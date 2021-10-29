Хэллоуин 2021: страшные поздравления, картинки и открытки

Поздравляйте с наступающим жутким и веселым праздником Хэллоуина друзей и близких и отправляйте им страшные открытки и картинки

Хэллоуин: поздравления с жутким праздником / Фото: Коллаж: Сегодня

Близится жуткий и веселый Хэллоуин 2021, с чем мы вас и поздравляем! Уже в канун праздника можно отправить друзьям и знакомым страшные, прикольные, шутливые поздравления, чтобы всех опередить и первыми напугать. А мы подготовили для вас тематические картинки, яркие открытки и прикольные поздравления в день Хэллоуина.

Жуткие поздравления с Хэллоуином в прозе

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Когда услышишь взмах крыльев летучей мыши, то погрузишься в тот далекий потусторонний мир, в котором граф Дракула распивал людскую кровь. Желаю тебе отметить самый страшный Хэллоуин. Будь ужасающим героем темной стороны и напугай всех своих друзей!

Хэллоуин: поздравления и картинки / Фото: bonnycards

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Поздравляю с Хэллоуином-2021! Отпускай на волю все свои страхи, веселись до потери пульса, смейся до слез, танцуй до упаду и пугай окружающих до потери сознания! А еще желаю страшной красоты, кошмарного везения и прилипчивой удачи!

Поздравления с Хэллоуином в стихах и открытках / Фото: bonnycards

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Наступает Хэллоуин – время мистики и чудес! В нашу жизнь внедряется вся нечистая сила, так давайте ее пугать и действовать на опережение: шалить и пакостить, веселиться и дурачиться. Пусть в этот день приоткроется таинственная завеса между мирами, вечер наполнится сюрпризами и исполнятся заветные желания.

Хэллоуин: картинки и жуткие пожелания / Фото: bonnycards

Страшные поздравления с Хэллоуином в стихах

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Хэллоуин стучится в двери,

Слышишь половицы скрип?

Это призрак, я уверен,

От вытья совсем охрип.

Хэллоуин: открытки и картинки / Фото: bonnycards

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Страхи мы сегодня

Все прогоним прочь,

Пусть Хэллоуин подарит

Нам веселья ночь.



Смехом и огнями

Мы разгоним нечисть,

Жизнь без страхов станет

И добрей, и легче!

С Хэллоуином: поздравления и стихи / Фото: Depositphotos

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Ночь сползает по стене,

Тьма выходит из угла,

Начинается теней

Бесконечная игра…

***

Тыква – это голова,

Вместо глаз сияют свечи,

С Хэллоуином, господа,

Приходите к нам на вечер!

Ранее мы рассказывали, как отметить Хэллоуин по знаку зодиака.