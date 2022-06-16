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Синоптики видали суперечливий прогноз погоди в Україні

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Випускаючий Влада Сьогодні
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16 червня, 08:07
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Сайт "Сьогодні" докладніше розповість, якою буде погода на території України
В Україні активізується спека. Фото: колаж "Сьогодні"
В Україні активізується спека. Фото: колаж "Сьогодні"

Прогноз погоди в Україні на 16 червня буде жарким. Синоптики Укргідрометцентру обіцяють на території тепло та сонце. Але в деяких регіонах очікуються дощі з грозами. Максимальна температура повітря вдень становитиме 25 градусів тепла. Нельотну погоду прогнозують лише у Харкові, Донецьку та Луганську. Тому не забувайте про парасольку.

Ось якою буде погода в Україні та Києві сьогодні, 16 червня.

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У цей день буде без опадів, лише у східних областях місцями пройде короткочасний дощ з грозами.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 8-13°С, на півдні країни до 16°С, а вдень 21-26°С.

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На Київщині буде без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура в області вночі 8-13°С, вдень 21-26°С. У Києві вночі 11-13°С, вдень 23-25°С.

Крім того, синоптики попередили про пожежну небезпеку. 16-17 червня в Україні, окрім більшості районів західних областей, буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

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Цього дня у багатьох регіонах буде спекотно

На Київщині буде без опадів

Ознаки метеочутливості

У тих людей, які не мають хронічних захворювань, але є метеозалежними, зміна погоди може викликати різні нездужання і розлади. Часто з’являється підвищена стомлюваність, вона проявляється не тільки у втраті фізичних сил, але і в спаді розумової діяльності. Творчі люди (письменники, композитори тощо) ніяк не можуть зібратися з думками. Так само й у тих, хто займається фізичною працею.

Згідно зі статистикою, в періоди магнітних бур вулицями частіше їздять швидкі допомоги, кількість викликів зростає, як і кількість гіпертонічних кризів, інфарктів та інсультів. Зростає й кількість смертей через інфаркти та інсульти.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв своїх читачів, що синоптики попередили українців про різку зміну погоди.

Також ми розповідали про прогноз магнітних бур на червень.

Сергій Мартинець
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