Первая четверть: лунный календарь на неделю 7 – 13 февраля

Хорошо отправляться в дорогу, но следует опасаться простуд и любых инфекций верхних дыхательных путей

Лунный календарь на неделю / Фото: Pexels

Сейчас Луна растущая, то есть, она удаляется от Солнца, и с каждым днем недели 7 – 13 февраля растет освещенная часть лунного диска. На растущей Луне хорошо начинать новые дела, строить планы, отправляться в дорогу. В целом, первая половина лунного месяца имеет энергетику позитивнее второй.

На этой неделе не предвидится больших астрономических явлений. Исключение – собственно точная фаза Луны Первая четверть, она произойдет во вторник, 8 февраля в 15:50.

Каждая точная фаза Луны – это угол долготы к Солнцу, равный 0 градусов (новолуние), 180 градусов (полнолуние) или 90 градусов (Первая и последняя четверть). Считается, что любая точная фаза – это какая-то сумятится или напряжение.

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Но на этот раз Первая четверть будет мягкой. Причина в том, что влияние других небесных тел не вносит в ситуацию дополнительного напряжения, наоборот, влияние Солнца и Луны сейчас смягчено. Вот что это означает в переводе на простой язык:

В первую четверть можно заниматься обычными делами, нет предостережений для бизнеса, а также общения с коллегами и друзьями.

Без проблем можно идти на свидание, развлекаться, делать покупки.

Нет ограничений для путешественников.

Из минусов: легче обычного подхватить простуду, ангину, бронхит. Вирусная инфекция легче распространяется на бронхи, будет сильный кашель.

Возрастает риск того, что простуда перерастет в пневмонию. Хотя это вовсе не обязательно.

Болезни верхних дыхательных путей, начавшиеся в дни перед точной фазой – Первая четверть – будут дольше проходить. Они требуют тщательного лечения.

С другой стороны, любые действия, направленные на укрепление здоровья, также да.т отличный эффект. Особенно если ваша цель – похудеть.

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Начать курс витаминов

Увеличить физические нагрузки, чаще ходить в спортзал. Или начать заниматься, наконец

Очень хорошо именно сейчас бросить курить

Такая вот история. Теперь о каждом дне недели более подробно:

7 февраля, понедельник

8 лунный день начнется в 7:11 утра (время рассчитано для Киева), Луна в Тельце, в соединении с Ураном.

Первая половина дня лучше второй. Будет веселые разговоры; мелкие, но приятные события. Может быть неожиданная встреча. Дела пойдут легко и быстро.

После обеда может быть нервотрепка, разговоры на повышенных тонах. Люди станут несговорчивыми. Особенно плохо будет разгильдяям. Поэтому действовать нужно по плану, все дела завершать в срок.

Плохо в понедельник не выполнить обещание, опоздать. Может привести к убыткам и ссорам.

Лучше постараться закончить все, что вы запланировали, в первой половине дня. После 3 вечера дела уже не будут осуществляться так быстро.

Все дела, связанные с цифрами, например, финансовый отчет или смета, будут выполнены отлично. Также очень хорошо осуществится любое дело, связанное с химическими веществами, медицинскими препаратами. Спектр тут самый широкий – от покупки стирального порошка до визита к доктору или парикмахеру (который использует химические красители).

8 февраля, вторник

Луна в Первой четверти (в 15:50). 9 лунный день начнется в 10:29, Луна в Тельце

Все, что выше написано про особенности влияния Первой четверти, полностью соответствует этому дню. Вот еще некоторые особенности вторника:

Легко оказаться в плену иллюзий и принять неверное решение, поэтому лучше вообще ответственных решений сегодня не принимать.

Непросто будет даваться любая кропотливая работа – будет сложно сосредоточиться.

Если вы чувствуете повышенную раздражительность, идите в спортзал. Показаны все силовые упражнения. В том числе они улучшают настроение.

9 февраля, среда

10 лунный день начнется в 10:50. Луна в Тельце, затем в Близнецах, с 6:48 до 12:27 Луна без курса

С утра планы лучше не строить. Также пока Луна без курса важных дел лучше не начинать.

Но можно общаться, шутить, а также заниматься мелкими, краткосрочными делами. Настроение сегодня в основном будет хорошим, прямо с утра. Также у людей будет много энергии.

Вторая половина дня связана с ускорением реакций, концентрацией. Очень хорошо писать письма и любые другие тексты.

Хорошее время для деловых переговоров, бесед с начальством, сделок и соглашений. Все друг друга будут слышать и понимать совершенно правильно.

Можете узнать нечто важное, получить хорошую новость. Или встретить человека, которого давно не видели.

10 февраля, четверг

11 лунный день начнется в 11:16, Луна в Близнецах

Заниматься сегодня астрологи советуют только теми делами, в которых вы достаточно хорошо разбираетесь. Если возьметесь за незнакомое дело, можете натворить в нем ошибок. Более того, из-за этого легко попасть в смешную ситуацию.

Луна обостряет интеллектуальную активность человека. Символ дня – разум. Но в разуме заложены двойственность и противоречивость. Разум – отличный инструмент, который позволят человеку достигать своих целей. И в то же время разум человека очень часто подводит. Оба эти факта могут в равной степени проявиться сегодня. Поэтому день немного непредсказуемый.

В медицинском плане день не слишком хороший для женщин: требуется пристальное внимание к симптомам, проявившимся сегодня. Лучше не откладывать визит к врачу.

11 февраля, суббота

12 лунный день начнется в 11:49, Луна в Близнецах, с 10:22 и до полуночи Луна без курса

День хорош для всего, кроме работы. Почти весь день – Луна без курса. Новых дел лучше не начинать, за исключением тех, которые вы успеете завершить за час – другой. Плохо строить планы, загадывать на будущее. Все планы уже завтра изменятся.

Хорошо, что сегодня – выходной. И работать в общем-то не надо. Отличный момент для отдыха и общения.

Настроение будет добрым и великодушным. Люди сегодня живо интересуются делами других, готовы прийти на помощь. Хорошо быть на свежем воздухе, полезно работать в саду.

Наблюдения за самочувствием пациентов с характерной для Первой четверти проблемой – инфекциями верхних дыхательных путей – показывают, что именно на 12 лунный день у них часто начинается улучшение, кашель становится продуктивным, спадает температура и признаки интоксикации организма.

Сегодня полезно пить много воды. Но лучше ограничить себя в употреблении грубой пищи, жареного, острого.

12 февраля, воскресенье

13 лунный день начнется в 12:33, Луна в Раке

Очень неплохой день. Люди сегодня будут подбадривать друг друга. Допустим, вы проснулись в плохом настроении, но друзья вытащили вас на прогулку. И их веселье оказалось заразительным. Вы отбросили грустные мысли и хохочете вместе со всеми.

Сегодня не рекомендуется одиночество, плохо сидеть дома, хотя влияние знака Рак к этому подталкивает. Человеку необходимо общение, компания.

Очень неплохо проведать родителей. Или хотя бы позвонить им.

Хорошо отправляться в дорогу, делать покупки, готовить еду. Особенно хорошо заниматься выпечкой.

Курс лечения, начатый в этот день, даст отличные результаты. Это касается не только серьезных медицинских проблем, но и разных мелочей, например, косметических средств.

Сегодня плохо голодать, желудок должен быть полным. Если вы верите в приметы, то учтите: сегодня для вас все приметы могут "сработать".

День может оказаться непростым для гипертоников и людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. Также сегодня уязвим желудок, есть риск отравления или желудочной инфекции.

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