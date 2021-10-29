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Хэллоуин 2021: страшные поздравления, картинки и открытки

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
29 октября, 19:00
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Поздравляйте с наступающим жутким и веселым праздником Хэллоуина друзей и близких и отправляйте им страшные открытки и картинки
Хэллоуин: поздравления с жутким праздником
Хэллоуин: поздравления с жутким праздником / Фото: Коллаж: Сегодня

Близится жуткий и веселый Хэллоуин 2021, с чем мы вас и поздравляем! Уже в канун праздника можно отправить друзьям и знакомым страшные, прикольные, шутливые поздравления, чтобы всех опередить и первыми напугать. А мы подготовили для вас тематические картинки, яркие открытки и прикольные поздравления в день Хэллоуина.

Жуткие поздравления с Хэллоуином в прозе

***

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Когда услышишь взмах крыльев летучей мыши, то погрузишься в тот далекий потусторонний мир, в котором граф Дракула распивал людскую кровь. Желаю тебе отметить самый страшный Хэллоуин. Будь ужасающим героем темной стороны и напугай всех своих друзей!

Хэллоуин: поздравления и картинки
Хэллоуин: поздравления и картинки / Фото: bonnycards

***

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Поздравляю с Хэллоуином-2021! Отпускай на волю все свои страхи, веселись до потери пульса, смейся до слез, танцуй до упаду и пугай окружающих до потери сознания! А еще желаю страшной красоты, кошмарного везения и прилипчивой удачи!

Поздравления с Хэллоуином в стихах и открытках
Поздравления с Хэллоуином в стихах и открытках / Фото: bonnycards

***

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Наступает Хэллоуин – время мистики и чудес! В нашу жизнь внедряется вся нечистая сила, так давайте ее пугать и действовать на опережение: шалить и пакостить, веселиться и дурачиться. Пусть в этот день приоткроется таинственная завеса между мирами, вечер наполнится сюрпризами и исполнятся заветные желания.

Хэллоуин: картинки и жуткие пожелания
Хэллоуин: картинки и жуткие пожелания / Фото: bonnycards

Страшные поздравления с Хэллоуином в стихах

***

Хэллоуин стучится в двери,
Слышишь половицы скрип?
Это призрак, я уверен,
От вытья совсем охрип.

Хэллоуин: открытки и картинки
Хэллоуин: открытки и картинки / Фото: bonnycards

***

Страхи мы сегодня
Все прогоним прочь,
Пусть Хэллоуин подарит
Нам веселья ночь.

Смехом и огнями
Мы разгоним нечисть,
Жизнь без страхов станет
И добрей, и легче!

С Хэллоуином: поздравления и стихи
С Хэллоуином: поздравления и стихи / Фото: Depositphotos

***

Ночь сползает по стене,
Тьма выходит из угла,
Начинается теней
Бесконечная игра…

***

Тыква – это голова,
Вместо глаз сияют свечи,
С Хэллоуином, господа,
Приходите к нам на вечер!

Ранее мы рассказывали, как отметить Хэллоуин по знаку зодиака.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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