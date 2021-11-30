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Як випрати кров без сліду

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
30 листопада, 18:58
В закладинки
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Чим свіжіша пляма крові, тим легше її вивести з тканини, лише не можна прати речі в гарячій воді.
Як випрати кров
Як випрати кров / Фото: Колаж: Сьогодні

Раніше ми вже розповідали, як боротися з яскравими плямами на тканині , і радили, як відіпрати червоне вино. Кров не менш складно виводиться з тканини. Можуть залишатися бурі плями і повністю не зійти навіть через кілька разів прання.

Але якщо знати, як правильно виводити плями від крові , можна врятувати улюблені речі.

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Як випрати кров: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Час

Як вивести плями крові / Фото: pinterest
Як вивести плями крові / Фото: pinterest

Чим швидше буде оброблена пляма, тим легше вона видалиться. Тож постарайтеся якнайшвидше зайнятися виведенням крові з тканини – буквально в перші хвилини чи години. Не відкладайте до найближчого прання.

  • Лайфхак 2. Температура

Як вивести плями крові / Фото: pinterest
Як вивести плями крові / Фото: pinterest

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Кров краще в'їдається у волокна тканини і закріплюється там за гарячої температури, а тому слід прати одяг у прохолодній воді . А ось прання у гарячій воді, сушіння та праска погіршать проблему.

  • Лайфхак 3. Замочування

Як вивести плями крові / Фото: pinterest
Як вивести плями крові / Фото: pinterest

Якщо відразу не вдається випрати річ, не залишайте її на повітрі, а замочіть у холодній воді на 30-60 хвилин можна із додаванням мила. Застарілі плями також спочатку слід намочити, а вже потім обробляти.

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  • Лайфхак 4. Мило

Як вивести плями крові / Фото: pinterest
Як вивести плями крові / Фото: pinterest

Найпростіше господарське мило – чудовий засіб від плям крові і свіжих, і засохлих. Рясно намочіть і намильте пляму , залиште на 10 хвилин, щоб вона краще відкисла, а потім виперіть і добре прополощіть у холодній воді. За потреби повторіть процедуру.

  • Лайфхак 5. Аміак та перекис

Як вивести плями крові / Фото: pinterest
Як вивести плями крові / Фото: pinterest

І один, і інший засіб добре відмиває кров із білого одягу. Тільки спочатку перевірте їх на непомітній ділянці , щоб не зіпсувати улюблену річ. І бажано не використовувати хімікати на делікатній тканині (шовку чи кашемірі). Намочіть ватний диск 3%-м перекисом або нашатирним спиртом і нанесіть на пляму. Потріть губкою або зубною щіткою, залиште на кілька хвилин, а потім ретельно прополощіть.

  • Лайфхак 6. Зубна паста

Як вивести плями крові / Фото: pinterest
Як вивести плями крові / Фото: pinterest

Нанесіть зубну пасту на проблемне місце і потріть його вологою зубною щіткою, намагаючись не заходити за межі плями . Залишіть пасту висихати, а потім промийте пляму холодною водою.

Раніше ми розповідали, як прибрати цвіль у ванній.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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