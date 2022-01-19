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Общий гороскоп на сегодня, 19 января – астролог о том, будет ли день счастливым, кому повезет больше других

Ольга Дударенко Ольга Дударенко Астролог
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19 января, 00:10
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Что ждет людей в эту среду – каким знакам Зодиака повезет, а каким лучше проявлять осторожность
Гороскоп для всех знаков зодиака
Гороскоп для всех знаков зодиака / Фото: Getty Images

Со вчера Луна пошла на убыль. В период убывающей Луны доводить до завершения дела, даже очень сложные, лучше, чем браться за что-то новое.

День сегодня гораздо более спокойный и мягкий, чем вчерашний. У людей меньше энергии, чем было вчера. Легче устать, днем может начать клонить ко сну. Зато люди менее раздражительны, тише говорят, меньше ссорятся.

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Сегодня хороший день, чтобы чинить то, что было сломано. Будь то домашние приборы, личные отношения или проблемы на работе. У вас все получится исправить, если вы сделаете ставку на доброжелательность, спокойно обсудите ситуацию.

Для нудной работы, рутины день не подходит. Если есть возможность, перенесите осуществление скучных дел на другой день.

Очень хороший день для любовных свиданий, отдыха в компании любимого человека. И особенно для секса.

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Хорошо заниматься творчеством и самовыражаться. А еще хорошо ходить в церковь, молиться, исповедоваться. Можно и не в церкви. Может, вам надо выговориться? Сходите в гости к старому другу и поговорите по душам.

В такие дни, как сегодняшний, у человека может улучшиться самочувствие. Например, после нескольких дней недомогания, улучшается состояние, падает температура, больной ощущает облегчение.

Но плохо нагружать себя, надо остерегаться перенапряжения. Плохо пить алкоголь, легко перебрать, и завтра будет сильное похмелье.

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Еще одна проблема сегодняшнего дня – травмы. Пожалуйста, смотрите под ноги. И поосторожнее с острыми предметами, металлом. Возрастает опасность ранений.

День особенно хорош для Близнецов, Львов, Стрельцов и Водолеев. В этот день им может повезти.

Ракам и Рыбам лучше не строить на сегодня больших планов.

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Ольга Дударенко
Ольга Дударенко Астролог Больше статей автора
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