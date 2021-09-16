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Як правильно спати, щоби бути здоровими і красивими

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
16 вересня, 10:41
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Лягати в 10 вечора, не спати на спині, накидати п'ять подушок і не пити каву – це неповний список правил для нормального сну, на думку фахівців.
Як правильно спати для краси і здоров'я
Як правильно спати для краси і здоров'я / Фото: Колаж: Сьогодні

Начебто і поспали, але не виспалися, немає відчуття відпочинку, шия затекла, час вставати і бігти на роботу – знайома ситуація?

Але втома – не найстрашніше, до чого призводить недосип . Цукровий діабет, депресія, стомлюваність, надмірна вага, інфаркт і навіть рак – такими можуть бути наслідки неправильного режиму сну. А при неправильній позі людина за ніч може не дихати цілих чотири години.

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Кореспондентка "Сьогодні" Людмила Гаврилюк провела експеримент, щоб дізнатися, о котрій потрібно лягати і як правильно спати для краси і здоров'я.

Безпечний сон: що потрібно знати

Якщо людина погано спить і має супутнє або хронічні захворювання, надмірну вагу або проблеми з тиском, то якісний сон для цих людей досить важливий, – зазначає терапевт Олександр Курильчик.

Лягати не пізніше десятої вечора – саме тоді виробляється життєво необхідний гормон мелатонін , який і відповідає за наш імунітет. І спати не менше восьми годин. Саме таким є корисний і безпечний сон.

Змістити цю точку в 23.00 неможливо. "А можна я ляжу в 12 і свої 8 годин досплю?" – Ні, користі вже не буде. Поганий сон, якщо він більше восьми годин, там де 9-12 годин – це вже погано. У групі пересипу більше інсультів, інфарктів, ніж в групі недосипу, – каже сомнолог Юрій Погорецький.

Як правильно спати: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Вчасно лягати
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Як правильно спати
Як правильно спати / Фото: Unsplash

За рекомендаціями лікарів, у ліжко потрібно лягати раніше – не пізніше 22:00. Саме в цей час виробляється життєво важливий гормон мелатонін, який відповідає за імунітет організму. Зрушення цього режиму користі не принесе.

  • Лайфхак 2. Вчасно вставати

Як правильно спати
Як правильно спати / Фото: Unsplash

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Норма корисного сну становить 8 годин. Якщо час сну перевищує 8 годин – це поганий сон. Пересипати для людини більш шкідливо, ніж недосипати.

  • Лайфхак 3. Підготуватися до сну

Як правильно спати
Як правильно спати / Фото: Unsplash

Всі гаджети потрібно відкласти за годину до сну. Каву пити – до обіду, а не ввечері. Вечеряти можна не пізніше ніж за дві години до сну.

  • Лайфхак 4. Прибрати подразники

Як правильно спати
Як правильно спати / Фото: Unsplash

Постарайтеся позбутися факторів, які заважають заснути. У кімнаті має бути темно, тихо і прохолодно. Кішку і собаку краще відправити в іншу кімнату.

  • Лайфхак 5. Організувати ліжко

Як правильно спати
Як правильно спати / Фото: Unsplash

Однієї подушки для нормального сну недостатньо. Оптимально покласти 5-6 подушок і сформувати собі легкий підйом від попи вгору до голови.

  • Лайфхак 6. Вибрати позу для сну

Як правильно спати
Як правильно спати / Фото: Unsplash

Зазвичай кожен спить, як любить. Але для безпечного сну поза має значення. Сон на спині не рекомендується, тому що він провокує хропіння і зупинку дихання. Якщо є ускладнення зі шлунком – краще спати на лівому боці. У кого все нормально – можна спати і на правому, і на лівому.

Дивіться відео про те, як правильно спати, щоб бути здоровим:

Раніше ми розповідали, в які дні сняться віщі сни і як їх правильно трактувати.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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