Три найхворобливіші знаки зодіаку: гороскоп для всіх

Дізнайтеся, у кого поганий імунітет та схильність до хвороб згідно з гороскопом

Найхворобливіші знаки зодіаку / Фото: Колаж: Сьогодні

Раніше ми розповідали про найневдоволеніші знаки зодіаку, яким просто неможливо догодити. Також ви можете дізнатися про людей, у яких, згідно з гороскопом , надзвичайно розвинене передчуття і вони здатні передбачати різні життєві обставини.

Астрологи назвали три найхворобливіші знаки зодіаку , у яких слабке здоров'я та поганий імунітет і які частіше хворіють, ніж не почуваються здоровим.

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Рак

Рак (22 червня – 22 липня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Рак – доволі хворобливий знак зодіаку. У цих людей можливі проблеми з очима, зокрема з зором. Крім того, Раки схильні до інсультів та інфарктів. А ще у Раків часто виявляються спадкові захворювання .

Лев

Лев (23 липня – 21 серпня) / Фото: Колаж: Сьогодні

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Лев за своєю натурою – лідер, який вважає за краще бувати в центрі загальної уваги. Часто Леви жертвують своїм здоров'ям заради справи чи кар'єри. Тому згодом наживають безліч болячок, зокрема – проблеми з серцем та хребтом.

Риби

Риби (20 лютого – 20 березня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Риби мають безліч серйозних проблем зі здоров'ям, а також – у них завищена недовірливість . Вони вигадають собі хворобу, навіть якщо її немає. Найбільш слабкі органи Риб: лімфатична система, нервова система та нирки.

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Раніше ми розповідали про знаки зодіаку, які можуть передбачати майбутнє. А також дізнайтесь, кому обов'язково пощастить у коханні у 2022 році.