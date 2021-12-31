Що не можна робити на Новий рік 2022 та чому

Якщо не хочете, щоб успіх відвернувся від вас наступного року, не порушуйте головних заборон новорічного свята

Головні традиції та заборони на Новий рік 2022 / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні опівночі настане Новий рік 2022. Усі з нетерпінням чекають на це свято, наповнене вірою в краще, численними подарунками та таємничістю магічної новорічної ночі .

Саме на цей час багато людей покладають надії та загадують бажання . Це один із головних ритуалів новорічної ночі. Але свято також має свої заборони. Що і чому категорично не можна робити на Новий рік 2022 читайте в нашій статті.

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Головні заборони на Новий рік

31 грудня та 1 січня не можна прибирати квартиру , щось викидати, рухати меблі. А після візиту гостей не можна підмітати та мити підлогу, щоб не замісти їм дорогу назад. Категорично не можна виносити сміття після заходу сонця – будуть сварки сім'ї.

, щось викидати, рухати меблі. А після візиту гостей не можна підмітати та мити підлогу, щоб не замісти їм дорогу назад. Категорично не можна виносити сміття після заходу сонця – будуть сварки сім'ї. Новий рік важливо зустрічати у певних кольорах. Невірно вибраний колір може неабияк зіпсувати і саме свято, і весь наступний рік. Несприятливими у Новому 2022 році будуть яскраві штучні неонові відтінки . Також Тигру навряд чи сподобається фіолетовий. Краще не вдягати червоний, щоб не бути схожим на жертву і тим самим не провокувати хижий символ року.

. Також Тигру навряд чи сподобається фіолетовий. Краще не вдягати червоний, щоб не бути схожим на жертву і тим самим не провокувати хижий символ року. Бажано зустрічати Новий рік у новому одязі, адже це свято оновлення. А ось брудні, неохайні чи порвані речі – явно не підходять для цієї урочистості.

– явно не підходять для цієї урочистості. Не можна лаятися і сперечатися з близькими людьми, доки не закінчаться новорічні свята, якщо не хочете перебувати у сварці весь рік. Адже, як ви його зустрінете, так і проведете.

з близькими людьми, доки не закінчаться новорічні свята, якщо не хочете перебувати у сварці весь рік. Адже, як ви його зустрінете, так і проведете. Також не варто тримати в собі образу на людей, потрібно постаратися всіх пробачити.

на людей, потрібно постаратися всіх пробачити. Погана прикмета зустрічати Новий рік на самоті .

. Погано, якщо у Новий рік ви входите зі старими боргами . Бажано у цей час розплатитися з усіма і не робити нових хоча би перші дні.

. Бажано у цей час розплатитися з усіма і не робити нових хоча би перші дні. Намагайтеся уникати частки "не" коли загадуєте бажання. Наприклад, "бажаю не хворіти і не старіти" краще сформулювати "бажаю бути здоровими та молодими".

коли загадуєте бажання. Наприклад, "бажаю не хворіти і не старіти" краще сформулювати "бажаю бути здоровими та молодими". Що не можна дарувати? Список заборонених подарунків містить, в основному, символічні предмети : хустка – до сльоз, ніж або ножиці – до сварки, алкоголь – до пияцтва, монети – до неприємностей.

: хустка – до сльоз, ніж або ножиці – до сварки, алкоголь – до пияцтва, монети – до неприємностей. Є деякі побажання стосовно того, що не можна готувати на Новий рік 2022. Тигр – хижак, тож страви можуть бути різноманітними, але гострих, перчених, солоних страв краще уникати. Також важливо, щоб гості за новорічним столом не залишалися голодними.

Раніше ми розповідали, як задобрити Тигра, щоб Новий рік 2022 був вдалим і щасливим.