Синоптики видали суперечливий прогноз погоди в Україні

Сайт "Сьогодні" докладніше розповість, якою буде погода на території України

В Україні активізується спека. Фото: колаж "Сьогодні"

Прогноз погоди в Україні на 16 червня буде жарким. Синоптики Укргідрометцентру обіцяють на території тепло та сонце. Але в деяких регіонах очікуються дощі з грозами. Максимальна температура повітря вдень становитиме 25 градусів тепла. Нельотну погоду прогнозують лише у Харкові, Донецьку та Луганську. Тому не забувайте про парасольку.

Ось якою буде погода в Україні та Києві сьогодні, 16 червня.

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У цей день буде без опадів, лише у східних областях місцями пройде короткочасний дощ з грозами.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 8-13°С, на півдні країни до 16°С, а вдень 21-26°С.

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На Київщині буде без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура в області вночі 8-13°С, вдень 21-26°С. У Києві вночі 11-13°С, вдень 23-25°С.

Крім того, синоптики попередили про пожежну небезпеку. 16-17 червня в Україні, окрім більшості районів західних областей, буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

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Цього дня у багатьох регіонах буде спекотно

На Київщині буде без опадів

Ознаки метеочутливості

У тих людей, які не мають хронічних захворювань, але є метеозалежними, зміна погоди може викликати різні нездужання і розлади. Часто з’являється підвищена стомлюваність, вона проявляється не тільки у втраті фізичних сил, але і в спаді розумової діяльності. Творчі люди (письменники, композитори тощо) ніяк не можуть зібратися з думками. Так само й у тих, хто займається фізичною працею.

Згідно зі статистикою, в періоди магнітних бур вулицями частіше їздять швидкі допомоги, кількість викликів зростає, як і кількість гіпертонічних кризів, інфарктів та інсультів. Зростає й кількість смертей через інфаркти та інсульти.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв своїх читачів, що синоптики попередили українців про різку зміну погоди.

Також ми розповідали про прогноз магнітних бур на червень.