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Сегодня праздник Почаевской чудотворной иконы Божией Матери-2021

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
5 августа, 05:25
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Сегодня православные почитают Почаевскуюй икону Божией Матери. Главным чудом этой иконы считается избавление Успенской Почаевской лавры от турецкой осады.
Почаевская чудотворная икона Божией Матери
Почаевская чудотворная икона Божией Матери / Фото: Wikipedia

Сегодня, 5 августа, чествуется одна из самых важных для православных и католиков икон – Почаевской Божией Матери. Эта икона считается верующими чудотворной. Среди чудес – излечение от неизлечимых недугов, освобождении от плена и вразумление грешников.

Life Сегодня рассказывают, о чем молятся и о чем просят около этой чудотворной иконы Богородицы.

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Почаевская икона Божией Матери: значение

Чудотворная икона хранится в Успенской Почаевской лавре на западе Украины в городе Почаеве Тернопольской области.

По преданию, она была подарена монахам дворянкой Анной Гойской, которая в 1559 году получила её в дар от проезжавшего мимо Почаева митрополита Неофита, будущего патриарха Константинопольского.

30 лет икона простояла в домовой часовне, а затем начала испускать по ночам таинственное свечение и тогда дворянка передала ее в монастырь.

/ Фото: churchs.kiev.ua

Икона написана темперой древним византийским письмом на липовой доске и изображает Матерь Божию в пояс. На правой руке она держит младенца Иисуса, а на левой – плат, которым прикрыты ноги и спина Христа. Левая рука Иисуса лежит на плече Богородицы, а правой он благословляет.

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В иконографии такой тип изображения называется "Умиление".

На иконе есть еще семь миниатюрных изображений святых.

Почаевская икона Божией Матери: чудеса

Главным чудом Почаевской иконы Божией Матери считается избавление Успенской Почаевской лавры от турецкой осады 20-23 июля 1675 года. Враги обложили монастырь, но после молитвы над храмом внезапно явилась Богородица.

Татары приняли небесное воинство за привидение, в смятении стали стрелять, но стрелы возвращались назад и ранили тех, кто их пускал. Ужас охватил неприятеля. В паническом бегстве, не разбирая своих, они убивали друг друга. Защитники монастыря устремились в погоню и захватили многих в плен.

В 1721-1832 годы засвидетельствовано как минимум 539 чудес возле иконы. Например, исцеление слепой девочки Анны Акимчуковой.

Почаевская икона Божией Матери: молитвы

  • Молитва первая

Пред святою Твоею иконою, Владычице, молящиися исцелений сподобляются, веры истинныя познание приемлют и агарянская нашествия отражают. Темже и нам, к Тебе припадающим, грехов оставление испроси, помыслы благочестия сердца наша просвети и к Сыну Твоему молитву вознеси о спасении душ наших.

  • Молитва вторая

К Богородице прилежно ныне притецем грешнии и смиреннии, и припадем к дивному образу Ея, иже на горе Почаевстей: к нему же умильно взирающе и молящеся Царице Владычице из глубины душевныя вопием: О Пречудная Дево, Мати Господа Вышняго, от лет древних избравшая обитель Почаевскую в место селения Своего! Землю отечественную нашу в православии и мире утверди, и спаси всех предстоящих и молящихся Тебе умиленною душею и сокрушенным сердцем, пред Пречистым Твоим образом со слезами. Не отврати рабы Твоя тщи: Тя бо едину Надежду имами.

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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