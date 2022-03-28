Гороскоп на сьогодні, 28 березня, для всіх знаків зодіаку

Тельці готові на подвиг, а Стрільці налаштовані критику оточуючих.

Гороскоп на сьогодні / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

На думку астрологів, у понеділок, 28 березня , настає доволі метушливий і скандальний місячний день коли багатьом знакам зодіаку краще помовчати і не злословити. В цьому випадку вдасться уникнути багатьох неприємностей, а також не допустити якихось сварок.

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Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 28 березня для Овнів: якщо на додаток до загальної ситуації ви не хочете неприємностей у сімейному житті, постарайтеся не висловлювати образи рідним людям, інакше вибачатись доведеться вам же.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Гороскоп на 28 березня для Тельців: сьогодні вам знадобиться муза. Це може бути як реальний, так і вигаданий – книжковий чи кіношний герой, який зможе надихнути вас на подвиги. Не втрачайте голову.

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Близнята (22 травня – 21 червня)

Гороскоп на 28 березня для Близнят: сьогодні на вас наринуть спогади, і настрій підніметься. Вас не так просто вибити з колії, якщо ви самі не погодитеся на це. Тільки тримайте себе в руках, бо вас неправильно зрозуміють.

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Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 28 березня для Раків: перед вами може постати проблема вибору. Але перш ніж відповісти на запитання, обміркуйте можливі варіанти. Існує ризик, що у майбутньому ви пошкодуєте про сьогоднішнє рішення.

Лев (23 липня – 21 серпня)

Гороскоп на 28 березня для Львова: від вашої поведінки багато чого залежатиме. Тож ви не можете дозволити собі незаслужено образити людину, наприклад, продемонструвавши свою перевагу у важливих питаннях.

Діва (22 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 28 березня для Дів: у вас не дуже багато часу на роздуми та прийняття рішень. Діяти доведеться швидко і грамотно. Тож краще заздалегідь запасіться кількома можливими варіантами розвитку подій.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 28 березня для Терезів: що би не сталося, радьте іншим і застосовуйте самі: візьміть себе в руки. Головне – зосередитись на нагальних питаннях, не заглядаючи далеко вперед, інакше ви не встигнете нічого зробити.

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)

Гороскоп на 28 березня для Скорпіонів: цей день не можна назвати вдалим. Та й ви явно будете не в кращому настрої. Намагайтеся нікому не завдати шкоди: оточуючі не винні, що у вас поганий настрій.

Стрілець (24 листопада – 22 грудня)

Гороскоп на 28 березня для Стрільців: перш ніж пред'являти комусь претензії, почніть із себе. Можливо, хтось і заслуговує на підвищені вимоги до своєї роботи, але вам така критика честі не додасть.

Козоріг (23 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 28 березня для Козорогів: не кидайтесь у крайності, а шукайте золоту середину. Десь поруч буде знаходитись істина, яка вам потрібна. Люди виявляться більш чуйними, ніж ви про них думали.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Гороскоп на 28 березня для Водоліїв: спілкуючись із людьми, думайте – кому і що ви повідомляєте. Намагайтеся правильно вибирати співрозмовників, від цього залежатиме благополуччя вас та вашої родини на найближчий час.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 28 березня для Риб: вам краще не влазити в якісь авантюри та пригоди, а перечекати неспокійний період. Роздавайте поради та коментарі, лише якщо вас про це просять. Ініціатива може бути карна.

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