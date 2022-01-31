Общий гороскоп на сегодня, 31 января – день победы над иллюзиями

Астролог предупреждает: в этот понедельник, день перед новолунием, лучше не начинать важных дел и не давать обещаний

Сегодня день перед новолунием – оно будет 1 февраля. Астрологи считают, что это день проблем. Особенно, если перед новолунием Луна находится в Водолее. А она как раз в Водолее.

Символически – это день отречения от иллюзий. То, чем вы очарованы или же то, что вас неудержимо влечет, возможно не имеет для вас ценности и смысла, не помогает вам добиться успеха в жизни. На что-то в своей жизни вы тратите силы совершенно напрасно. И сегодня стоит понять – что это.

Не поддавайтесь чувствам, особенно таким как зависть или злость. Сегодня они заведут вас в тупик. Возможно, это и будет главным уроком сегодняшнего дня.

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Дела, начатые сегодня, особенно, под влиянием порыва, грозят застыть, окаменеть. И превратиться для вас в тяжкий груз.

Лучше не брать на себя сегодня никаких обязательств и не давать обещаний. С другой стороны, и рвать связи, отказываться от обязательств, взятых прежде, сегодня тоже нельзя.

Можно заниматься обычными, ежедневными делами. Еще день неплох для общения. А вот любовное свидание лучше перенести. Хотя бы и на завтра. Что будет совсем не удивительно – скажите, что заняты на работе. Понедельник – день тяжелый.

Особая осторожность требуется знакам Рака, Скорпиона, Рыб.

Для Овнов, Стрельцов, Водолеев день неплох, у них проблем не предвидится.

Близнецы и Весы будут в отличном расположении духа. Но они рискуют не рассчитать свои силы или ошибиться в расчетах.

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