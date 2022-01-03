Лайфхакер
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
📞 Переговори Байден-Зеленський 🇺🇦 Україеці оцінили 2021 🎙 Слухаємо звуки зими 🤖 Заглядаємо у майбутнє

Handmade сніжинки

Ворожимо на Різдво

Декор з мандарин

Ялинкові прикраси

Піст до Різдва

Календар подарунків
СЬОГОДНІ Лайфхакер Свята

Гороскоп на 4 січня для всіх знаків зодіаку

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
3 січня, 18:00
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Астрологічний прогноз на 4 січня для всіх знаків зодіаку
Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні / Фото: Колаж: Сьогодні

Астрологи дали прогноз на 4 січня 2022 року. Після періоду свят та розслаблення настає день активних дій, коли все задумане раніше вдасться реалізувати.

Гороскоп на 4 січня для Овна

Овен (21 березня – 20 квітня)
Овен (21 березня – 20 квітня) / Фото: Сьогодні

Реклама

Задумане в цей день може незабаром втілитись у життя. Але є одна умова: намагайтеся нікому не розповідати про свої загадані бажання. Що менше про це знають – то більше у вас шансів.

Гороскоп на 4 січня для Тельця

Телець (21 квітня – 21 травня)
Телець (21 квітня – 21 травня) / Фото: Сьогодні

Для того, щоб уберегтися від потенційних неприємностей у справах, постарайтеся нікого не посвячувати у свої плани. Також уникайте відвертих розмов, а на прямі запитання можна відбутися жартами, щоб нікого не образити.

Реклама

Гороскоп на 4 січня для Близнят

Близнюки (22 травня – 21 червня)
Близнюки (22 травня – 21 червня) / Фото: Сьогодні

Проявіть нестандартний підхід до справ і вирішення проблем, що виникають – це найкраще рішення. В емоційному сенсі день вимагатиме підтримки близьких вам людей – не відмовляйтеся від допомоги.

Гороскоп на 4 січня для Рака

Рак (22 червня – 22 липня)
Рак (22 червня – 22 липня) / Фото: Сьогодні

Реклама

Гарний час для початку якогось руху. Досить витати у хмарах – час діяти! Завзятість у досягненні поставлених цілей та особиста чарівність допоможуть досягти високих результатів.

Гороскоп на 4 січня для Лева

Лев (23 липня – 21 серпня)
Лев (23 липня – 21 серпня) / Фото: Сьогодні

Цього дня не варто робити великі покупки. Зате буде корисно зайнятися новою для вас справою – не пропустіть вигідну пропозицію. Також зверніть увагу на сім'ю – ваші близькі потребують вашої участі.

Гороскоп на 4 січня для Діви

Діва (22 серпня – 23 вересня)
Діва (22 серпня – 23 вересня) / Фото: Сьогодні

Будьте готові до несподіваних питань, які вам поставлять близькі люди – вони не байдужі до вас. Ваші бажання спричинять додаткові фінансові витрати, але вам буде складно встояти.

Гороскоп на 4 січня для Терезів

Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Терези (24 вересня – 23 жовтня) / Фото: Сьогодні

Порадників можете не слухати – всі чужі рекомендації цього дня навряд чи принесуть вам користь та бажаний результат, а ось час та увагу заберуть. Найкраще орієнтуйтеся на свій внутрішній голос.

Гороскоп на 4 січня для Скорпіона

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада) / Фото: Сьогодні

Справи, пов'язані із фінансовою сферою, виявляться вигідними. Зосередьте ініціативу у своїх руках, якщо хочете контролювати весь процес. І намагайтеся не перейматися через байдужість людей.

Гороскоп на 4 січня для Стрільця

Стрілець (24 листопада – 22 грудня)
Стрілець (24 листопада – 22 грудня) / Фото: Сьогодні

Не беріть на себе більше зобов'язань, ніж ви можете виконати. Поставте себе місце людей. Від вас чекатимуть допомоги та результату, а ви підведете – це серйозний привід для сварки.

Гороскоп на 4 січня для Козорога

Козеріг (23 грудня – 20 січня)
Козеріг (23 грудня – 20 січня) / Фото: Сьогодні

Фортуна буде на вашому боці, тож ви встигнете і попрацювати, і знову добре відпочити. Можете не боятися відповідальності – ви зумієте з усім впоратися і навіть досягнете успіху в кар'єрному зростанні.

Гороскоп на 4 січня для Водолія

Водолій (21 січня – 19 лютого)
Водолій (21 січня – 19 лютого) / Фото: Сьогодні

Допоможіть друзям або родичам, у яких можуть виникнути несподівані проблеми. Це найкраще, що ви можете зробити для них. А поради чи жалість залиште при собі – вона знадобиться іншим разом.

Гороскоп на 4 січня для Риб

Риби (20 лютого – 20 березня)
Риби (20 лютого – 20 березня) / Фото: Сьогодні

Зверніть увагу на власне здоров'я. Прогулянка на свіжому повітрі дуже корисна, але вам важливо не переохолоджуватися. Для профілактики випийте трав'яний чай із медом – і ви відчуєте приплив сил.

Раніше ми публікували любовний гороскоп на 2022 рік для всіх знаків зодіаку.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Всі новини
Лайфхакер
Показати ще
Лайфхаки для життя
Більше новин
Реклама
Останні новини
Більше новин
Всі новини Life
Показати більше
Все про зірок
Більше новин
Привітання на усі випадки життя
Що з коханням у 2022 році
Гороскоп для всіх знаків зодіаку
Хто закохається, одружиться
Фінансовий гороскоп на 2022
Гороскоп про гроші для всіх знаків
Хто розбагатіє?
Місячний календар на тиждень
3 - 9 січня
Вплив на життя
Сприятливі та небезпечні дні у січні
Місячний календар
Що треба робити?

TV News

Covid’19

Головне

Погода

Гороскоп
Лайфхакер
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти