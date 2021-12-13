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Привітання з Днем Андрія Первозванного-2021: найкращі побажання, картинки, листівки та вірші

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
13 грудня, 06:40
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Ми зібрали найкрасивіші та найщиріші вітання в Андріїв день: обов'язково привітайте рідних та близьких зі святом.

Сьогодні, 13 грудня, ми відзначаємо чергове зимове свято, присвячене святому мученику, який за свою віру в Христа прийняв смерть – апостолу Андрію Первозванному. Він був названий так, тому що його першим Ісус Христос покликав до себе в учні.

Ми зібрали для вас гарні, добрі, зворушливі вірші, прозу, картинки, листівки з Днем Андрія Первозванного.

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Вітання з Днем Андрія Первозванного у віршах

***

В День Андрея Первозванного
Пожелать хотим мы всем,
Чтоб прожили очень долго вы,
И чтобы не было проблем.

Пусть жизнь радостью наполнится,
Пусть уютным будет дом,
Пусть семья живет, и мирится,
И не спорит ни о чем!

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Андрєєв день: вітальні картинки / Фото: pinterest
Андрєєв день: вітальні картинки / Фото: pinterest

***

Я вам желаю в день Андрея Первозванного,
Чтобы добро всегда сопровождало вас,
И исполненья только самого желанного,
Чтобы заветная мечта сбылась сейчас!

Пусть на душе будет уютно и спокойно,
Святой Андрей пусть вас всегда хранит,
Поможет этот путь пройти достойно,
И к вам притянет счастье, как магнит!

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День Андрія Первозванного: картинки та привітання / Фото: pinterest
День Андрія Первозванного: картинки та привітання / Фото: pinterest

***

В День Андрея Первозванного хочу я
Пожелать спокойствия тебе.
Чтобы, все препятствия минуя,
Шел навстречу ты своей судьбе.

Я хочу, чтоб все твои проблемы
Навсегда исчезли в этот миг.
Чтобы в жизни не встречал дилеммы
И скорей больших высот достиг.

З Днем Андрія Первозванного: добрі вітання та листівки / Фото: pinterest
З Днем Андрія Первозванного: добрі вітання та листівки / Фото: pinterest

З Днем Андрія Первозванного: ефектні побажання у прозі своїми словами

***

Вітаю з Днем Андрія Первозванного! Нехай Ангел тебе не залишає, нехай удача від тебе не відвертається, нехай мужність веде тебе до постійної перемоги. Від щирого серця бажаю здоров'я, любові, благополуччя, удачі, миру, щастя, першості у всьому.

Зі святом апостола Андрія Первозванного: вітальні листівки / Фото: pinterest
Зі святом апостола Андрія Первозванного: вітальні листівки / Фото: pinterest

***

У День Андрія Первозванного від щирого серця бажаю простого та доброго життя, непереможних сил і міцної віри, невтомного бажання творити добро і допомагати людям, не відступати від своїх цілей та прагнень, осягати любов рідних та осяяти цей світ добротою душі.

Вітання з Днем Андрія Первозванного: яскраві картинки / Фото: pinterest
Вітання з Днем Андрія Первозванного: яскраві картинки / Фото: pinterest / Фото: Bipbap

***

Бажаю у світле свято Андрія Первозванного радісного настрою, яскравого щастя, взаємного кохання, міцної віри та незмінної надії. Нехай усі молитви будуть почуті, а прохання – виконані. Благословення вам та процвітання!

Раніше ми публікували календар вихідних днів та свят у грудні 2021 року в Україні.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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