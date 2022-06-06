День журналіста-2022 в Україні: тематичні картинки та привітання

У День журналіста-2022 приймаємо найкращі вітання з професійним святом.

День журналіста: картинки та привітання / Фото: Pinterest, , Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 6 червня, в Україні відзначається День журналіста-2022 . Поспішаємо привітати журналістів, репортерів, фотографів, редакторів, працівників ЗМІ з професійним святом і побажати всім лише позитивних, добрих та своєчасних новин, а також мирного неба, здоров'я та благополуччя.

Ми зібрали ефектні картинки, святкові листівки та найкращі вітання з Днем журналіста .

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День журналіста України: вітання у віршах

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С днем журналиста Украины,

Вас поздравляем от души —

Желаем неба цвета сини,

Да чтобы не было войны!

Желаем быть всегда на страже,

Ведь журналиста путь не прост –

Он информацию разыщет,

Поднимет свой карьерный рост.

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И каждый раз собой рискуя,

Нам что то новое найдет,

Пусть будет сильной Украина,

Пусть жизнь хорошая придет.

З Днем журналіста: тематичні зображення / Фото: pinterest

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Нових вам злетів! В добрий час!

Хай супроводжують удачі,

Натхнення й сонячність надій

У повсякденності гарячій,

В стрімкій буденності подій.

Всепереможної вам віри!

Довіри й правди – на роки!

І хай таланить вам без міри!

Найкращі вітання на День журналіста / Фото: pinterest

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Сьогодні свято журналіста

Тебе вітаємо із ним,

Хай небо буде мирним, чистим,

А сонце – теплим та ясним.

Нехай тобі усе вдається,

Робота спориться в руках,

А йти на ризик доведеться –

Хай стороною оминає страх.

День журналіста України: ефектні листівки / Фото: pinterest

Вітання з Днем журналіста України у прозі

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Робота журналіста – небезпечна, важка та необхідна, особливо у нинішній воєнний час. Це не лише екстремальні зйомки, актуальні інтерв'ю та яскраві статті, а ще й правдива інформація, донесена до кожного читача та глядача. Від щирого серця бажаю миру, спокою, солідарності і лише позитивних новин!

Вітання з Днем журналіста

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Дорогий журналісте, ти живеш у цікавий час, ти буваєш у найгарячіших точках країни, ти стаєш свідком найнеординарніших та найнебезпечніших подій, відкриваючи спеціально для нас свіжі, насущні новини. Дякую тобі, журналісте! Бажаємо, щоб робота сперечалася, а новини були лише позитивними та яскравими. Із Днем журналіста України!

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