Лайфхакер
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🏅 Олимпиада 2022 📲 Технологии, меняющие жизнь 🚓 ДТП с Трухиным ✌ Переговоры Джонсона и Зеленского
Поиск на segodnya.ua

Вредители растений

Авто зимой

Открытки-мотиваторы

Дешевые авиабилеты

Влажность в доме

Ананас дома
СЕГОДНЯ Лайфхакер Праздники

Первая четверть: лунный календарь на неделю 7 – 13 февраля

Ольга Дударенко Ольга Дударенко Астролог
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
3 февраля, 05:00
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Хорошо отправляться в дорогу, но следует опасаться простуд и любых инфекций верхних дыхательных путей
Лунный календарь на неделю
Лунный календарь на неделю / Фото: Pexels

Сейчас Луна растущая, то есть, она удаляется от Солнца, и с каждым днем недели 7 – 13 февраля растет освещенная часть лунного диска. На растущей Луне хорошо начинать новые дела, строить планы, отправляться в дорогу. В целом, первая половина лунного месяца имеет энергетику позитивнее второй.

На этой неделе не предвидится больших астрономических явлений. Исключение – собственно точная фаза Луны Первая четверть, она произойдет во вторник, 8 февраля в 15:50.

Каждая точная фаза Луны – это угол долготы к Солнцу, равный 0 градусов (новолуние), 180 градусов (полнолуние) или 90 градусов (Первая и последняя четверть). Считается, что любая точная фаза – это какая-то сумятится или напряжение.

Читайте также:

Но на этот раз Первая четверть будет мягкой. Причина в том, что влияние других небесных тел не вносит в ситуацию дополнительного напряжения, наоборот, влияние Солнца и Луны сейчас смягчено. Вот что это означает в переводе на простой язык:

  • В первую четверть можно заниматься обычными делами, нет предостережений для бизнеса, а также общения с коллегами и друзьями.
  • Без проблем можно идти на свидание, развлекаться, делать покупки.
  • Нет ограничений для путешественников.

Из минусов: легче обычного подхватить простуду, ангину, бронхит. Вирусная инфекция легче распространяется на бронхи, будет сильный кашель.

Возрастает риск того, что простуда перерастет в пневмонию. Хотя это вовсе не обязательно.

Болезни верхних дыхательных путей, начавшиеся в дни перед точной фазой – Первая четверть – будут дольше проходить. Они требуют тщательного лечения.

С другой стороны, любые действия, направленные на укрепление здоровья, также да.т отличный эффект. Особенно если ваша цель – похудеть.

Также полезно:

  • Начать курс витаминов
  • Увеличить физические нагрузки, чаще ходить в спортзал. Или начать заниматься, наконец
  • Очень хорошо именно сейчас бросить курить

Такая вот история. Теперь о каждом дне недели более подробно:

7 февраля, понедельник

8 лунный день начнется в 7:11 утра (время рассчитано для Киева), Луна в Тельце, в соединении с Ураном.

Первая половина дня лучше второй. Будет веселые разговоры; мелкие, но приятные события. Может быть неожиданная встреча. Дела пойдут легко и быстро.

После обеда может быть нервотрепка, разговоры на повышенных тонах. Люди станут несговорчивыми. Особенно плохо будет разгильдяям. Поэтому действовать нужно по плану, все дела завершать в срок.

Плохо в понедельник не выполнить обещание, опоздать. Может привести к убыткам и ссорам.

Лучше постараться закончить все, что вы запланировали, в первой половине дня. После 3 вечера дела уже не будут осуществляться так быстро.

Все дела, связанные с цифрами, например, финансовый отчет или смета, будут выполнены отлично. Также очень хорошо осуществится любое дело, связанное с химическими веществами, медицинскими препаратами. Спектр тут самый широкий – от покупки стирального порошка до визита к доктору или парикмахеру (который использует химические красители).

8 февраля, вторник

Луна в Первой четверти (в 15:50). 9 лунный день начнется в 10:29, Луна в Тельце

Все, что выше написано про особенности влияния Первой четверти, полностью соответствует этому дню. Вот еще некоторые особенности вторника:

  • Легко оказаться в плену иллюзий и принять неверное решение, поэтому лучше вообще ответственных решений сегодня не принимать.
  • Непросто будет даваться любая кропотливая работа – будет сложно сосредоточиться.
  • Если вы чувствуете повышенную раздражительность, идите в спортзал. Показаны все силовые упражнения. В том числе они улучшают настроение.

9 февраля, среда

10 лунный день начнется в 10:50. Луна в Тельце, затем в Близнецах, с 6:48 до 12:27 Луна без курса

С утра планы лучше не строить. Также пока Луна без курса важных дел лучше не начинать.

Но можно общаться, шутить, а также заниматься мелкими, краткосрочными делами. Настроение сегодня в основном будет хорошим, прямо с утра. Также у людей будет много энергии.

Вторая половина дня связана с ускорением реакций, концентрацией. Очень хорошо писать письма и любые другие тексты.

Хорошее время для деловых переговоров, бесед с начальством, сделок и соглашений. Все друг друга будут слышать и понимать совершенно правильно.

Можете узнать нечто важное, получить хорошую новость. Или встретить человека, которого давно не видели.

10 февраля, четверг

11 лунный день начнется в 11:16, Луна в Близнецах

Заниматься сегодня астрологи советуют только теми делами, в которых вы достаточно хорошо разбираетесь. Если возьметесь за незнакомое дело, можете натворить в нем ошибок. Более того, из-за этого легко попасть в смешную ситуацию.

Луна обостряет интеллектуальную активность человека. Символ дня – разум. Но в разуме заложены двойственность и противоречивость. Разум – отличный инструмент, который позволят человеку достигать своих целей. И в то же время разум человека очень часто подводит. Оба эти факта могут в равной степени проявиться сегодня. Поэтому день немного непредсказуемый.

В медицинском плане день не слишком хороший для женщин: требуется пристальное внимание к симптомам, проявившимся сегодня. Лучше не откладывать визит к врачу.

11 февраля, суббота

12 лунный день начнется в 11:49, Луна в Близнецах, с 10:22 и до полуночи Луна без курса

День хорош для всего, кроме работы. Почти весь день – Луна без курса. Новых дел лучше не начинать, за исключением тех, которые вы успеете завершить за час – другой. Плохо строить планы, загадывать на будущее. Все планы уже завтра изменятся.

Хорошо, что сегодня – выходной. И работать в общем-то не надо. Отличный момент для отдыха и общения.

Настроение будет добрым и великодушным. Люди сегодня живо интересуются делами других, готовы прийти на помощь. Хорошо быть на свежем воздухе, полезно работать в саду.

Наблюдения за самочувствием пациентов с характерной для Первой четверти проблемой – инфекциями верхних дыхательных путей – показывают, что именно на 12 лунный день у них часто начинается улучшение, кашель становится продуктивным, спадает температура и признаки интоксикации организма.

Сегодня полезно пить много воды. Но лучше ограничить себя в употреблении грубой пищи, жареного, острого.

12 февраля, воскресенье

13 лунный день начнется в 12:33, Луна в Раке

Очень неплохой день. Люди сегодня будут подбадривать друг друга. Допустим, вы проснулись в плохом настроении, но друзья вытащили вас на прогулку. И их веселье оказалось заразительным. Вы отбросили грустные мысли и хохочете вместе со всеми.

Сегодня не рекомендуется одиночество, плохо сидеть дома, хотя влияние знака Рак к этому подталкивает. Человеку необходимо общение, компания.

Очень неплохо проведать родителей. Или хотя бы позвонить им.

Хорошо отправляться в дорогу, делать покупки, готовить еду. Особенно хорошо заниматься выпечкой.

Курс лечения, начатый в этот день, даст отличные результаты. Это касается не только серьезных медицинских проблем, но и разных мелочей, например, косметических средств.

Сегодня плохо голодать, желудок должен быть полным. Если вы верите в приметы, то учтите: сегодня для вас все приметы могут "сработать".

День может оказаться непростым для гипертоников и людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. Также сегодня уязвим желудок, есть риск отравления или желудочной инфекции.

Читайте также:

Лунный гороскоп на неделю 31 января – 6 февраля

Гороскоп на неделю 31 января – 6 февраля для всех знаков Зодиака

Гороскоп на февраль 2022 для всех знаков Зодиака – графики активности для каждого знак

Ольга Дударенко
Ольга Дударенко Астролог Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram Подпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Лайфхакер
Показать еще
Лайфхаки для жизни
Больше новостей
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Все новости Life
Показать больше
Все о звездах
Больше новостей
Поздравления на все случаи жизни
ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
Достижения, которые вдохновляют
Почувствуй вкус успеха
Doodle Сегодня
3 февраля. Леон Фуко. Ровно 171 год назад в Парижской обсерватории французский физик и астроном Жак Бернар Леон Фуко провел и подробно описал эксперимент с маятником, наглядно продемонстрировав эффект отклонения из-за вращения Земли...
История дня - за минуту
Лунный календарь на неделю
31 января — 6 февраля
Влияние на жизнь
Благоприятные и опасные дни в феврале
Лунный календарь
Что нужно делать?

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Лайфхакер
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять