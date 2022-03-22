Молитва 40 святих: про що просять Севастійських мучеників

22 березня православні шанують пам'ять Сорока святих і моляться за силу духу для подолання випробувань

40 святих молитва: текст / Фото: Pexels, Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 22 березня, відзначають церковне свято, присвячене Сорока святим Севастійським мученикам .

Ці доблесні воїни проявили силу духу, стійкість, мужність і не побоялися страти в ім'я святої християнської віри , прийнявши мученицьку смерть у крижаних водах Севастійського озера.

Реклама

Ми публікуємо молитву 40 святих , яка дає силу і духовну допомогу в гоніннях та ув'язненні для подолання різноманітних випробувань. А жінки моляться святим Севастійським про швидке і благополучне повернення своїх чоловіків і синів з далекої дороги.

Текст молитви 40 святих

О, святі, славні сорок страстотерпців Христових, що в місті Севастії заради Христа мужньо постраждали. Ви через вогонь та воду пройшовши і як друзі Христові у спокій Небесного Царства увійшовши, щиро молітеся до Пресвятої Трійці за рід християнський, особливо за тих, хто шанує святу пам’ять вашу і з вірою та любов’ю у молитвах звертається до вас.

Виблагайте у Всещедрого Бога прощення гріхів наших і життя нашого виправлення, щоб, у покаянні та нелицемірній любові один до одного перебуваючи, зі сміливістю стали на Страшному Суді Христовому і вашими молитвами праворуч Праведного Судді стали.

Реклама

О, угодники Божі, будьте нашими захисниками від усіх ворогів видимих та невидимих, щоб під покровом ваших молитов ми визволялися до кінця життя нашого від усякої біди, зла та небезпеки, і так прославляли велике та гідне поклоніння повновладної Тройці: Отця, і Сина, і Святого Духа нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Раніше ми публікували православний календар церковних свят та постів у березні-2022.