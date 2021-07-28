День хрещення Київської Русі – України: яке значення має свято

Сьогодні День хрещення Київської Русі – України-2021: дізнайтеся історію і значення державного свята

День хрещення Київської Русі - України / Фото: Depositphotos

Сьогодні День хрещення Київської Русі – України, який традиційно відзначається 28 липня і в 2021 році припадає на середу. Це літнє свято має державне значення і присвячене річниці Хрещення Русі.

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Встановлення свята в Україні

Свято на честь хрещення Київської Русі – України було засноване 25 липня 2008 року чинним на той момент президентом України Віктором Ющенком за ініціативи Національної ради з питань культури і духовності, Українського фонду культури, православної церкви та громадськості.

З огляду на значення православних традицій в історії і розвитку українського суспільства, президент підписав указ №668 "Про День хрещення Київської Русі – України", згідно з яким було встановлено свято, приурочене до річниці великої події в православному світі – хрещення Русі.

Державне свято хрещення Київської Русі – України є робочим днем, якщо воно не випадає на вихідний.

Історія хрещення Київської Русі

28 липня православна церква вшановує день пам'яті святого рівноапостольного князя Володимира – хрестителя Київської Русі, засновника і покровителя української державності. Цей день дуже символічний, адже він відображає єдність державного, духовного і релігійного начала слов'янського народу.

Наприкінці Х століття внук княгині Ольги, князь Володимир Святославович, ввів у Київській Русі християнство як релігію на державному рівні, після чого воно набуло поширення по всій території Русі.

Перше офіційне святкування хрещення Русі відбулося у 1888 році в Києві. Тоді було закладено Володимирський собор і відкрито пам'ятник Богдану Хмельницькому. А пам'ятник Володимиру Великому в Києві було встановлено за кілька років до того.

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