Молитва 40 святых: о чем просят Севастийских мучеников

22 марта православные чтут память Сорока святых и молятся о силе духа для преодоления испытаний

40 святых молитва: текст / Фото: Pexels, Коллаж: Сегодня

Сегодня, 22 марта, отмечается церковный праздник, посвященный Сорока святым Севастийским мученикам .

Эти доблестные воины проявили силу духа, стойкость, мужество и не побоялись казни во имя святой христианской веры , приняв мученическую смерть в ледяных водах Севастийского озера.

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Мы публикуем молитву 40 святых , которая дает силу и духовную помощь в гонениях и заточении для преодоления различных испытаний. А женщины молятся Севастийским святым о скорейшем и благополучном возвращении своих мужей и сыновей из дальней дороги.

Текст молитвы 40 святых

О, святии славнии страстотерпцы Христовы , четыредесяте, во граде Севастии Христа ради мужественно пострадавши, через огонь бо и воду проидосте и, яко друзи Христовы, в покой Небеснаго Царствия вшедше, имате велие дерзновение ко Пресвятей Троице ходатайствовати о роде христианском, наипаче же о почитающих святую память вашу и с верою и любовию вас призывающих.

Испросите у Всещедрого Бога прощение согрешений наших и жития нашего исправление, да в покаянии и нелицемерной любви друг ко другу поживше, со дерзновением предстанем Страшному Судищу Христову и вашим предстательством одесную Праведнаго Судии предстанем.

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Ей, угодницы Божии , будите нам защитницы от всех враг, видимых и невидимых, да под кровом святых ваших молитв избавимся от всех бед, зол и напастей до последняго дне жизни нашея и тако прославим Великое и Достопоклоняемое Имя Вседетельныя Троицы, Отца, Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Ранее мы публиковали православный календарь церковных праздников и постов в марте-2022.