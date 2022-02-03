Общий гороскоп на сегодня, 3 февраля: не дарите цветы

Все, что сегодня вы намерены делать, надо заранее обдумать. Тогда проблем возникнуть не должно.
Еще сегодняшний день плох для работы в команде, групповых дел. Среди людей обостряется дух соперничества. Иногда это помогает, но именно сегодня помешает добиться успеха.
К тому же некоторые люди чересчур оптимистичны, они могут взяться сразу за много дел. И в делах возникнет путаница.
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Все, что вы делаете в одиночку, удастся завершить быстро и легко. День вообще хорош для уединения, глубоких мыслей или просто, чтобы смотреть фильмы и читать книги.
В классических трактатах по астрологии мы нашли несколько интересных рекомендаций по поводу сегодняшнего дня:
- нельзя рубить деревья, подстригать кустарники
- нельзя рвать или дарить цветы
- лучше отказаться от свидания, не стоит признаваться в любви
- может найтись давно пропавшая вещь
- полезно петь или говорить вслух – например, готовясь к докладу или выступлению
Считается, что если в ночь на этот четверг вам приснились нитки или запутавшиеся волосы, это предупреждение – и вам стоит отказаться от того, что вы задумали.
Сегодня удача на стороне Раков, Скорпионов, Рыб.
Овнам, Львам и Стрельцам нужна осторожность.
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