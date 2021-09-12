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12 вересня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
12 вересня, 07:25
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Всесвітній день журавля, День пам'яті жертв фашизму, День танкіста – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 12 вересня.
12 вересня: яке сьогодні свято
12 вересня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 12 вересня 2021 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, які відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Яке сьогодні свято, 12 вересня

  • Всесвітній день журавля – екологічне свято щорічно відзначається у другу неділю вересня, починаючи з 2002 року, з метою збереження цих птахів на планеті.
  • День пам'яті жертв фашизму – шанується у другу неділю вересня з 1962 року. Його основною метою є боротьба з ідеологією відродження фашизму.
  • День танкіста – відзначається в Україні та в інших пострадянський країнах у другу неділю вересня.
  • День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості – в Україні професійне свято нафтовиків відзначається щорічно у другу вересневу неділю, починаючи з 1993 року.

Іменинники 12 вересня

День ангела сьогодні відзначають: Олександр, Олексій, Ангеліна, Аполлінарій, Арсеній, Василь, Гаврило, Григорій, Данило, Євгенія, Єлизавета, Єфрем, Іван, Ігнатій, Корнилій, Леонід, Макар, Максим, Микола, Павло, Петро, Сава, Семен, Степан, Федір.

Яке сьогодні церковне свято

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12 вересня в православній церкві шанується пам'ять святителів Олександра, Іоанна і Павла Нового, патріархів Константинопольських, преподобного Христофора Римлянина, преподобного Фантина, чудотворця в Солуні, святителів Сербських: Сави І, Арсенія І, Сави ІІ, Євстафія І, Якова, Никодима, Даниїла, архієпископів; Іоаникія, Єфрема ІІ, Спиридона, Макарія, Гавриїла І, патріархів, і Григорія, єпископа, святителя Варлаама, митрополита Молдовського. Перенесення мощей благовірного князя Олександра Новгородського (Невського).

Народне свято

У народі 12 вересня шанувався Олександр Ситник. Як зрозуміло з назви, день був ситним. Люди за традицією звали гостей, накривали багаті столи і досхочу пригощалися. Також прийнято було подавати хліб із зерна нового врожаю, примовляючи: "Ситно з хлібом жити". А ще на Ситника завивали колосся для багатого врожаю.

Прикмети на 12 вересня

  • в день Ситника погана прикмета грати в карти – виграшу не буде;
  • також погано до обіду рахувати монети – не пощастить із грошима;
  • теплий вечір на Ситника обіцяє врожайний рік;
  • якщо птахи нікуди не відлітають – осінь буде теплою.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 12 вересня

  • 1898 – відкрився Київський політехнічний інститут.
  • 1940 – у французькій печері Ласко знайдені стародавні наскальні малюнки.
  • 1959 – здійснено запуск радянської міжпланетної станції "Луна-2" – першого в історії космічного апарату, що досяг Місяця.
  • 1963 – "Бітлз" із піснею She Loves You посіли перше місце в британському хіт-параді.
  • 2008 – група Queen почала своє європейське турне концертом у Харкові, зібравши на площі 350 тис. глядачів – найбільшу аудиторію за всю історію групи.

Хто народився 12 вересня

  • 1921 – Станіслав Лем, польський письменник-фантаст.
  • 1940 – Вейн Макларен, американський актор, каскадер, фотомодель "ковбой Marlboro".
  • 1966 – Ануше Ансарі, перша космічна туристка серед жінок.
  • 1973 – Пол Вокер, американський кіноактор і модель.

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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