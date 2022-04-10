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День братів і сестер-2022: тематичні картинки та добрі привітання

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10 квітня, 06:10
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Найкращі вітання для найближчих родичів 10 квітня
З Днем братів та сестер: яскраві картинки та прикольні привітання
З Днем братів та сестер: яскраві картинки та прикольні привітання / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 10 квітня, настало чудове сімейне свято, коли один одного вітають близькі родичі брати і сестри . Так що всі, у кого є брат, сестра, кузен, кузина, а то й не в єдиному екземплярі, можуть святкувати свій день.

А ми підготували для вас ефектні картинки і листівки, добрі вітання та вірші з Днем братів та сестер .

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Найкращі вітання у День братів та сестер

З Днем братів та сестер: красиві вітання / Фото: pinterest
З Днем братів та сестер: красиві вітання / Фото: pinterest

***

Як просто звучать слова "брат" та "сестра",
Лише два слова, але в них – дві кровинки,
В них стільки турботи, тепла та добра,
Бо брат та сестра – це дві половинки!

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Вітання з Днем братів та сестер / Фото: pinterest
Вітання з Днем братів та сестер / Фото: pinterest

***

Без братишек и сестренок
Жизнь была бы очень скучной,
Ведь они с самых пеленок
Рядом с нами неразлучно.

И поддержат, и помогут,
Их забота безгранична,
Будьте вы хранимы Богом,
Наши братья и сестрички!

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З Днем братів та сестер: картинки та привітання / Фото: pinterest
З Днем братів та сестер: картинки та привітання / Фото: pinterest

***

Якщо є сестра чи брат,
Невимовно ти багатий,
Значить, є рідне плече,
Що підтримає тебе.

Картинки у День братів та сестер / Фото: pinterest
Картинки у День братів та сестер / Фото: pinterest

***

С Днем братьев и сестер,
Хочу я вас поздравить,
Здоровья пожелать,
И главное, добавить –

Чтоб жили дружно мы,
Безмерно дорогие,
Сестренки и братишки,
Вы самые родные!

Вітання з Днем братів та сестер: малюнки та листівки / Фото: pinterest
Вітання з Днем братів та сестер: малюнки та листівки / Фото: pinterest

***

Как хорошо, что у меня есть ты –
Родная кровь, надежная опора,
И каждый день молю я всех святых,
Чтоб между нами не случались ссоры.

И в этот день судьбу благодарю
За то, что ты живешь на свете этом.
Я редко говорю, но я люблю,
Люблю тебя, твои упреки и советы!

Картинки та вітальні листівки з Днем братів та сестер / Фото: pinterest
Картинки та вітальні листівки з Днем братів та сестер / Фото: pinterest

Раніше ми розповідали, кого і коли вітаємо з днем ангела у квітні-2022.

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