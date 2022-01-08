Гороскоп на 9 января для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на 9 января 2022 года. Заниматься чем-то серьезным в этот день не получится, а вот пофилософствовать и поразмышлять о жизни – самое время.
Гороскоп на 9 января для Овна
Можете забыть обо всем, что вы наметили на этот день. Вам поступит сообщение о чем-то таком, что полностью перекроит ваши планы. Придется поволноваться, но в целом вы проведете отличный выходной.
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Гороскоп на 9 января для Тельца
Будьте готовы сдерживать свои эмоции и не показывать, насколько вы раздражены или же, наоборот – восхищены. Иначе кто-то сыграет на ваших слабых сторонах, и вы окажетесь в проигрыше.
Гороскоп на 9 января для Близнецов
Окружающие будут ожидать от вас инициативы, но если вы не пожелаете шевелиться, то дело совершенно не сдвинется с места. Вам стоит только начать – и дальше все пойдет гладко, как по маслу.
Гороскоп на 9 января для Рака
Прежде чем устраивать переворот в своем сознании и переубеждать в чем-то других, подумайте о последствиях. Они могут быть совсем не такими, как вы себе навоображали. Вообще, все можно решить мирно.
Гороскоп на 9 января для Льва
Вам не стоит плясать под чью-то дудку – вы и сами на деле можете оказаться неплохим композитором и режиссером собственной жизни. Решайте самостоятельно, куда и для чего двигаться.
Гороскоп на 9 января для Девы
Постарайтесь не эмоционировать и не раздражаться без особой причины. Окружающие знают: вы не дадите себя в обиду. С такой установкой день окажется замечательным и принесет хорошие новости.
Гороскоп на 9 января для Весов
Существует большая вероятность, что вы встретитесь с какой-то важной и неординарной личностью. Это знакомство имеет все шансы перерасти в крепкую дружбу. Так что проявите внимательность.
Гороскоп на 9 января для Скорпиона
Вас накроет волна творчества. А вот будет оно созидательным или разрушительным – зависит только от вас. В этот день лучше не путешествовать далеко от дома, а дорогих вам людей пригласите в гости.
Гороскоп на 9 января для Стрельца
Нынешний день совершенно не предназначен для работы. А вы в своем стремлении все успеть рискуете перетрудиться, хватаясь за все и сразу. У вас есть помощники – доверьте им что-то из своих дел.
Гороскоп на 9 января для Козерога
Проведите этот день с теми, кого по-настоящему любите, тогда вы запомните его надолго и эти воспоминания будут приятными. Не откладывайте жизнь на потом – она течет гораздо быстрее, чем вы думаете.
Гороскоп на 9 января для Водолея
Сколь бы своевременными и оригинальными ни казались ваши идеи, в этот день толку от них будет немного. Вы слишком рассеянны, разноплановы или же вам просто лень заниматься чем-то всерьез.
Гороскоп на 9 января для Рыб
Вы будете часто менять свою точку зрения на события, и вам все время будет казаться, что на этот раз она единственно верная. Не торопитесь делать поспешные выводы – со своей идеей нужно переспать ночь.
Ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака.