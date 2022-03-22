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Молитва 40 святих: про що просять Севастійських мучеників

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22 березня, 07:50
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22 березня православні шанують пам'ять Сорока святих і моляться за силу духу для подолання випробувань
40 святих молитва: текст
40 святих молитва: текст / Фото: Pexels, Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 22 березня, відзначають церковне свято, присвячене Сорока святим Севастійським мученикам .

Ці доблесні воїни проявили силу духу, стійкість, мужність і не побоялися страти в ім'я святої християнської віри , прийнявши мученицьку смерть у крижаних водах Севастійського озера.

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Ми публікуємо молитву 40 святих , яка дає силу і духовну допомогу в гоніннях та ув'язненні для подолання різноманітних випробувань. А жінки моляться святим Севастійським про швидке і благополучне повернення своїх чоловіків і синів з далекої дороги.

Текст молитви 40 святих

О, святі, славні сорок страстотерпців Христових, що в місті Севастії заради Христа мужньо постраждали. Ви через вогонь та воду пройшовши і як друзі Христові у спокій Небесного Царства увійшовши, щиро молітеся до Пресвятої Трійці за рід християнський, особливо за тих, хто шанує святу пам’ять вашу і з вірою та любов’ю у молитвах звертається до вас.

Виблагайте у Всещедрого Бога прощення гріхів наших і життя нашого виправлення, щоб, у покаянні та нелицемірній любові один до одного перебуваючи, зі сміливістю стали на Страшному Суді Христовому і вашими молитвами праворуч Праведного Судді стали.

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О, угодники Божі, будьте нашими захисниками від усіх ворогів видимих та невидимих, щоб під покровом ваших молитов ми визволялися до кінця життя нашого від усякої біди, зла та небезпеки, і так прославляли велике та гідне поклоніння повновладної Тройці: Отця, і Сина, і Святого Духа нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Раніше ми публікували православний календар церковних свят та постів у березні-2022.

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