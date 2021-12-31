Лайфхакер
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🍾 Підсумки року 2021 ▶ Новорічний плейлист 🎄 Що зміниться з 1 січня Зломовчання: огляд топ-серіалу Зломовчання: огляд топ-серіалу

Handmade сніжинки

Ворожимо на Різдво

Декор з мандарин

Ялинкові прикраси

Піст до Різдва

Календар подарунків
СЬОГОДНІ Лайфхакер Свята

Що не можна робити на Новий рік 2022 та чому

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
31 грудня, 06:20
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Якщо не хочете, щоб успіх відвернувся від вас наступного року, не порушуйте головних заборон новорічного свята
Головні традиції та заборони на Новий рік 2022
Головні традиції та заборони на Новий рік 2022 / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні опівночі настане Новий рік 2022. Усі з нетерпінням чекають на це свято, наповнене вірою в краще, численними подарунками та таємничістю магічної новорічної ночі .

Саме на цей час багато людей покладають надії та загадують бажання . Це один із головних ритуалів новорічної ночі. Але свято також має свої заборони. Що і чому категорично не можна робити на Новий рік 2022 читайте в нашій статті.

Реклама

Головні заборони на Новий рік

  • 31 грудня та 1 січня не можна прибирати квартиру , щось викидати, рухати меблі. А після візиту гостей не можна підмітати та мити підлогу, щоб не замісти їм дорогу назад. Категорично не можна виносити сміття після заходу сонця – будуть сварки сім'ї.
  • Новий рік важливо зустрічати у певних кольорах. Невірно вибраний колір може неабияк зіпсувати і саме свято, і весь наступний рік. Несприятливими у Новому 2022 році будуть яскраві штучні неонові відтінки . Також Тигру навряд чи сподобається фіолетовий. Краще не вдягати червоний, щоб не бути схожим на жертву і тим самим не провокувати хижий символ року.
  • Бажано зустрічати Новий рік у новому одязі, адже це свято оновлення. А ось брудні, неохайні чи порвані речі – явно не підходять для цієї урочистості.
  • Не можна лаятися і сперечатися з близькими людьми, доки не закінчаться новорічні свята, якщо не хочете перебувати у сварці весь рік. Адже, як ви його зустрінете, так і проведете.
  • Також не варто тримати в собі образу на людей, потрібно постаратися всіх пробачити.
  • Погана прикмета зустрічати Новий рік на самоті .
  • Погано, якщо у Новий рік ви входите зі старими боргами . Бажано у цей час розплатитися з усіма і не робити нових хоча би перші дні.
  • Намагайтеся уникати частки "не" коли загадуєте бажання. Наприклад, "бажаю не хворіти і не старіти" краще сформулювати "бажаю бути здоровими та молодими".
  • Що не можна дарувати? Список заборонених подарунків містить, в основному, символічні предмети : хустка – до сльоз, ніж або ножиці – до сварки, алкоголь – до пияцтва, монети – до неприємностей.
  • Є деякі побажання стосовно того, що не можна готувати на Новий рік 2022. Тигр – хижак, тож страви можуть бути різноманітними, але гострих, перчених, солоних страв краще уникати. Також важливо, щоб гості за новорічним столом не залишалися голодними.

Раніше ми розповідали, як задобрити Тигра, щоб Новий рік 2022 був вдалим і щасливим.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Всі новини
Лайфхакер
Показати ще
Лайфхаки для життя
Більше новин
Реклама
Останні новини
Більше новин
Всі новини Life
Показати більше
Все про зірок
Більше новин
Привітання на усі випадки життя
Зворотній відлік
До Нового року залишилось:
Готуємось разом
Під ялинку!
Wishlist
Що подарувати на Новий рік та Різдво
Знайти класну ідею
Що з коханням у 2022 році
Гороскоп для всіх знаків зодіаку
Хто закохається, одружиться
Грошовий гороскоп на 2022
Гороскоп для всіх знаків зодіаку
Хто розбагатіє?
Лайфхак тижня
Як прикрасити страви до новорічного столу
Хакнути
Будете використовувати ананас у новорічних стравах?
Святкові салати
Місячний календар на тиждень
27 грудня - 2 січня
Вплив на життя
Сприятливі та небезпечні дні у грудні
Місячний календар
Що треба робити?

TV News

Covid’19

Головне

Погода

Гороскоп
Лайфхакер
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти