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День журналиста-2022 в Украине: тематические картинки и поздравления

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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6 июня, 06:10
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В День журналиста-2022 принимаем лучшие поздравления с профессиональным праздником.
День журналиста: картинки и поздравления
День журналиста: картинки и поздравления / Фото: Pinterest, Depositphotos, Коллаж: Сегодня

Сегодня, 6 июня, в Украине отмечается День журналиста-2022 . Спешим поздравить журналистов, репортеров, фотографов, редакторов, работников СМИ с профессиональным праздником и пожелать всем только позитивных, добрых и своевременных новостей, а также мирного неба, здоровья и благополучия.

Мы собрали эффектные картинки, праздничные открытки и лучшие поздравления с Днем журналиста .

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День журналиста Украины: поздравления в стихах

***

С днем журналиста Украины,
Вас поздравляем от души —
Желаем неба цвета сини,
Да чтобы не было войны!

Желаем быть всегда на страже,
Ведь журналиста путь не прост –
Он информацию разыщет,
Поднимет свой карьерный рост.

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И каждый раз собой рискуя,
Нам что то новое найдет,
Пусть будет сильной Украина,
Пусть жизнь хорошая придет.

С Днем журналиста: тематические картинки / Фото: pinterest
С Днем журналиста: тематические картинки / Фото: pinterest

***

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Сегодня праздник журналиста,
Тебя поздравить мы спешим,
Пусть небо будет только чистым,
А солнце теплым и большим.

Пускай тебе все удается,
Работа спорится в руках,
А если рисковать придется,
Пускай не посещает страх.

Наш друг, ты занят важным делом,
Ведь информация нужна,
И мы тебя сим неумелым
Стихом благодарим сполна!

Лучшие поздравления в День журналиста / Фото: pinterest
Лучшие поздравления в День журналиста / Фото: pinterest

***

Сегодня праздник журналиста,
Тебя поздравить мы спешим,
Пусть небо будет мирным, чистым,
А солнце – теплым и большим.

Пускай тебе все удается,
Работа спорится в руках,
А если рисковать придется –
Пусть стороной обходит страх.

День журналиста Украины: эффектные открытки / Фото: pinterest
День журналиста Украины: эффектные открытки / Фото: pinterest

Поздравления с Днем журналиста Украины в прозе

***

Работа журналиста – опасна, трудна и необходима, особенно в нынешнее военное время. Это не только экстремальные съемки, актуальные интервью и яркие статьи, но еще и правдивая информация, донесенная до каждого читателя и зрителя. От всей души желаю мира, спокойствия, солидарности и только позитивных новостей!

Поздравления с Днем журналиста
Поздравления с Днем журналиста / Фото: Pixabay

***

Дорогой журналист, ты живешь в интересное время, ты бываешь в самых горячих точках страны, ты становишься свидетелем самых неординарных и опасных событий, открывая специально для нас свежие, насущные новости. Спасибо тебе, журналист! Желаем, чтобы работа спорилась, а новости были только положительными и яркими. С Днем журналиста Украины!

Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в июне-2022. А еще смотрите, кого и когда можно поздравлять с именинами в июне 2022 года.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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