22 марта: какой сегодня день, приметы и что нельзя делать

Всемирный день водных ресурсов, 40 святых – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 22 марта.

22 марта: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 22 марта 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 22 марта

Всемирный день водных ресурсов или Всемирный день воды (World Water Day) - отмечается ежегодно, начиная с 1993 года, по инициативе ООН с целью охраны окружающей среды, сохранения ресурсов пресной воды и водных ресурсов в целом, решения вопросов снабжения людей питьевой водой.

Международный день Балтийского моря – еще один экологический праздник, посвященный защите морской среды этого огромного водного бассейна, установленный 1986 году на заседании Хельсинкской комиссии.

Международный день таксиста – профессиональный праздник был организован в честь появления в 1907 году на улицах Лондона первых автомобилей, оборудованных счетчиками – таксиметрами, от названия которых произошло слово "такси".

Именинники 22 марта

День ангела сегодня отмечают: Александр, Александра, Алексей, Афанасий, Валерий, Дмитрий, Иван, Ираклий, Кирилл, Леонтий, Михаил, Наталья, Николай, Петр, Сергей, Тарас.

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Какой сегодня церковный праздник

22 марта в православной церкви почитаются 40 мучеников, в Севастийском озере мучившиеся: Кирион (Кирий), Кандид, Домн, Исихий, Ираклий, Смарагд, Евноик (Евник), Валент (Уал), Вивиан, Клавдий, Приск, Феодул, Евтихий, Иоанн, Ксанеий, Илиан, Сисиний, Аггий, Афтий, Флавий, Акакий, Екдикий (Екдит), Лисимах, Александр, Илий, Горгоний, Феофил, Домитиан, Гаий, Леонтий, Афанасий, Кирилл, Сакердон, Николай, Валерий, Филоктимон, Севериан, Худион, Мелитон и Аглай. Чтится память мученика Урпасиана, святого Кесария, брата святителя Григория Богослова, праведного Тарасия.

Народный праздник

В народе 22 марта отмечался день Сороки, который также назывался Сорок Сороков. Это был еще один день встречи весны. По народным наблюдениям, в этот день прилетали жаворонки – предвестники весны. В честь них хозяйки пекли 40 булочек в виде птиц, которых раздавали детям зазывать весенних птиц. Также выпечку крошили и разбрасывали по земле, чтобы привлечь птиц.

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Приметы на 22 марта

на Сороки день с ночью меряется, зима кончается, весна начинается;

на Сороки из-за моря прилетали 40 разных птиц;

если день хороший, то тепло продержится еще 40 дней;

теплый ветер на Сороки – к дождливому лету;

мороз на Сорок сороков – будет хороший урожай.

Интересные и важные события в Украине и мире 22 марта

1633 – Галилео Галилей отрекся от своих научных изысканий на том же самом месте, где Джордано Бруно приговорили к смерти.

1895 – в Париже состоялась первая в истории демонстрация кинофильма братьев Люмьер "Выход рабочих с фабрики".

1904 – в лондонской газете "Иллюстрейтед Миррор" впервые в мире опубликована цветная фотография.

1989 – прошел испытательный полет украинского самолета Ан-225 "Мрия".

Кто родился 22 марта

1842 – Николай Лысенко, украинский композитор, фольклорист, основоположник украинской национальной композиторской школы.

1895 – Георгий Тасин, украинский советский кинорежиссер, сценарист.

1895 – Леонид Утесов, певец, актер, руководитель оркестра, первый народный артист СССР из артистов эстрады.

1913 – Мария Капнист, советская и украинская актриса театра и кино.

1943 – Джордж Бенсон, американский джазовый гитарист, певец, автор песен.

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