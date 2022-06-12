Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🔴 Ситуація у Сєвєродонецьку ⚡ Обстріли міст України 🌱 Трійця 2022 💲 Що з доларом?

Контроль якості

Секрети поливу

Рятуємо помідори

Як зберігати сир

Огірки під плівкою

Гірше бур'янів
СЬОГОДНІ Лайфхакер Свята

Трійця-2022: що категорично не можна робити

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
12 червня, 08:44
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У день Святої Трійці не можна турбувати землю-іменинницю та купатися у річці
Що не можна робити на Трійцю
Що не можна робити на Трійцю / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 12 червня, настало велике свято – свята Трійця-2022. Це одна з найважливіших християнських дат у році, що символізує Триєдність Бога і прославляє Пресвяту Трійцю.

Як правильно поводитися і що у жодному разі не можна робити на Трійцю , щоб вас не залишили удача та благополуччя, читайте у нашій статті.

Реклама

Традиції та заборони свята Трійці

  • Категорично не можна на Трійцю займатися серйозною роботою і ремонтом – це вважається гріхом.
  • Особливо сувора заборона стосувалася земляних робіт на Трійцю, бо в цей день земля вважалася іменинницею, і її не можна було турбувати.
  • Як і в інші значущі церковні свята, не можна прибирати дім , підмітати, прати, а ще шити, плести, в'язати, вишивати.
  • Також не можна стригти волосся та нігті .
  • Заборонено купатися в річках та озерах , інакше русалки можуть потягнути людину з собою на дно водойми.
  • Поганою прикметою вважається відгуляти весілля на П'ятидесятницю, проте добре свататися цього дня.
  • У народі вірили, що на Трійцю приходять міфічні істоти – мавки та русалки, тому небажано самостійно йти в ліс чи в поле .
  • У цей святковий день не можна проявляти негативні емоції . Намагайтеся утриматися від сварок, конфліктів, претензій, заздрощів, образ та іншого.

Раніше ми розповідали, коли будуть Спаси у 2022 році. Також публікували православний календар церковних свят та постів у червні-2022.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Лайфхакер
Показати ще
Лайфхаки для життя
Більше новин
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Все про зірок
Більше новин
Вони вміють зберігати секрети
Віддані знаки зодіаку
Козоріг
Козоріг
Водолій
Водолій
Діва
Діва
1 /2
Хто ще?
Місячний календар на тиждень
13 – 19 червня
Вплив на життя
Лайфхак тижня
Як зварити розсипчастий рис
Дізнатися
Місячний календар на червень
Для городників і садівників
Сприятливі дні
Вихідні та свята у червні
Коли відпочиваємо?
Місячні дні у червні
Календар фарбування волосся
Коли фарбувати волосся?
Іменини у червні
Як привітати?
Магнітні бурі у червні
Прогноз
Коли Сонце буде агресивним?
Сприятливі дні у червні
Місячний календар стрижок
Коли стригти волосся?
Поговори зі мною
Загадай бажання і дізнайся відповідь
Спитати

НацЕфір

Фронт

Головні теми

Погода

Telegram
Лайфхакер
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти