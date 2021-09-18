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18 вересня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
18 вересня, 07:25
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День фармацевтичного працівника України, День винахідника і раціоналізатора України – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 18 вересня.
18 вересня: яке сьогодні свято
18 вересня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 18 вересня 2021 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, які відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Яке сьогодні свято, 18 вересня

  • Всесвітній день моніторингу якості води (World Water Monitoring Day) – екологічне свято організоване з ініціативи американського Фонду чистої води і щорічно проводиться з метою підвищення обізнаності суспільства про проблеми водних ресурсів планети і захисту від забруднення.
  • Всесвітній день донора кісткового мозку (World Marrow Donor Day) – відзначають з 2015 року кожну третю суботу вересня більш ніж у 50 країнах світу.
  • День фармацевтичного працівника – Україна святкує в третю суботу вересня, починаючи з 1999 року.
  • День винахідника і раціоналізатора України – також відзначається в країні у третю вересневу суботу з 1994 року.

Іменинники 18 вересня

День ангела сьогодні відзначають: Олександр, Олексій, Опанас, Гліб, Давид, Єлизавета, Юхим, Захар, Іраїда, Максим, Раїса, Федір.

Яке сьогодні церковне свято

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18 вересня в православній церкві шанується пам'ять пророка Захарії і праведної Єлисавети, батьків святого Іоанна Предтечі, преподобномученика Афанасія Берестейського, мучеників Фифаїла і сестри його Фівеї, мученика Сарвила, мучениці Раїси (Іраїди), мучеників Ювентина і Максима, воїнів, мучеників Урвана, Феодора та Медимна і з ними 77 мужів від церковного чину, що в Нікомидії постраждали, мученика Авдія (Авида) в Персії. Смерть благовірного князя Гліба, в хрещенні Давида.

Народне свято

У народі 18 вересня шанували Захарія і Єлизавету. У цей день обов'язково намагалися забратися в оселі, а потім розтопити баню, щоб попаритися, вигнати з тіла хворобу й оздоровитися. А ось прати, навпаки, було небажано. Ще на Єлизавету вважалися правдивими ворожіння, тому що свята свого часу передбачила Діві Марії народження Ісуса.

Прикмети на 18 вересня

  • тому, хто народився в цей день, приписували особливу силу і здібності;
  • жовте листя на горобині – значить, осінь буде ранньою, а зима холодною;
  • багато ягід на горобині – до дощової осені.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 18 вересня

  • 1698 – до Бастилії прибув в'язень, відомий як "Залізна маска".
  • 1893 – завершено будівництво Великої Північної залізниці між Міссісіпі і Тихим океаном.
  • 1918 – засновано Одеський національний політехнічний університет.
  • 1922 – у Празі організований союз українських студентів-емігрантів.
  • 2000 – Мадонна випустила альбом Music.

Хто народився 18 вересня

  • 1755 – Іван Ризький, російський письменник, філолог, перший ректор Харківського університету.
  • 1819 – Жан Бернар Леон Фуко, французький фізик, який обчислив швидкість світла, винахідник гіроскопа і маятника Фуко.
  • 1961 – Бернард Вербер, французький письменник, філософ.
  • 1973 – Джеймс Марсден, американський актор.

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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