С Днем бухгалтера! Лучшие поздравления в стихах и открытках

Ежегодно 16 июля отмечается День бухгалтера Украины: поздравьте своих друзей и коллег

Ежегодно 16 июля в Украине отмечается День бухгалтера. В этот день принято поздравлять знакомых бухгалтеров, а чтобы вам было проще выбрать теплые слова и пожелания, мы подготовили целую подборку в стихах, прозе и картинках.

Далее смотрите поздравления с Днем бухгалтера коллегам, а также красивые открытки с Днем бухгалтера.

Стихи с Днем бухгалтера

***

Мы сегодня поздравляем

От души бухгалтеров,

Пусть бухгалтер каждый в мире

Будет счастлив и здоров.

Им желаем мы успехов,

Уважения коллег,

Пусть не делают ошибок

И живут пусть много лет!

С Днем бухгалтера: стихи и поздравления / Фото: bonnycards

Добрые поздравления с Днем бухгалтера в стихах

***

Поздравить вас любой готов,

В ваш праздник – День бухгалтеров!

Желаем сдать ваши отчеты,

Чтоб никогда не быть в пролете,

И чтобы личный ваш баланс

Всегда лишь радовал бы вас.

Себе зарплату в миллионах начислять,

О кризисе не знать и не слыхать,

И чтоб налоговый агент

Вручал не штраф, а комплимент!

Читайте также: Как оригинально поздравить с Днем бухгалтера коллег

Короткие поздравления с Днем бухгалтера

***

Пусть на сердце все будет спокойно,

Груз забот не тревожит тебя,

Ты – бухгалтер прекрасный, достойный

Поздравляю тебя я любя!

С Днем бухгалтера: стихи и поздравления / Фото: bonnycards

Поздравления с Днем бухгалтера в прозе

***

Желаю, чтобы в документации всегда царил порядок, в отчетах был полный баланс, а в душе – прекрасное, праздничное настроение. С Днем бухгалтера!

С Днем бухгалтера: стихи и поздравления / Фото: bonnycards

***

По случаю Дня бухгалтера, примите поздравления и благодарность, ведь ваша помощь и поддержка позволили компании достичь таких заметных успехов.

С Днем бухгалтера: стихи и поздравления / Фото: bonnycards

***

Пусть все цифры сойдутся в отчете и пусть не будет ошибок в работе. Желаю, чтобы калькулятор точно считал, а начальник всегда уважал.

С Днем бухгалтера: стихи и поздравления / Фото: bonnycards

Смотрите видео, каким будет сезон отпусков-2021:

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июле 2021 года в Украине.