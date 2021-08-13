Международный день левши: интересные факты и история праздника

Сегодня, 13 августа отмечается Международный день левши-2021. Его празднуют люди, которые предпочтительно пользуются левой рукой больше и чаще, чем правой.

Cегодня отмечаем Международный день левши / Фото: freepik.com

День левши: история

История праздника начинается с 1992 года, когда активисты впервые провели шумные дебаты, информируя общественность о ежедневном дискомфорте, который испытывает леворукое население планеты.

Реклама

Организовал общественное шествие Клуб левшей, находящийся в Великобритании. С того момента было положено начало международному движению левшей.

Интересные факты о левшах

В Средневековье левши считались "слугами сатаны" и становились жертвами инквизиции. К счастью, в наше время человечество более толерантно и независимо от предрассудков, однако леворукой половине все еще сложно адаптироваться в обществе по причине "правосторонней" социальной направленности. Левши составляют примерно 15% от общего числа людей, то есть левшой является каждый седьмой. Считается, что у левшей творческое начало развито сильнее, чем у правшей. У них в большей степени развито левое полушарие мозга, отвечающее как раз за абстрактность мышления и творческий потенциал. Далеко не всегда левша пишет левой рукой. Так что процесс письма – это не показатель. Ведь помимо письма есть и другие манипуляции, которые левша выполняет левой рукой. Примечательно, что левши чаще встречаются среди мужчины, чем среди женщин, а также среди однояйцевых близнецов. В 2008 году английские ученые нашли "ген левшей" LRRTM1, который играет важную роль при формировании речи и эмоций. Во многих языках слово левша в переводе имеет негативный окрас, ассоциирующийся с неуклюжестью и неловкостью. Тогда как "правша", наоборот, имеет общий корень со словом "правовой" и "правильный".

Левшами были такие знаменитые личности в истории, как Альберт Эйнштейн, Гай Юлий Цезарь, Людвиг ван Бетховен, Николо Паганини, Вольфганг Амадей Моцарт, Александр Македонский, Наполеон Бонапарт, Рафаэль, Леонардо да Винчи, Микеланджело, Ганс Христиан Андерсен, Александр Пушкин, Лев Толстой, Рокфеллер.

Многие актеры, спортсмены, политики, ученые и общественные деятели современности тоже являются левшами. К примеру, Билл Гейтс, Чарли Чаплин, Мэрилин Монро, Том Круз, Роберт Де Ниро, Деми Мур, Пол Маккартни, Мирей Матье, Пеле, Диего Марадона и многие другие.

Реклама

Левшей считают самыми талантливыми и умными – правда это или миф? Смотрите видео

Ранее мы рассказывали, сколько выходных будет на День Независимости Украины-2021.