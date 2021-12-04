Гороскоп на 5 декабря для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на 5 декабря 2021 года. День будет благоприятный для выжидания и накопления сил на новые свершения.
Гороскоп на 5 декабря для Овна
Вам предстоит непростой выбор, касающийся личных взаимоотношений. Плата за физический и моральный отдых может показаться вам слишком высокой. Решать вам, но при желании можете посоветоваться с близкими.
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Гороскоп на 5 декабря для Тельца
Радуйтесь: ваши желания в ближайшее время могут стать действительностью. Но для этого нужно правильно их выстроить. Осталось, в принципе, не так уж много: написать план действий и четко ему следовать.
Гороскоп на 5 декабря для Близнецов
Если вы рассчитываете отсрочить свой отдых ради работы, то подготовьте себе какое-то укромное местечко. Иначе семья вам просто не даст плодотворно поработать, да еще и обидится за ваше отлынивание.
Гороскоп на 5 декабря для Рака
Не вздумайте жечь мосты. Это сейчас вам вдруг захотелось полной свободы, а через пару дней вы гарантировано решитесь все вернуть назад. Можете попробовать говорить загадками, чтобы не все вас понимали.
Гороскоп на 5 декабря для Льва
Вы не первый раз оказываетесь в ситуации, когда дел – куча, а времени не хватает, и приходится отнимать у себя кусок выходного дня. Не жалуйтесь на жизнь, встряхните шевелюрой и поскорее разгребите свои завалы.
Гороскоп на 5 декабря для Девы
Ни под кого не подстраивайтесь, действуйте так, как считаете нужным именно вы, – это и будет самым правильным решением. Доверьтесь своей интуиции, а вот логика в этот день будет отсутствовать напрочь.
Гороскоп на 5 декабря для Весов
В основе любых отношений есть определенные условности и получение некоторой выгоды. Помните об этом, когда что-то кому-то обещаете. В этот день будет важно не то, что вы говорите, а то, как вы слушаете.
Гороскоп на 5 декабря для Скорпиона
Постарайтесь провести этот день в коллективе. Не злитесь на тех, кто пытается повлиять на ваше мнение. Они не желают вам зла, так что, наоборот, слушайте внимательно, и вы узнаете что-то очень важное для себя.
Гороскоп на 5 декабря для Стрельца
Вас немного побаловали излишним вниманием, поэтому теперь придется привыкать к тому, что к вам относятся как к обычному человеку. На самом деле день обещает быть спокойным, размеренным и немного ленивым.
Гороскоп на 5 декабря для Козерога
Отбросьте прочь сомнения и включите природную харизму. У вас все получится, нужно только поверить в себя и попробовать. Ваши возможности будут превосходить желания – и это окажется заразительным для всех.
Гороскоп на 5 декабря для Водолея
Вы сумеете победить свою хандру и вместе с близкими отпраздновать эту победу. Причем сделать это будет достаточно легко. Иногда, в качестве эксперимента, можно позволить окружающим повлиять на свое мнение.
Гороскоп на 5 декабря для Рыб
В этот день вас поджидает какое-то новое событие. Но раз вы не знаете, как на него реагировать, просто будьте максимально естественны. Главное – генерировать оптимизм и не притворяться слабым человеком.
Ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака.