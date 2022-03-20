Гороскоп на сьогодні, 20 березня, для всіх знаків зодіаку

Раки проявлять небачену самовпевненість, а Козорогам відкриється істина.

Гороскоп на сьогодні / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

Мало того що ситуація у нашій країні критична, так ще й сьогоднішня місячна доба не однозначна у своєму прогнозі – день буде напруженим, непростим та суперечливим .

Проте це і зрозуміло, оскільки на неділю, 20 березня випадає день весняного рівнодення-2022. Отже, у багатьох сферах намічається кардинальний перелом та новий відлік часу.

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Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 20 березня для Овнів: можливо, сьогодні вам може здатися, що у вас опустилися руки і що розпач підступає дедалі ближче. Зірки радять набрати в груди повітря, видихнути та трохи почекати. Це хороший день спробувати почати щось нове.

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Телець (21 квітня – 21 травня)

Гороскоп на 20 березня для Тельців: це найкращий день, щоб побути наодинці із собою, подумати та проаналізувати – ви обов'язково дійдете правильних висновків. Якщо у вас було бажання висловитися про свої почуття та можливі переживання, то сьогодні непридатний для цього день.

Близнята (22 травня – 21 червня)

Гороскоп на 20 березня для Близнят: сьогодні вашою головною зброєю може стати слово. Ви зможете легко переконати опонента чи підтримати людей, які втратили контроль над собою. Подивіться навколо, раптом є ті, хто дуже потребує вашого спілкування.

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Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 20 березня для Раків: цей день має пройти під девізом – довіряти лише перевіреним джерелам інформації і не дати себе заплутати або збити з пантелику. Проявіть впевненість у всьому, що ви робите та кажете. Це потрібно вашим близьким.

Лев (23 липня – 21 серпня)

Гороскоп на 20 березня для Лева: це день вашої інтуїції. Все, що ви задумали на сьогодні, має статися так, як ви це відчуваєте. Разом із тим, не забувайте про ретельний аналіз ситуації, в якій ви перебуваєте, зважуйте кожен крок і кожен вчинок.

Діва (22 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 20 березня для Дів: сьогодні ви отримаєте колосальне задоволення від спілкування з Терезами та Левами і, можливо, ці люди дадуть вам слушну пораду. З рештою людей будьте обережнішими, щоб випадково не образити і не зіпсувати взаємини.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 20 березня для Терезів: можливо, ви відчуєте, що смуга невдач не закінчилася. Але тільки у ваших силах контролювати внутрішні процеси та прагнути того, щоб перервати неприємності як у фізичному, так і психологічному сенсі.

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)

Гороскоп на 20 березня для Скорпіонів: сьогодні ви справжній віртуоз слова у тому сенсі, що ваша здатність переконати здивує всіх. Постарайтеся тримати себе в руках і стримуватися у виразах, якщо ситуація буде вкрай напружена. Від вас очікується спокій та ваша впевненість.

Стрілець (24 листопада – 22 грудня)

Гороскоп на 20 березня для Стрільців: це вдалий день, щоб зупинити свою особисту гонку і дати собі невеликий відпочинок. Намагайтеся зосередитися на собі, заглянути всередину і знайти відповіді на питання, від яких доводилося тікати. Уникайте людей, які розхитують ваш внутрішній баланс.

Козоріг (23 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 20 березня для Козорогів: існує велика ймовірність, що сьогодні ви потрапите під шквал критики. І навіть якщо вам здаватиметься, що всі навколо неправі, варто прислухатися до зауважень. У тому сенсі, що іноді треба відійти від своїх амбіцій та звернути увагу на поради інших.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Гороскоп на 20 березня для Водоліїв: цей день привнесе у ваше життя суєту, а вона, як відомо, здатна вибивати з колії, заплутувати та не давати приймати правильних рішень. Якщо у планах були серйозні питання, то краще від цього відмовитись. Прийняти правильне рішення вдасться не всім.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 20 березня для Риб: впевненість і тільки впевненість у собі, боязкість ні до чого. Постарайтеся зібратися, знайти в собі сили і зробити те, що ви давно відкладали на потім. Навіть якщо вирішення справ потребує не одного дня, хоча би почніть. Потім буде легше та швидше довести все до кінця.

Раніше ми розповідали, кому пощастить із грошима наступного тижня 21-27 березня.