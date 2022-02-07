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Общий гороскоп на понедельник, 7 февраля – возрастает риск простудиться

Ольга Дударенко Ольга Дударенко Астролог Андрей Бугулов
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7 февраля, 05:30
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Предстоящий день – накануне Первой четверти, точной фазы Луны, астрологи называют лучшим временем для алхимиков, докторов и авантюристов

Приближается точная фаза Луны – первая четверть. Период накануне – а это как раз понедельник, 7 февраля – может быть связан с некоторой нервозностью и нарушением концентрации. Также несколько может ухудшиться самочувствие – возрастает риск простуд, инфекций верхних дыхательных путей. Об этом предупреждают астрологи, которые составляют прогнозы для "Сегодня".

Однако, по словам астрологов, понедельник вовсе не будет сложным, проблемным днем. Хороший период для общения, шуток, веселых разговоров. Для успеха в делах требуется собранность и концентрация.

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"Все дела, связанные с цифрами, например, финансовый отчет или смета, будут выполнены отлично. Также очень хорошо осуществится любое дело, связанное с химическими веществами, медицинскими препаратами. Спектр тут самый широкий – от покупки стирального порошка до визита к доктору или парикмахеру (который использует химические красители)", – сообщают наши астрологи.

В классических текстах по астрологии о расположении светил, как в день 7 февраля говорится:

  • хороший день, чтобы подавать иск в суд, участвовать в судебном заседании;
  • хорошо начинать строить дом, заниматься планировкой, подписывать договоры о покупке недвижимости;
  • хорошо готовить лекарства и употреблять их – начинать курс медикаментозного лечения;
  • полезно голодать, очищать желудок и кишечник;
  • нужно искать деньги – вы их где-то обязательно найдете.

Примета дня: если случайно увидеть павлина, даже на картинке или на видео в соцсетях, то это может указывать на то, что вам требуется внимание – можете потерять ценную ведь.

Цвета удачи в одежде: красный, оранжевый, желтый, надо избегать пестроты.

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Камни-талисманы: гранит, хризолит, морион.

Значение сновидений: сны на понедельник могут иметь значение, сбываться.

Каким знакам повезет: Тельцы, Девы, Козероги

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Кому надо соблюдать осторожность: Близнецы, Весы, Водолеи

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