Поздравления с Днем Андрея Первозванного-2021: лучшие пожелания, картинки, открытки и стихи

Мы собрали самые красивые и душевные поздравления в Андреев день: обязательно поздравьте родных и близких с праздником.

Сегодня, 13 декабря, мы отмечаем очередной зимний праздник, посвященный святому мученику, который за свою веру во Христа принял смерть – апостолу Андрею Первозванному. Он был назван так, потому что его первого Иисус Христос призвал к себе в ученики.

Мы собрали для вас красивые, добрые, трогательные стихи, прозу, картинки, открытки с Днем Андрея Первозванного.

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Поздравления с Днем Андрея Первозванного в стихах

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В День Андрея Первозванного

Пожелать хотим мы всем,

Чтоб прожили очень долго вы,

И чтобы не было проблем.

Пусть жизнь радостью наполнится,

Пусть уютным будет дом,

Пусть семья живет, и мирится,

И не спорит ни о чем!

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Андреев день: поздравительные картинки / Фото: pinterest

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Я вам желаю в день Андрея Первозванного,

Чтобы добро всегда сопровождало вас,

И исполненья только самого желанного,

Чтобы заветная мечта сбылась сейчас!



Пусть на душе будет уютно и спокойно,

Святой Андрей пусть вас всегда хранит,

Поможет этот путь пройти достойно,

И к вам притянет счастье, как магнит!

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День Андрея Первозванного: картинки и поздравления / Фото: pinterest

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В День Андрея Первозванного хочу я

Пожелать спокойствия тебе.

Чтобы, все препятствия минуя,

Шел навстречу ты своей судьбе.



Я хочу, чтоб все твои проблемы

Навсегда исчезли в этот миг.

Чтобы в жизни не встречал дилеммы

И скорей больших высот достиг.

С Днем Андрея Первозванного: добрые поздравления и открытки / Фото: pinterest

С Днем Андрея Первозванного: эффектные пожелания в прозе своими словами

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Поздравляю с Днем Андрея Первозванного! Пусть Ангел тебя не покидает, пусть удача от тебя не отворачивается, пусть мужество ведет тебя к неизменной победе. От всей души желаю здоровья, любви, благополучия, удачи, мира, счастья, первенства во всем.

С праздником апостола Андрея Первозванного: поздравительные открытки / Фото: pinterest

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В День Андрея Первозванного от всего сердца желаю простой и доброй жизни, непобедимых сил и крепкой веры, неутомимого желания творить добро и помогать людям, не отступать от своих целей и стремлений, постигать любовь родных и озарять этот мир добротой души.

Поздравления с Днем Андрея Первозванного: яркие картинки / Фото: pinterest / Фото: Bipbap

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Желаю в светлый праздник Андрея Первозванного радостного настроения, яркого счастья, взаимной любви, крепкой веры и неизменной надежды. Пускай все молитвы будут услышаны, а просьбы – исполнены. Благословения вам и процветания!

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