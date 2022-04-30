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СЬОГОДНІ Лайфхакер Астрологія

Гороскоп на 30 квітня для всіх знаків зодіаку: день всепрощення

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30 квітня, 05:00
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Раки можуть успішно спланувати найближче майбутнє, а Козороги мають бути готовими до критики.
Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні / Фото: Unsplash

Мало того, що сьогоднішня субота, 30 квітня – це день молодика і сонячного затемнення. Так ще й на завершення настане містична Вальпургієва ніч-2022.

Тож прийдешня місячна доба обіцяє бути непростою та насиченою в енергетичному сенсі. Проте, астрологи характеризують цей період, як день мудрості, всепрощення та планування нових справ.

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Овен

Овен (21 березня – 20 квітня)
Овен (21 березня – 20 квітня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 30 квітня для Овнів: сьогоднішній день, за всієї його зловісності, сприятливий до творчості. Наприклад, можете замахнутися на створення картини чи зайнятися фотографією.

Телець

Телець (21 квітня – 21 травня)
Телець (21 квітня – 21 травня) / Фото: Колаж: Сьогодні

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Гороскоп на 30 квітня для Тельців: на цей вихідний постарайтеся все зробити заздалегідь і залишити якийсь резерв часу, щоб усе встигнути і не пропустити нічого важливого.

Близнята

Близнюки (22 травня – 21 червня)
Близнюки (22 травня – 21 червня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 30 квітня для Близнят: очікується якесь нове знайомство цього дня, яке змусить вас подивитися на власні проблеми під іншим кутом. Все не так уже й погано.

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Рак

Рак (22 червня – 22 липня)
Рак (22 червня – 22 липня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 30 квітня для Раків: вам буде корисно цього дня подумати на перспективу і скласти довгострокові плани. Ось тільки приступати до їхньої реалізації поки не поспішайте.

Лев

Лев (23 липня – 21 серпня)
Лев (23 липня – 21 серпня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 30 квітня для Лева: здобуття знань сьогодні пройде легше звичайного, незважаючи на вихідний. У стосунках з оточуючими людьми намагайтеся підтримувати нейтралітет.

Діва

Діва (22 серпня – 23 вересня)
Діва (22 серпня – 23 вересня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 30 квітня для Дів: дослухайтеся пропозицій дня і не поспішайте відмовлятися. Вони виявляться вигідними й у майбутньому принесуть не лише прибуток, а й статус.

Терези

Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Терези (24 вересня – 23 жовтня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 30 квітня для Терезів: якщо сьогодні ви наважитеся зайнятися наведенням порядку у себе вдома, то зможете знайти цінну річ, яку вважали давно і безнадійно втраченою.

Скорпіон

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 30 квітня для Скорпіонів: вдома на вас можуть звалити обов'язки інші члени сім'ї, але майте на увазі, що з'ясуванням стосунків ви не досягнете справедливості.

Стрілець

Стрілець (24 листопада – 22 грудня)
Стрілець (24 листопада – 22 грудня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 30 квітня для Стрільців: сьогодні частину вільного часу доведеться витратити не на себе, а на вирішення проблем та питань близьких людей. Але ви не зможете їм відмовити.

Козоріг

Козеріг (23 грудня – 20 січня)
Козеріг (23 грудня – 20 січня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 30 квітня для Козорогів: будьте об'єктивними до критики. Прислухайтеся до зауважень на вашу адресу – у них є частка правди. Перегляньте свій стиль спілкування.

Водолій

Водолій (21 січня – 19 лютого)
Водолій (21 січня – 19 лютого) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 30 квітня для Водоліїв: сьогодні вам знадобиться ваша здатність довірчого спілкування з людьми. У суперечці, що розгорілася, ви вийдете переможцем.

Риби

Риби (20 лютого – 20 березня)
Риби (20 лютого – 20 березня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 30 квітня для Риб: це вдалий час для старту давно задуманого проекту. Зірки радять вам проявити креативність, і тоді можна розраховувати на великий успіх.

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