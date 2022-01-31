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Три знака, которых в феврале 2022 будет сопровождать удача

Ольга Дударенко Ольга Дударенко Астролог
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31 января, 20:00
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В гороскопе на февраль указано, что месяц будет нервным, в делах много неопределенности. Но нескольким знакам повезет больше других

Февраль в этом году (как и в прошлом, и позапрошлом) будет нервным, неспокойным месяцем. В феврале у многих изменятся планы, к старым проблемам добавятся новые. Но есть три знака, которых невзгоды обойдут стороной. Им непременно повезет, и они добьются осуществления сразу нескольких желаний.

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Козерог (23 декабря – 20 января)

Этот февраль в полном смысле слова – ваш месяц. Вы сможете найти все, чего желаете: друзей, любовь, да еще и заработать. Последнее, возможно, имеет для вас особое значение. Наверняка февраль-2022 вы запомните надолго. Это месяц находок, открытий и достижений. Подобное везение часто превращает человека в эгоиста. Важно, чтобы подобного не случилось с вами. Учтите, что в везении нет никакой вашей персональной заслуги. А чтобы счастье вас не покинуло, им необходимо делиться.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Вы уже несколько лет (с 2020-го) страдаете, должно быть, от невостребованности, несоответствия ваших амбиций и возможностей. Вам или не нравится ваша работа, или мало денег, или рядом нет любимого человека. Февраль позволит исправить почти все. У вас появятся новые возможности. То, что раньше не получалось, теперь осуществится легко и быстро. Февраль окажется плодотворным во всем, кроме любви. Тут у вас сохранятся проблемы, и не ищите их вовне. Дело только в вас.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Удача сейчас на вашей стороне. Вы очень многое сумеете осуществить в этом феврале. Но только не в одиночку. Вам требуется поддержка друзей, их протекция. Поэтому начинайте прямо сейчас искать себе союзников. Не бойтесь делиться идеями и зажигать других. Самое интересное, что идей у вас хоть отбавляй. Все их осуществить не получится. Но довести до ума хотя бы одну вам точно по силам. И этого хватит, чтобы вы были счастливы. Вот еще что. В феврале вам часто будут дарить подарки. Такая вот приятная закономерность, которая будет регулярно улучшать ваше настроение.

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Ольга Дударенко
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