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6 червня 2022: яке сьогодні свято, що не можна робити, іменини та прикмети

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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6 червня, 00:05
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День журналіста – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 6 червня.
6 червня: яке сьогодні свято
6 червня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 6 червня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 6 червня

  • День журналіста – в Україні щороку 6 червня відзначається професійне свято всіх працівників засобів масової інформації: журналістів, кореспондентів, операторів, репортерів та ін.

Іменинники 6 червня

День ангела сьогодні відзначають: Григорій, Олена, Іван, Ксенія, Микита, Семен, Степан, Федір.

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Яке сьогодні церковне свято

Симеон Стовпник
Симеон Стовпник / Фото: Pinterest

6 червня у православній церкві розпочався 7-й тиждень після Великодня. Вшановується пам'ять преподобного Симеона стовпника на Страсній горі, мучеників Мелетія Стратилата, Стефана, Іоанна, Серапіона єгиптянина, Калініка волхва, Феодора та Фавста та з ними 1218 воїнів із дружинами та дітьми.

Народне свято

У народі 6 червня шанувався Симон Стовпник, якого ще називали Шипшиною. Вважалося, що з цього дня починалося справжнє літо, бо розцвітала шипшина.

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Прикмети на 6 червня

  • якщо на Стовпника дощить, то влітку буде багато грибів;
  • шипшина цвіте – за собою літо веде;
  • мед, зварений на пелюстках шипшини, зміцнює сили.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 6 червня

  • 1882 – день народження електричної праски.
  • 1933 – день народження кінотеатру просто неба.
  • 1962 – Джордж Мартін, продюсер фірми EMI, прослухав The Beatles.
  • 1984 – день народження комп'ютерної гри "Тетріс".

Хто народився 6 червня

  • 1889 – Ігор Сікорський, український вчений, авіаконструктор.
  • 1895 – Микола Щорс, український військовий діяч.
  • 1960 – Стів Вай, американський рок-гітарист.

Раніше ми публікували місячний календар на червень 2022 року: сприятливі та небезпечні дні. Також ви можете подивитися православний календар на червень-2022, щоб дізнатися, які відзначаються церковні свята та пости.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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