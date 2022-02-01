Общий гороскоп на сегодня, 1 февраля – самый важный день года

Во вторник начинается новый год по китайскому календарю. В этот день нужно загадывать желания и думать о хорошем

Сегодня – новолуние. И в этот день начинается новый год по китайскому календарю – год Голубого водяного Тигра. С чем вас всех и поздравляем!

Тигр – знак активный и любознательный. Такие же люди могут добиться успеха в наступившем году.

Европейская астрология, которая делает прогнозы совершено по иной системе, тем не менее, учитывает начало нового китайского года. И новолуние, которое дает году старт, называет, соответственно, новолунием года.

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В день "годового новолуния" хорошо проснуться утром и загадать желания на год вперед. Хорошо при этом глядеть на открытый огонь. Например, зажечь свечу.

Но с желаниями надо быть осторожным. Потому что мысли в этот момент весьма материальны. Может исполниться как хорошее, так и что-то плохое. Все в это "годовое новолуние" становится более материальным, чем раньше.

И еще, в день новолуния дела хорошо планировать. А вот начинать их стоит уже завтра.

День будет особенно хорошим для Близнецов, Весов и Водолеев.

Ракам, Скорпионам и Рыбам требуется сдержанность и осмотрительность.

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