Общий гороскоп на сегодня, 3 февраля: не дарите цветы

Четверг – день, когда в делах может быть путаница, лучше все делать в одиночку, предупреждает астролог

Общий гороскоп на сегодня

Все, что сегодня вы намерены делать, надо заранее обдумать. Тогда проблем возникнуть не должно.

Еще сегодняшний день плох для работы в команде, групповых дел. Среди людей обостряется дух соперничества. Иногда это помогает, но именно сегодня помешает добиться успеха.

К тому же некоторые люди чересчур оптимистичны, они могут взяться сразу за много дел. И в делах возникнет путаница.

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Все, что вы делаете в одиночку, удастся завершить быстро и легко. День вообще хорош для уединения, глубоких мыслей или просто, чтобы смотреть фильмы и читать книги.

В классических трактатах по астрологии мы нашли несколько интересных рекомендаций по поводу сегодняшнего дня:

нельзя рубить деревья, подстригать кустарники

нельзя рвать или дарить цветы

лучше отказаться от свидания, не стоит признаваться в любви

может найтись давно пропавшая вещь

полезно петь или говорить вслух – например, готовясь к докладу или выступлению

Считается, что если в ночь на этот четверг вам приснились нитки или запутавшиеся волосы, это предупреждение – и вам стоит отказаться от того, что вы задумали.

Сегодня удача на стороне Раков, Скорпионов, Рыб.

Овнам, Львам и Стрельцам нужна осторожность.

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