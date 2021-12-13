Поздравления с Днем Андрея Первозванного-2021: лучшие пожелания, картинки, открытки и стихи

Сегодня, 13 декабря, мы отмечаем очередной зимний праздник, посвященный святому мученику, который за свою веру во Христа принял смерть – апостолу Андрею Первозванному. Он был назван так, потому что его первого Иисус Христос призвал к себе в ученики.
Мы собрали для вас красивые, добрые, трогательные стихи, прозу, картинки, открытки с Днем Андрея Первозванного.
Поздравления с Днем Андрея Первозванного в стихах
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В День Андрея Первозванного
Пожелать хотим мы всем,
Чтоб прожили очень долго вы,
И чтобы не было проблем.
Пусть жизнь радостью наполнится,
Пусть уютным будет дом,
Пусть семья живет, и мирится,
И не спорит ни о чем!
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Я вам желаю в день Андрея Первозванного,
Чтобы добро всегда сопровождало вас,
И исполненья только самого желанного,
Чтобы заветная мечта сбылась сейчас!
Пусть на душе будет уютно и спокойно,
Святой Андрей пусть вас всегда хранит,
Поможет этот путь пройти достойно,
И к вам притянет счастье, как магнит!
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В День Андрея Первозванного хочу я
Пожелать спокойствия тебе.
Чтобы, все препятствия минуя,
Шел навстречу ты своей судьбе.
Я хочу, чтоб все твои проблемы
Навсегда исчезли в этот миг.
Чтобы в жизни не встречал дилеммы
И скорей больших высот достиг.
С Днем Андрея Первозванного: эффектные пожелания в прозе своими словами
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Поздравляю с Днем Андрея Первозванного! Пусть Ангел тебя не покидает, пусть удача от тебя не отворачивается, пусть мужество ведет тебя к неизменной победе. От всей души желаю здоровья, любви, благополучия, удачи, мира, счастья, первенства во всем.
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В День Андрея Первозванного от всего сердца желаю простой и доброй жизни, непобедимых сил и крепкой веры, неутомимого желания творить добро и помогать людям, не отступать от своих целей и стремлений, постигать любовь родных и озарять этот мир добротой души.
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Желаю в светлый праздник Андрея Первозванного радостного настроения, яркого счастья, взаимной любви, крепкой веры и неизменной надежды. Пускай все молитвы будут услышаны, а просьбы – исполнены. Благословения вам и процветания!
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