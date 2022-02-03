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Магический гороскоп на 4 февраля: талисманы, значение снов и цвета удачи

Ольга Дударенко Ольга Дударенко Астролог
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3 февраля, 12:00
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Пятница – день Единорога, в этот день добро просыпается и вмешивается в жизнь обычного человека

Сегодня особенный день: он связан со сказочным животным – Единорогом. По легенде Единорог покоряется не каждому человеку, его усмиряют чистые девы. По той же причине женщина способна сегодня остановить любой спор или драку.

День связан с физической силой, энергией. Полезно заниматься спортом, качать мышцы, вы легко увидите эффект от затраченных усилий. Кроме того, спорт позволяет человеку оставаться внутренне спокойным и справляться с любыми сложностями.

Если вы ощущаете сегодня беспокойство, смятение, значит, что-то вы делаете не так. Дело в ваших желаниях – видимо, вы стремитесь не к тому, что вам на самом деле нужно.

Стоит поразмышлять на досуге. Полезно поплакать – это настраивает на правильные мысли и создает ощущение того, что вы свободны.

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Здоровье: самые уязвимые части тела – голова, кишечник и предстательная железа. Болезни, начавшиеся в этот день, требуют самого серьезного внимания.

Диета дня: сегодня лучше не голодать, человеку надо быть сытым. При этом противопоказаны мясо и рыба. Особенно следует избегать ферментированных продуктов – черный чай, квас и пиво, соленые огурцы и капуста.

Примета на сегодня: надо покупать продукты на рынке; если продавец начинает вас благодарить и говорить комплименты – вам повезет с деньгами, скоро сможете хорошо заработать.

Счастливые цвета в одежде: голубой, розовый, белый.

Камни-талисманы: бирюза, халцедон, мрамор.

Сны на завтра могут сбыться, но вы скорее всего не поймете их истинного значения до тех пор, пока они не сбудутся.

Знаки, которым будет сопутствовать удача: Овны, Близнецы, Водолеи.

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