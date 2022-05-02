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Когда Троица в 2022 году, главные традиции и приметы праздника

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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2 мая, 14:43
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Готовились к празднику накануне, начисто вымывали дом. Нужно приготовить разнообразную еду с большим количеством зелени
Когда Троица в 2022, традиции и обычаи
Когда Троица в 2022, традиции и обычаи / Фото: depositphotos.com, Коллаж: Сегодня

Праздник Троицы отмечают на 50-ый день после Пасхи. В этом году это 12 июня. Свои корни этот день берет еще со времен язычества и символизирует обновление духа и тела.

В православии праздник связан с явлением Бога в трех ипостасях – Отца, сына и Святого Духа. Считается, что в этот день душа человека проходит через очищение от плохих помыслов и зла.

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Утро Троицы начинается с торжественной службы в церкви, которая заканчивается праздничным обедом.

Традиции на Троицу

На Троицу принято есть много зелени
На Троицу принято есть много зелени / Фото: Depositphotos

Начнем с убранства дома в этот день. Хозяйки к Троице готовились уже накануне, наводили порядок в доме и во дворе, готовили праздничный стол.

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Его, кстати, застилали зеленой скатертью и ставили блюда из зелени и яиц, рыбные и мясные, разную выпечку, медовые вина. Интересно, что в некоторых регионах Украины даже яйца красили в зеленый цвет.

Сам дом должен быть полон самой разной зелени – ветками клена, березы, ивы, липы, цветами и травами. Верили и верят, что это защищает от зла, дарит здоровье и удачу.

Приметы на Троицу

Было принято свататься на Троицу – семья будет крепкой
Было принято свататься на Троицу – семья будет крепкой / Фото: Depositphotos

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  • Дождь в этот день обещает хороший урожай грибов и теплую погоду в будущем.
  • Сухой и жаркий день – это предвестник засушливого лета.
  • Нельзя купаться в водоемах. Это касается не только Троицы, но и всей следующей недели. Причина этого запрета уходит в язычество. Считалось, что русалки могут затаскивать людей на дно.
  • Чтобы отпугнуть нечистую силу, носили с собой полынь.
  • Нельзя ссориться и конфликтовать в этот день.
  • На рассвете собирали росу. Нею умывались и считали, что она поддерживает здоровье и красоту.
  • Девушки плели венки и пускали их по реке. Если он доплывал до другого берега, можно надеяться на скорое замужество. А когда венок тонул, то это означало, что будут неприятности.
  • Использовали праздничную выпечку. Незамужние девушки прятали остатки, засушивали, а потом вмешивали в свадебный каравай. Это должно принести в новую семью благополучие, любовь и счастье.

И, конечно, в этот день православные сосредоточены на молитве. Молитву за Украину найдете здесь.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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