11 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Яке народне і православне свято в українців 11 жовтня 2021 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, які відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.
Яке сьогодні свято, 11 жовтня
- Міжнародний день дівчаток (International Day of the Girl Child) – свято було проголошено ООН у 2011 році в знак визнання прав дівчаток у всьому світі.
- Всесвітній день боротьби з ожирінням (World Obesity Day) відзначається з 2015 року і проводиться з метою роз'яснення людям причин, що призводять до надмірної ваги, а також наслідків ожиріння, заходів щодо його профілактики та лікування.
- Всесвітній день проти болю – проводиться з 2004 року за ініціативою ВООЗ і Міжнародної асоціації дослідження болю (IASP) з метою полегшення страждань людей.
- День подяки (Thanksgiving Day) – в Канаді на початку другого тижня жовтня відзначається національне свято подяки за все найкраще, що трапилося у поточному році.
Іменинники 11 жовтня
День ангела сьогодні відзначають: Олександр, Олексій, Анатолій, Ганна, Опанас, Валентин, Василь, В'ячеслав, Георгій, Григорій, Єфрем, Іван, Іларіон, Ілля, Ісаакій, Кирило, Макар, Марія, Марк, Матвій, Мойсей, Прохор, Сергій , Тетяна, Уляна, Федір, Харитон.
Якей сьогодні церковне свято
11 жовтня в православній церкві шанується пам'ять преподобного Харитона Сповідника. Собор преподобних отців Києво-Печерських, що в Ближніх печерах (преподобного Антонія) спочивають, пророка Варуха, мучеників Олександра, Алфея, Зосими, Марка, пастиря, Никона, Неона, Іліодора та ін., благовірного князя В’ячеслава Чеського.
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Народне свято
У народі 11 жовтня шанувався Харитонов день, який здавна вважали небезпечним і нещасливим. Тому люди намагалися провести його тихо і спокійно, не виходячи з дому і не займаючись серйозними справами та роботою.
Прикмети на 11 жовтня
- в Харитонов день не можна підмітати підлогу, тому що зі сміттям із дому вимітається щастя;
- не можна їсти ягоди ні в якому вигляді, тому що на ягідні кущі в цей день поплював сатана;
- в Харитонов день небажано ходити по гостях;
- в цей день велика небезпека пристріту і порчі.
Цікаві і важливі події в Україні та світі 11 жовтня
- 1881 – американець Девід Х'юстон запатентував фотоплівку.
- 1887 – американський винахідник Томас Едісон запатентував електричну машину для підрахунку голосів на виборах.
- 1921 – в Києві створено Українську Автокефальну Православну Церкву (УАПЦ).
Хто народився 11 жовтня
- 1885 – Франсуа Моріак, французький письменник і поет.
- 1919 – Арт Блейк, американський джазовий барабанщик.
- 1966 – Люк Перрі, американський актор.
- 1990 – Юлія Саніна українська співачка, солістка групи The Hardkiss.
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