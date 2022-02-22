Місячний календар фарбування волосся на березень 2022 року

У які дні березня-2022 оптимально змінювати колір волосся до весняних свят, щоб радувати себе та оточуючих прекрасним зовнішнім виглядом.

Місячний календар фарбування волосся / Фото: Pinterest, Колаж: Сьогодні

Коли за місячним календарем можна фарбувати волосся у березні 2022 року, щоб свіжий весняний імідж вам личив і дарував святковий настрій? А в які дні фарбувати волосся зовсім не варто, щоб не погіршити здоров'я та не відлякати свою удачу?

Дивіться докладний місячний календар фарбування волосся на кожен день березня 2022 року та вибирайте найбільш підходящі дні для оновлення іміджу.

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Місячний календар на березень-2022: коли можна і не можна фарбувати волосся

1 березня – 29 місячний день. Сьогодні небажано фарбувати волосся, щоб уникнути фінансових проблем.

2 березня – 30, 1 місячний день. Зміна кольору волосся на стику місячних днів може принести проблеми та відволікти увагу від важливих справ.

3 березня – 2 місячний день. Місячний календар фарбування волосся сьогодні рекомендує зупинити вибір на природних кольорах.

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4 березня – 3 місячний день. Фарбування волосся за місячним календарем цього дня небажане. ви ризикуєте погіршити здоров'я своїх локонів.

5 березня – 4 місячний день. Місячний календар для фарбування волосся радить не шукати нових відтінків, а зберегти свій колишній колір.

Місячний календар фарбування волосся / Фото: pinterest

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6 березня – 5 місячний день. Вибирайте для фарбування світлі тони – цей колір принесе задоволення та приємне спілкування.

7 березня – 6 місячний день. За місячним календарем фарбування волосся це негативний період зміни іміджу.

8 березня – 7 місячний день. Сприятливий день для фарбування волосся, що надає сили та впевненості у собі.

9 березня – 8 місячний день. Сьогодні не варто втручатися у зміну зовнішнього вигляду та кольору волосся, краще залиште все як є.

Місячний календар фарбування волосся

10 березня – 9 місячний день. Вибирайте природні відтінки для фарбування волосся, це сприяє їхньому оздоровленню.

11 березня – 10 місячний день. Для зміни іміджу підійдуть виключно натуральні засоби, і не використовуйте хімію на волоссі.

12 березня – 11 місячний день. Нейтральний день для зміни кольору волосся, можна безболісно підфарбувати відросле коріння.

13 березня – 12 місячний день. Згідно з календарем фарбування волосся, цей день підходить для темних відтінків, які привернуть фінансову удачу.

14 березня – 13 місячний день. Кардинальна зміна кольору шевелюри приверне до вас інтерес протилежної статі.

15 березня – 14 місячний день. Хороший день для догляду за волоссям, але фарбувати його не варто, щоб не нашкодити.

Місячний календар фарбування волосся

16 березня – 15 місячний день. Не варто надто відходити від свого кольору волосся, у цьому випадку результат фарбування вас порадує.

17 березня – 16 місячний день. Нейтральний період для фарбування волосся можна замаскувати відросле коріння.

18 березня – 17 місячний день. Хороший день для фарбування у бажаний колір та тонування волосся, ви залишитеся задоволені.

19 березня – 18 місячний день. Яскраві відтінки волосся піднімуть вам настрій і допоможуть порозумітися з оточуючими.

Місячний календар фарбування волосся

20 березня – 19 місячний день. День підходить для експериментів із кольором, волосся довго залишатиметься здоровим і сяючим.

21 березня – 20 місячний день. Фарбувати волосся краще в природні кольори, що сприятливо позначиться на розвитку бізнесу.

22 березня – 21 місячний день. Невідповідний день для зміни кольору, особливо хімічними засобами.

23 березня – 21 місячний день. Цього дня не варто фарбувати волосся в інший колір. це призведе до сварки.

24 березня – 22 місячний день. Не варто фарбувати волосся сьогодні, якщо не хочете неприємних змін, або ж зупиніться на рідному кольорі.

25 березня – 23 місячний день. Непридатний день для маніпуляцій із волоссям, краще перенесіть фарбування на інший період.

Місячний календар фарбування волосся

26 березня – 24 місячний день. Сьогодні добре вибирати тони, темніші за ваш, це принесе прибуток і вигідні пропозиції.

27 березня – 25 місячний день. Невідповідний день для фарбування волосся, краще зайнятися його оздоровленням.

28 березня – 26 місячний день. Найкраще вибрати для волосся натуральні відтінки, ви залишитеся задоволені зовнішнім виглядом.

29 березня – 27 місячний день. Цілком вдало пройде фарбування та тонування волосся, не бійтеся використовувати нові кольори.

30 березня – 28 місячний день. Непоганий період для фарбування, для спокійного настрою вибирайте спокійні відтінки.

31 березня – 29 місячний день. Сьогодні небажано фарбувати волосся, щоб уникнути фінансових проблем.

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