4 января для Весов

Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Сегодня

Советчиков можете не слушать – все чужие рекомендации в этот день вряд ли принесут вам пользу и желаемый результат, а вот время и внимание отнимут. Лучше ориентируйтесь на свой внутренний голос.

Гороскоп на 4 января для Скорпиона

Скорпион (24 октября – 23 ноября) / Фото: Сегодня

Дела, связанные с финансовой сферой, окажутся выгодными. Сосредоточьте инициативу в своих руках, если хотите контролировать весь процесс. И старайтесь не раздражаться из-за равнодушия людей.

Гороскоп на 4 января для Стрельца

Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Сегодня

Не берите на себя больше обязательств, чем вы в состоянии выполнить. Поставьте себя на место людей. От вас будут ждать помощи и результата, а вы подведете – это серьезный повод для размолвки.

Гороскоп на 4 января для Козерога

Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Сегодня

Фортуна будет на вашей стороне, так что вы успеете и поработать, и снова хорошо отдохнуть. Можете не бояться ответственности – вы сумеете со всем справиться и даже преуспеете в карьерном росте.

Гороскоп на 4 января для Водолея

Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Сегодня

Помогите друзьям или родственникам, у которых могут возникнуть неожиданные проблемы. Это лучшее, что вы сможете сделать для них. А советы или жалость оставьте при себе – она пригодится в другой раз.

Гороскоп на 4 января для Рыб

Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Сегодня

Обратите внимание на собственное здоровье. Прогулка на свежем воздухе очень полезна, но вам важно не переохлаждаться. Для профилактики выпейте травяной чай с медом – и вы почувствуете прилив сил.

Ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака.