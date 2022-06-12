Трійця-2022: що категорично не можна робити

У день Святої Трійці не можна турбувати землю-іменинницю та купатися у річці

Що не можна робити на Трійцю / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 12 червня, настало велике свято – свята Трійця-2022. Це одна з найважливіших християнських дат у році, що символізує Триєдність Бога і прославляє Пресвяту Трійцю.

Як правильно поводитися і що у жодному разі не можна робити на Трійцю , щоб вас не залишили удача та благополуччя, читайте у нашій статті.

Реклама

Традиції та заборони свята Трійці

Категорично не можна на Трійцю займатися серйозною роботою і ремонтом – це вважається гріхом.

Особливо сувора заборона стосувалася земляних робіт на Трійцю, бо в цей день земля вважалася іменинницею, і її не можна було турбувати.

Як і в інші значущі церковні свята, не можна прибирати дім , підмітати, прати, а ще шити, плести, в'язати, вишивати.

Також не можна стригти волосся та нігті .

Заборонено купатися в річках та озерах , інакше русалки можуть потягнути людину з собою на дно водойми.

Поганою прикметою вважається відгуляти весілля на П'ятидесятницю, проте добре свататися цього дня.

У народі вірили, що на Трійцю приходять міфічні істоти – мавки та русалки, тому небажано самостійно йти в ліс чи в поле .

У цей святковий день не можна проявляти негативні емоції . Намагайтеся утриматися від сварок, конфліктів, претензій, заздрощів, образ та іншого.

Раніше ми розповідали, коли будуть Спаси у 2022 році. Також публікували православний календар церковних свят та постів у червні-2022.