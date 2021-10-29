Хэллоуин 2021: страшные поздравления, картинки и открытки

Близится жуткий и веселый Хэллоуин 2021, с чем мы вас и поздравляем! Уже в канун праздника можно отправить друзьям и знакомым страшные, прикольные, шутливые поздравления, чтобы всех опередить и первыми напугать. А мы подготовили для вас тематические картинки, яркие открытки и прикольные поздравления в день Хэллоуина.
Жуткие поздравления с Хэллоуином в прозе
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Когда услышишь взмах крыльев летучей мыши, то погрузишься в тот далекий потусторонний мир, в котором граф Дракула распивал людскую кровь. Желаю тебе отметить самый страшный Хэллоуин. Будь ужасающим героем темной стороны и напугай всех своих друзей!
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Поздравляю с Хэллоуином-2021! Отпускай на волю все свои страхи, веселись до потери пульса, смейся до слез, танцуй до упаду и пугай окружающих до потери сознания! А еще желаю страшной красоты, кошмарного везения и прилипчивой удачи!
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Наступает Хэллоуин – время мистики и чудес! В нашу жизнь внедряется вся нечистая сила, так давайте ее пугать и действовать на опережение: шалить и пакостить, веселиться и дурачиться. Пусть в этот день приоткроется таинственная завеса между мирами, вечер наполнится сюрпризами и исполнятся заветные желания.
Страшные поздравления с Хэллоуином в стихах
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Хэллоуин стучится в двери,
Слышишь половицы скрип?
Это призрак, я уверен,
От вытья совсем охрип.
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Страхи мы сегодня
Все прогоним прочь,
Пусть Хэллоуин подарит
Нам веселья ночь.
Смехом и огнями
Мы разгоним нечисть,
Жизнь без страхов станет
И добрей, и легче!
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Ночь сползает по стене,
Тьма выходит из угла,
Начинается теней
Бесконечная игра…
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Тыква – это голова,
Вместо глаз сияют свечи,
С Хэллоуином, господа,
Приходите к нам на вечер!
Ранее мы рассказывали, как отметить Хэллоуин по знаку зодиака.