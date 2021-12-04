Гороскоп на 5 декабря для всех знаков зодиака

Астрологический прогноз на 5 декабря для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня / Фото: Коллаж: Сегодня

Астрологи дали прогноз на 5 декабря 2021 года. День будет благоприятный для выжидания и накопления сил на новые свершения.

Гороскоп на 5 декабря для Овна

Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Сегодня

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Вам предстоит непростой выбор, касающийся личных взаимоотношений. Плата за физический и моральный отдых может показаться вам слишком высокой. Решать вам, но при желании можете посоветоваться с близкими.

Гороскоп на 5 декабря для Тельца

Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Сегодня

Радуйтесь: ваши желания в ближайшее время могут стать действительностью. Но для этого нужно правильно их выстроить. Осталось, в принципе, не так уж много: написать план действий и четко ему следовать.

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Гороскоп на 5 декабря для Близнецов

Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Сегодня

Если вы рассчитываете отсрочить свой отдых ради работы, то подготовьте себе какое-то укромное местечко. Иначе семья вам просто не даст плодотворно поработать, да еще и обидится за ваше отлынивание.

Гороскоп на 5 декабря для Рака

Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Сегодня

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Не вздумайте жечь мосты. Это сейчас вам вдруг захотелось полной свободы, а через пару дней вы гарантировано решитесь все вернуть назад. Можете попробовать говорить загадками, чтобы не все вас понимали.

Гороскоп на 5 декабря для Льва

Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Сегодня

Вы не первый раз оказываетесь в ситуации, когда дел – куча, а времени не хватает, и приходится отнимать у себя кусок выходного дня. Не жалуйтесь на жизнь, встряхните шевелюрой и поскорее разгребите свои завалы.

Гороскоп на 5 декабря для Девы

Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Сегодня

Ни под кого не подстраивайтесь, действуйте так, как считаете нужным именно вы, – это и будет самым правильным решением. Доверьтесь своей интуиции, а вот логика в этот день будет отсутствовать напрочь.

Гороскоп на 5 декабря для Весов

Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Сегодня

В основе любых отношений есть определенные условности и получение некоторой выгоды. Помните об этом, когда что-то кому-то обещаете. В этот день будет важно не то, что вы говорите, а то, как вы слушаете.

Гороскоп на 5 декабря для Скорпиона

Скорпион (24 октября – 23 ноября) / Фото: Сегодня

Постарайтесь провести этот день в коллективе. Не злитесь на тех, кто пытается повлиять на ваше мнение. Они не желают вам зла, так что, наоборот, слушайте внимательно, и вы узнаете что-то очень важное для себя.

Гороскоп на 5 декабря для Стрельца

Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Сегодня

Вас немного побаловали излишним вниманием, поэтому теперь придется привыкать к тому, что к вам относятся как к обычному человеку. На самом деле день обещает быть спокойным, размеренным и немного ленивым.

Гороскоп на 5 декабря для Козерога

Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Сегодня

Отбросьте прочь сомнения и включите природную харизму. У вас все получится, нужно только поверить в себя и попробовать. Ваши возможности будут превосходить желания – и это окажется заразительным для всех.

Гороскоп на 5 декабря для Водолея

Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Сегодня

Вы сумеете победить свою хандру и вместе с близкими отпраздновать эту победу. Причем сделать это будет достаточно легко. Иногда, в качестве эксперимента, можно позволить окружающим повлиять на свое мнение.

Гороскоп на 5 декабря для Рыб

Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Сегодня

В этот день вас поджидает какое-то новое событие. Но раз вы не знаете, как на него реагировать, просто будьте максимально естественны. Главное – генерировать оптимизм и не притворяться слабым человеком.

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