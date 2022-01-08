Гороскоп на 9 січня для всіх знаків зодіаку

Астрологічний прогноз на 9 січня для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на сьогодні / Фото: Колаж: Сьогодні

Астрологи дали прогноз на 9 січня 2022 року. Займатися чимось серйозним у цей день не вдасться, а ось пофілософствувати та поміркувати про життя – саме час.

Гороскоп на 9 січня для Овна

Овен (21 березня – 20 квітня) / Фото: Сьогодні

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Можете забути все, що ви намітили на цей день. Вам надійде повідомлення про щось таке, що повністю перекриє ваші плани. Доведеться похвилюватися, та загалом ви проведете чудовий вихідний.

Гороскоп на 9 січня для Тельця

Телець (21 квітня – 21 травня) / Фото: Сьогодні

Будьте готові стримувати свої емоції і не показувати, наскільки ви роздратовані або навпаки – захоплені. Інакше хтось зіграє на ваших слабких сторонах, і ви опинитеся у програші.

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Гороскоп на 9 січня для Близнят

Близнюки (22 травня – 21 червня) / Фото: Сьогодні

Оточення очікуватиме від вас ініціативи, але якщо ви не захочете діяти, то справа не зрушиться з місця. Вам варто тільки почати – і далі все піде гладко, як по маслу.

Гороскоп на 9 січня для Рака

Рак (22 червня – 22 липня) / Фото: Сьогодні

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Перш ніж влаштовувати переворот у своїй свідомості та переконувати у чомусь інших, подумайте про наслідки. Вони можуть бути зовсім не такими, як ви собі уявляли. Взагалі все можна вирішити мирно.

Гороскоп на 9 січня для Лева

Лев (23 липня – 21 серпня) / Фото: Сьогодні

Вам не варто танцювати під чиюсь дудку – ви й самі насправді можете виявитися непоганим композитором та режисером власного життя. Вирішуйте самостійно, куди й навіщо рухатися.

Гороскоп на 9 січня для Діви

Діва (22 серпня – 23 вересня) / Фото: Сьогодні

Намагайтеся не емоціювати і не дратуватися без особливої причини. Оточення знає: ви не дасте себе образити. З такою установкою день виявиться чудовим і принесе гарні новини.

Гороскоп на 9 січня для Терезів

Терези (24 вересня – 23 жовтня) / Фото: Сьогодні

Існує велика ймовірність, що ви зустрінетеся з якоюсь важливою та неординарною особистістю. Це знайомство може перерости в міцну дружбу. Тож проявіть уважність.

Гороскоп на 9 січня для Скорпіона

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада) / Фото: Сьогодні

Вас накриє хвиля творчості. А ось буде вона творчою чи руйнівною – залежить лише від вас. Цього дня краще не подорожувати далеко від дому, а дорогих людей запросіть у гості.

Гороскоп на 9 січня для Стрільця

Стрілець (24 листопада – 22 грудня) / Фото: Сьогодні

Цей день не призначений для роботи. А ви у своєму прагненні все встигнути ризикуєте перетрудитися, хапаючись за все й одразу. У вас є помічники – довірте їм щось зі своїх справ.

Гороскоп на 9 січня для Козорога

Козеріг (23 грудня – 20 січня) / Фото: Сьогодні

Проведіть цей день з тими, кого по-справжньому любите, тоді ви запам'ятаєте його надовго, і ці спогади будуть приємними. Не відкладайте життя на потім – воно тече набагато швидше, ніж ви думаєте.

Гороскоп на 9 січня для Водолія

Водолій (21 січня – 19 лютого) / Фото: Сьогодні

Якими б своєчасними й оригінальними не здавалися ваші ідеї, цього дня користі від них буде небагато. Ви занадто розсіяні, різнопланові або ж вам просто ліньки займатися чимось серйозно.

Гороскоп на 9 січня для Риб

Риби (20 лютого – 20 березня) / Фото: Сьогодні

Ви часто змінюватимете свою точку зору на події, і вам весь час здаватиметься, що цього разу вона єдина вірна. Не кваптесь робити поспішні висновки – зі своєю ідеєю треба переспати ніч.

Раніше ми публікували любовний гороскоп на 2022 рік для всіх знаків зодіаку.