11 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Міжнародний день дівчаток, Всесвітній день боротьби з ожирінням – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 11 жовтня.

11 жовтня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 11 жовтня 2021 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, які відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Яке сьогодні свято, 11 жовтня

Міжнародний день дівчаток (International Day of the Girl Child) – свято було проголошено ООН у 2011 році в знак визнання прав дівчаток у всьому світі.

Всесвітній день боротьби з ожирінням (World Obesity Day) відзначається з 2015 року і проводиться з метою роз'яснення людям причин, що призводять до надмірної ваги, а також наслідків ожиріння, заходів щодо його профілактики та лікування.

Всесвітній день проти болю – проводиться з 2004 року за ініціативою ВООЗ і Міжнародної асоціації дослідження болю (IASP) з метою полегшення страждань людей.

День подяки (Thanksgiving Day) – в Канаді на початку другого тижня жовтня відзначається національне свято подяки за все найкраще, що трапилося у поточному році.

Іменинники 11 жовтня

День ангела сьогодні відзначають: Олександр, Олексій, Анатолій, Ганна, Опанас, Валентин, Василь, В'ячеслав, Георгій, Григорій, Єфрем, Іван, Іларіон, Ілля, Ісаакій, Кирило, Макар, Марія, Марк, Матвій, Мойсей, Прохор, Сергій , Тетяна, Уляна, Федір, Харитон.

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Якей сьогодні церковне свято

11 жовтня в православній церкві шанується пам'ять преподобного Харитона Сповідника. Собор преподобних отців Києво-Печерських, що в Ближніх печерах (преподобного Антонія) спочивають, пророка Варуха, мучеників Олександра, Алфея, Зосими, Марка, пастиря, Никона, Неона, Іліодора та ін., благовірного князя В’ячеслава Чеського.

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Народне свято

У народі 11 жовтня шанувався Харитонов день, який здавна вважали небезпечним і нещасливим. Тому люди намагалися провести його тихо і спокійно, не виходячи з дому і не займаючись серйозними справами та роботою.

Прикмети на 11 жовтня

в Харитонов день не можна підмітати підлогу, тому що зі сміттям із дому вимітається щастя;

не можна їсти ягоди ні в якому вигляді, тому що на ягідні кущі в цей день поплював сатана;

в Харитонов день небажано ходити по гостях;

в цей день велика небезпека пристріту і порчі.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 11 жовтня

1881 – американець Девід Х'юстон запатентував фотоплівку.

1887 – американський винахідник Томас Едісон запатентував електричну машину для підрахунку голосів на виборах.

1921 – в Києві створено Українську Автокефальну Православну Церкву (УАПЦ).

Хто народився 11 жовтня

1885 – Франсуа Моріак, французький письменник і поет.

1919 – Арт Блейк, американський джазовий барабанщик.

1966 – Люк Перрі, американський актор.

1990 – Юлія Саніна українська співачка, солістка групи The Hardkiss.

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