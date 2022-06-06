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День журналіста-2022 в Україні: тематичні картинки та привітання

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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6 червня, 06:10
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У День журналіста-2022 приймаємо найкращі вітання з професійним святом.
День журналіста: картинки та привітання
День журналіста: картинки та привітання / Фото: Pinterest, , Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 6 червня, в Україні відзначається День журналіста-2022 . Поспішаємо привітати журналістів, репортерів, фотографів, редакторів, працівників ЗМІ з професійним святом і побажати всім лише позитивних, добрих та своєчасних новин, а також мирного неба, здоров'я та благополуччя.

Ми зібрали ефектні картинки, святкові листівки та найкращі вітання з Днем журналіста .

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День журналіста України: вітання у віршах

***

С днем журналиста Украины,
Вас поздравляем от души —
Желаем неба цвета сини,
Да чтобы не было войны!

Желаем быть всегда на страже,
Ведь журналиста путь не прост –
Он информацию разыщет,
Поднимет свой карьерный рост.

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И каждый раз собой рискуя,
Нам что то новое найдет,
Пусть будет сильной Украина,
Пусть жизнь хорошая придет.

З Днем журналіста: тематичні зображення / Фото: pinterest
З Днем журналіста: тематичні зображення / Фото: pinterest

***

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Нових вам злетів! В добрий час!
Хай супроводжують удачі,
Натхнення й сонячність надій
У повсякденності гарячій,
В стрімкій буденності подій.
Всепереможної вам віри!
Довіри й правди – на роки!
І хай таланить вам без міри!

Найкращі вітання на День журналіста / Фото: pinterest
Найкращі вітання на День журналіста / Фото: pinterest

***

Сьогодні свято журналіста
Тебе вітаємо із ним,
Хай небо буде мирним, чистим,
А сонце – теплим та ясним.

Нехай тобі усе вдається,
Робота спориться в руках,
А йти на ризик доведеться –
Хай стороною оминає страх.

День журналіста України: ефектні листівки / Фото: pinterest
День журналіста України: ефектні листівки / Фото: pinterest

Вітання з Днем журналіста України у прозі

***

Робота журналіста – небезпечна, важка та необхідна, особливо у нинішній воєнний час. Це не лише екстремальні зйомки, актуальні інтерв'ю та яскраві статті, а ще й правдива інформація, донесена до кожного читача та глядача. Від щирого серця бажаю миру, спокою, солідарності і лише позитивних новин!

Вітання з Днем журналіста
Вітання з Днем журналіста

***

Дорогий журналісте, ти живеш у цікавий час, ти буваєш у найгарячіших точках країни, ти стаєш свідком найнеординарніших та найнебезпечніших подій, відкриваючи спеціально для нас свіжі, насущні новини. Дякую тобі, журналісте! Бажаємо, щоб робота сперечалася, а новини були лише позитивними та яскравими. Із Днем журналіста України!

Раніше ми публікували календар церковних свят та постів у червні-2022. А ще дивіться, кого і коли можна вітати з іменинами у червні 2022 року.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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