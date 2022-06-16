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Синоптики выдали противоречивый прогноз погоды в Украине

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Выпускающий Власть Сегодня
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16 июня, 08:07
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Сайт "Сегодня" подробнее расскажет, какой будет погода на территории Украины
В Украине активизируется жара. Фото: коллаж "Сегодня"
В Украине активизируется жара. Фото: коллаж "Сегодня"

Прогноз погоды в Украине на 16 июня будет жарким. Синоптики Укргидрометцентра обещают на территории тепло и солнце. Но в некоторых регионах ожидаются дожди с грозами. Максимальная температура воздуха днем составит 25 градусов тепла. Нелетную погоду прогнозируют только в Харькове, Донецке и Луганске. Поэтому не забывайте о зонтике.

Вот какой будет погода в Украине и Киеве сегодня, 16 июня.

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В этот день будет без осадков, лишь в восточных областях местами пройдет дождь с грозой.

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 8-13°С, на юге страны до 16°С, а днем 21-26°С.

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В Киевской области будет без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура по области ночью 8-13°С, днем 21-26°С. В Киеве ночью будет 11-13°С, днем 23-25°С.

Кроме того, синоптики предупредили о пожарной опасности. 16-17 июня в Украине кроме большинства районов западных областей будет чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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В этот день во многих регионах будет жарко

В Киевской области будет без осадков

Признаки метеочувствительности

У тех людей, которые не имеют хронических заболеваний, но являются метеозависимыми, изменение погоды может вызвать различные недомогания и расстройства. Часто появляется повышенная утомляемость, она проявляется не только в потере физических сил, но и в спаде умственной деятельности. Творческие люди (писатели, композиторы и др.) никак не могут собраться с мыслями. Так же и у тех, кто занимается физическим трудом.

Согласно статистике, в периоды магнитных бурь по улицам чаще ездят скорые помощи, количество вызовов возрастает, как и количество гипертонических кризов, инфарктов и инсультов. Растет и количество смертей из-за инфарктов и инсультов.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал своим читателям, что синоптики предупредили украинцев о резком изменении погоды.

Также мы рассказывали о прогнозе магнитных бурь на июнь.

Сергей Мартынец
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