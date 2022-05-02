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Коли Трійця 2022 року, головні традиції та прикмети свята

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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2 травня, 14:43
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Готувались до свята напередодні, вимивали начисто оселю. Треба приготувати різну їжу з великою кількістю зелені
Коли Трійця в 2022, традиції та звичаї
Коли Трійця в 2022, традиції та звичаї / Фото: depositphotos.com, Колаж: Сьогодні

Свято Трійці відзначають на 50-й день після Великодня. Цього року це 12 червня. Своє коріння цей день бере ще з часів язичництва та символізує оновлення духу та тіла.

У православ'ї свято пов'язане з явленням Бога в трьох іпостасях – Отця, сина та Святого Духа. Вважається, що цього дня душа людини проходить через очищення від поганих помислів та зла.

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Ранок Трійці розпочинається з урочистої служби в церкві, яка закінчується святковим обідом.

Традиції на Трійцю

На Трійцю заведено їсти багато зелені
На Трійцю заведено їсти багато зелені / Фото: Depositphotos

Почнемо з оздоблення цього дня. Господині до Трійці готувалися напередодні, наводили лад в оселі та у дворі, готували святковий стіл.

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Його, до речі, застеляли зеленою скатертиною і ставили страви із зелені та яєць, рибні та м'ясні, різну випічку, медові вина. Цікаво, що у деяких регіонах України навіть яйця фарбували у зелений колір.

Сам будинок має бути наповнений різною зеленню – гілками клена, берези, верби, липи, квітами й травами. Вірили і вірять, що це захищає від зла, дарує здоров'я та удачу.

Прикмети на Трійцю

Було заведено свататися на Трійцю – сім'я буде міцною
Було заведено свататися на Трійцю – сім'я буде міцною / Фото: Depositphotos

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  • Дощ цього дня обіцяє хороший урожай грибів.
  • Сухий та спекотний день – це провісник посушливого літа.
  • Не можна купатися у водоймах. Це стосується не лише Трійці, а й усього наступного тижня. Причина цієї заборони йде в язичництво. Вважалося, що русалки можуть затягувати людей на дно.
  • Щоб злякати нечисту силу, носили із собою полин.
  • Не можна сваритися та конфліктувати уцього дня.
  • На світанку збирали росу. Нею вмивалися і вважали, що вона підтримує здоров'я та красу.
  • Дівчата плели вінки і пускали їх річкою. Якщо він допливав до іншого берега, можна сподіватися на швидке заміжжя. А коли вінок тонув, це означало, що будуть неприємності.
  • Використовували святкову випічку. Незаміжні дівчата ховали залишки, засушували, а потім вмішували у весільний коровай. Це має принести в нову сім'ю благополуччя, любов та щастя.

І, звісно, цього дня православні зосереджені на молитві. Молитву за Україну знайдете тут.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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