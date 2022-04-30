Гороскоп на 30 квітня для всіх знаків зодіаку: день всепрощення

Мало того, що сьогоднішня субота, 30 квітня – це день молодика і сонячного затемнення. Так ще й на завершення настане містична Вальпургієва ніч-2022.
Тож прийдешня місячна доба обіцяє бути непростою та насиченою в енергетичному сенсі. Проте, астрологи характеризують цей період, як день мудрості, всепрощення та планування нових справ.
Овен
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Гороскоп на 30 квітня для Овнів: сьогоднішній день, за всієї його зловісності, сприятливий до творчості. Наприклад, можете замахнутися на створення картини чи зайнятися фотографією.
Телець
Гороскоп на 30 квітня для Тельців: на цей вихідний постарайтеся все зробити заздалегідь і залишити якийсь резерв часу, щоб усе встигнути і не пропустити нічого важливого.
Близнята
Гороскоп на 30 квітня для Близнят: очікується якесь нове знайомство цього дня, яке змусить вас подивитися на власні проблеми під іншим кутом. Все не так уже й погано.
Рак
Гороскоп на 30 квітня для Раків: вам буде корисно цього дня подумати на перспективу і скласти довгострокові плани. Ось тільки приступати до їхньої реалізації поки не поспішайте.
Лев
Гороскоп на 30 квітня для Лева: здобуття знань сьогодні пройде легше звичайного, незважаючи на вихідний. У стосунках з оточуючими людьми намагайтеся підтримувати нейтралітет.
Діва
Гороскоп на 30 квітня для Дів: дослухайтеся пропозицій дня і не поспішайте відмовлятися. Вони виявляться вигідними й у майбутньому принесуть не лише прибуток, а й статус.
Терези
Гороскоп на 30 квітня для Терезів: якщо сьогодні ви наважитеся зайнятися наведенням порядку у себе вдома, то зможете знайти цінну річ, яку вважали давно і безнадійно втраченою.
Скорпіон
Гороскоп на 30 квітня для Скорпіонів: вдома на вас можуть звалити обов'язки інші члени сім'ї, але майте на увазі, що з'ясуванням стосунків ви не досягнете справедливості.
Стрілець
Гороскоп на 30 квітня для Стрільців: сьогодні частину вільного часу доведеться витратити не на себе, а на вирішення проблем та питань близьких людей. Але ви не зможете їм відмовити.
Козоріг
Гороскоп на 30 квітня для Козорогів: будьте об'єктивними до критики. Прислухайтеся до зауважень на вашу адресу – у них є частка правди. Перегляньте свій стиль спілкування.
Водолій
Гороскоп на 30 квітня для Водоліїв: сьогодні вам знадобиться ваша здатність довірчого спілкування з людьми. У суперечці, що розгорілася, ви вийдете переможцем.
Риби
Гороскоп на 30 квітня для Риб: це вдалий час для старту давно задуманого проекту. Зірки радять вам проявити креативність, і тоді можна розраховувати на великий успіх.
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