18 вересня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Яке народне і православне свято в українців 18 вересня 2021 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, які відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.
Яке сьогодні свято, 18 вересня
- Всесвітній день моніторингу якості води (World Water Monitoring Day) – екологічне свято організоване з ініціативи американського Фонду чистої води і щорічно проводиться з метою підвищення обізнаності суспільства про проблеми водних ресурсів планети і захисту від забруднення.
- Всесвітній день донора кісткового мозку (World Marrow Donor Day) – відзначають з 2015 року кожну третю суботу вересня більш ніж у 50 країнах світу.
- День фармацевтичного працівника – Україна святкує в третю суботу вересня, починаючи з 1999 року.
- День винахідника і раціоналізатора України – також відзначається в країні у третю вересневу суботу з 1994 року.
Іменинники 18 вересня
День ангела сьогодні відзначають: Олександр, Олексій, Опанас, Гліб, Давид, Єлизавета, Юхим, Захар, Іраїда, Максим, Раїса, Федір.
Яке сьогодні церковне свято
18 вересня в православній церкві шанується пам'ять пророка Захарії і праведної Єлисавети, батьків святого Іоанна Предтечі, преподобномученика Афанасія Берестейського, мучеників Фифаїла і сестри його Фівеї, мученика Сарвила, мучениці Раїси (Іраїди), мучеників Ювентина і Максима, воїнів, мучеників Урвана, Феодора та Медимна і з ними 77 мужів від церковного чину, що в Нікомидії постраждали, мученика Авдія (Авида) в Персії. Смерть благовірного князя Гліба, в хрещенні Давида.
Народне свято
У народі 18 вересня шанували Захарія і Єлизавету. У цей день обов'язково намагалися забратися в оселі, а потім розтопити баню, щоб попаритися, вигнати з тіла хворобу й оздоровитися. А ось прати, навпаки, було небажано. Ще на Єлизавету вважалися правдивими ворожіння, тому що свята свого часу передбачила Діві Марії народження Ісуса.
Прикмети на 18 вересня
- тому, хто народився в цей день, приписували особливу силу і здібності;
- жовте листя на горобині – значить, осінь буде ранньою, а зима холодною;
- багато ягід на горобині – до дощової осені.
Цікаві і важливі події в Україні та світі 18 вересня
- 1698 – до Бастилії прибув в'язень, відомий як "Залізна маска".
- 1893 – завершено будівництво Великої Північної залізниці між Міссісіпі і Тихим океаном.
- 1918 – засновано Одеський національний політехнічний університет.
- 1922 – у Празі організований союз українських студентів-емігрантів.
- 2000 – Мадонна випустила альбом Music.
Хто народився 18 вересня
- 1755 – Іван Ризький, російський письменник, філолог, перший ректор Харківського університету.
- 1819 – Жан Бернар Леон Фуко, французький фізик, який обчислив швидкість світла, винахідник гіроскопа і маятника Фуко.
- 1961 – Бернард Вербер, французький письменник, філософ.
- 1973 – Джеймс Марсден, американський актор.
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